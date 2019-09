Uwielbiasz tuńczyka? Ta dieta ci się spodoba. Ale... czy jest zdrowa?

Dieta tuńczykowa to niskokaloryczny, niskowęglowodanowy, ale wysokobiałkowy plan odżywiania stworzony przez kulturystę Dave'a Drapera. Przez trzy dni należy spożywać na niej tuńczyka i wodę. Następnie można dodawać niskotłuszczowe produkty mleczne, owoce, drób i warzywa na czas nieokreślony. W tej fazie stosunek makroskładników powinien wynosić 40 procent białka, 30 procent węglowodanów i 30 procent tłuszczu.

Na czym polega dieta?

Tuńczyk spożywany w trzech pierwszych dniach musi być pozbawiony dodatków, np. oleju i ma dostarczać 0,68 g białka na kg masy ciała każdego dnia. Należy także pić 2 l wody dziennie i brać suplementy: witaminy, minerały i aminokwasy rozgałęzione, a przed snem także błonnik.

Po trzech dniach możesz dodać zielone warzywa liściaste, warzywa nieskrobiowe gotowane na parze, owoce, niskotłuszczowe produkty mleczne i kurczaka. Chociaż nie ma ustalonego czasu trwania, prawdopodobnie będziesz przestrzegać diety, dopóki nie osiągniesz docelowej masy ciała.

Mniej rygorystyczne wersje diety pozwalają na dodatkowe produkty, takie jak skrobiowe warzywa, zboża, niesłodzone napoje, takie jak kawa i herbata, i inne źródła białka, takie jak jajka. Mimo to żadna z diet nie jest poparta badaniami naukowymi.

Czy pomaga schudnąć?

Dieta z tuńczyka jest niezwykle restrykcyjnym planem, który może powodować szybką utratę wagi z powodu niskiej liczby kalorii. Jednak diety, które znacznie ograniczają kalorie, mogą zaszkodzić zdrowiu. Znaczne ograniczenie kalorii spowalnia metabolizm i zmniejsza masę mięśniową. Wiele badań pokazuje, że regularne jedzenie o wiele mniej niż potrzebuje organizm zmniejsza liczbę spalanych kalorii w spoczynku.

Co więcej, takie ograniczenie kalorii może wywołać silny głód, a nawet doprowadzić do przyrostu masy ciała po zakończeniu diety. Badania sugerują, że diety o bardzo niskiej kaloryczności takie jak tuńczykowa są niezrównoważone i nie mają dobrego wpływu na skład ciała.

Spożywany z umiarem tuńczyk jest zdrowym, niskokalorycznym źródłem białka, bogatym w kwasy tłuszczowe omega-3, niezbędne składniki odżywcze, które wspomagają serce, mózg i układ odpornościowy. Ponadto ma wysoką zawartość selenu, niezbędnego mikroelementu, który zapewnia działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, a także poprawia funkcjonowanie tarczycy. Jednak tuńczyk nie zapewnia wszystkich składników odżywczych, których potrzebuje twój organizm.

Czy taka dieta może zaszkodzić?

Chociaż tuńczyk jest zdrową rybą, nierzadko kryje w sobie rtęć i metale ciężkie. Według Agencji Ochrony Środowiska (EPA) należy ograniczyć spożycie tuńczyka w puszce do 340 g na tydzień. Odmiany takie jak tuńczyk biały, żółtopłetwy i opastun mają wyższy poziom rtęci i należy jeść ich mniej lub wcale.

Osoba ważąca 68 kg na diecie tuńczykowej zjadałaby 524 g tuńczyka dziennie, czyli 1,6 kg przez 3 dni. Maksymalna bezpieczna dawka rtęci wynosi 0,1 mcg na kg masy ciała, co oznacza, że 68-kilogramowy człowiek może spożywać do 6,8 mcg rtęci dziennie. Jednak dieta tuńczykowa zawiera tyle mięsa ryby, że można łatwo przekroczyć limit. Zatrucie rtęcią wiąże się z poważnym uszkodzeniem serca, nerek, układu odpornościowego i nerwowego.

Ponadto pierwsza faza ma trwać tylko trzy dni, co zniechęca do zmian nawyków lub stylu życia niezbędnych do osiągnięcia długotrwałej utraty wagi. Badania pokazują, że trudno jest trzymać się modnych diet takich jak tuńczykowa, a ich długoterminowe skutki są wątpliwe.

