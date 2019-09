Lubisz słodkie napoje? Naukowcy mają dla ciebie złe wieści

Nowe badania sugerują, że słodzone napoje wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wcześniejszej śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, jednak główne zagrożenie niosą w kontekście chorób układu pokarmowego. Aby to sprawdzić, naukowcy z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem wykorzystali dane od prawie 452 tys. osób z 10 krajów europejskich. To ryzyko było większe zwłaszcza wśród tych osób, które piły co najmniej dwie porcje takich napojów dziennie.

Słodzone napoje a choroby

Nowe badanie łączy sztucznie dosładzane napoje ze znacznymi problemami żołądkowo-jelitowymi i zwiększonym ryzykiem choroby Parkinsona. Naukowcy podkreślają jednak, że potrzeba przeprowadzić więcej badań, aby potwierdzić związek przyczynowy, a nie tylko korelację.

Przed badaniem zapytano ludzi o spożycie dosładzanych napojów, a także o częstość ich spożywania. Eksperci twierdzą, że dalsze badania powinny uwzględnić też kwestie dotyczące regularności tego picia.

Dr Anton Bilchik, profesor chirurgii podkreślił, że nadmierne spożycie cukru jest związane z otyłością, która jest głównym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów. Zauważył jednak, że istnieją inne powiązania między cukrem a chorobami układu krążenia, które nie są jeszcze dobrze poznane.

„Wszystkie słodkie napoje, niezależnie od źródła [cukru], w ilości przekraczającej cztery porcje dziennie są związane ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i raka” – powiedział Bilchik. Dodał też, że napoje niskokaloryczne, choć zawierają mniej cukru, niosą ze sobą również zwiększone ryzyko tych chorób.

Dzienne spożycie cukru

American Heart Association podaje, że mężczyźni powinni spożywać nie więcej niż 9 łyżeczek cukru dziennie, a kobiety – nie więcej niż 6. Jednak wiele popularnych słodzonych napojów w jednej porcji zawiera znacznie więcej cukru, niż te dopuszczalne ilości.

Według Harvard T.H. Chan School of Public Health, 375 ml napoju gazowanego zawiera 10 łyżeczek cukru. Niektóre napoje dostępne w sklepach mogą zawierać nawet 11 czy 12 łyżeczek cukru w porcji. Popularne kawiarnie także nie próżnują w zakresie dodawania ogromnych ilości cukru do napojów. Mokka z białą czekoladą i bitą śmietaną to, poza niewątpliwym doskonałym smakiem także 18 łyżeczek cukru.

Dr Sanjiv Patel, kardiolog z Orange Coast Medical Center w Kalifornii poinformował, że pod względem zdrowotnym nawet najmniejsza ilość cukru nie będzie tą dobrą i korzystną. Specjalista zdaje sobie jednak sprawę, że dla większości ludzi wyeliminowanie cukru nie jest możliwe.

Eksperci podają, że rezygnacja z codziennego spożywania napojów o wysokiej zawartości cukru jest jednym z najprostszych sposobów zapobiegania nadmiernej podaży cukru w ​​diecie. Taka zmiana stylu życia może zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób takich jak otyłość, cukrzyca, zawał serca i udar.

Dlatego też najlepiej generalnie nie dosładzać.Eksperci zalecają picie wody i innych niesłodzonych napojów, aby uniknąć problemów.

