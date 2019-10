Dieta przeciwko stanom zapalnym. Na czym polega?

Układ odpornościowy to naturalny mechanizm obronny organizmu. Zwalcza przeziębienia, ukąszenia owadów i poważne chorobę, a także stara się utrzymać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jednym z efektów ubocznych uruchamiania układu odpornościowego jest wzrost stanu zapalnego. Chociaż jest to całkowicie naturalny proces, problem polega na tym, że gdy ciało stale narażone jest na stan zapalny, nie jest to korzystne. Dieta przeciwzapalna może pomóc złagodzić objawy, a nawet zmniejszyć stan zapalny.

Stan zapalny w organizmie. Co się wtedy dzieje?

Zapalenie może pochodzić z różnych źródeł i zwykle jest wynikiem reakcji układu odpornościowego organizmu. Kiedy układ odpornościowy reaguje na antygeny, atakuje je, by przywrócić organizm do normy. Robi to poprzez uwalnianie cytokin, które wywołują stany zapalne i reagują na infekcje. Na przykład obrzęk jest mechanizmem organizmu do izolowania urazu i oszczędzania innych komórek wokół niego. W trakcie procesu zapalnego ciało rozwija mechanizmy obronne. Uraz zostaje naprawiony, a stan zapalny znika.

Jednak przewlekłe zapalenie staje się wrogiem. Może objawiać się na różne sposoby w całym ciele, od zmęczenia po ból brzucha. Wiele chorób przewlekłych związanych jest z przewlekłym stanem zapalnym:

choroba Alzheimera



artretyzm

rak

cukrzyca typu II

nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe

otyłość i nadwaga.

Czym jest dieta przeciwzapalna?

Dieta może odgrywać ogromną rolę w zmniejszaniu stanu zapalnego w całym ciele. Jest bogata w pokarmy, które zmniejszają poziom stanu zapalnego, ale być może, co ważniejsze, skupia się na unikaniu pokarmów, które są częstymi winowajcami wzrostu stanu zapalnego. Istnieje wiele badań, które wykazały redukcję czynników zapalnych przy niektórych dietach. Badanie z 2018 r. wykazało, że diety przeciwzapalne mogą pomóc w zapobieganiu przedwczesnej śmierci, a ostatnie badanie z 2019 r.– że dieta przeciwzapalna może pomóc w zapobieganiu niektórym nowotworom.

Według badań z 2015 r. wiele produktów zmniejszających stany zapalne jest bogatych w polifenole przeciwutleniające. Sama dieta przeciwzapalna jest bogata w kolorowe potrawy. Kolor reprezentuje „wysoki poziom składników odżywczych/przeciwutleniających”. Te produkty to m.in.:

pomidory

oliwa z oliwek



zielone warzywa liściaste

różne orzechy i nasiona (migdały, pistacje)

tłuste ryby (tuńczyk, łosoś, makrela)

różnorodne owoce i warzywa w wielu kolorach.

Zawierają one przeciwutleniacze, które są korzystne i chronią organizm. Likopen w gotowanych pomidorach jest korzystny dla zdrowia prostaty. Ciemne, zielone warzywa liściaste zawierają beta-karoten, luteinę i zeaksantynę, które są korzystne w przypadku związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej. Możemy przyswoić więcej przeciwzapalnych składników odżywczych jeśli dodamy do nich trochę tłuszczu z oliwy z oliwek.

Za to, w przypadku takiej diety należy unikać pokarmów takich, jak:

rafinowane węglowodany

napoje gazowane (i inne napoje słodzone cukrem)

smażone potrawy

czerwone i przetworzone mięso.

Zioła, które pomagają w walce ze stanem zapalnym