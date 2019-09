Dieta Atkinsa czy ketogeniczna? Która z diet niskowęglowodanowych będzie dla ciebie lepsza?

Obie diety można ze sobą pomylić, ponieważ obie są niskowęglowodanowe i pozwalają ciału wejść w stan ketozy. Jednak nie są tożsame.

Jakie są główne różnice?

Dieta ketogeniczna miała leczyć padaczkę jako alternatywa dla postu. Dieta Atkinsa powstała wiele lat później jako dieta odchudzająca. Dieta ketogeniczna zachęca do spożywania bardziej naturalnych środków słodzących takich jak stewia, zamiast produktów ze sztucznymi środkami słodzącymi, takimi jak aspartam, które mogą powodować dolegliwości żołądkowe. Dieta Atkinsa nie kładzie tak dużego nacisku na naturalneskładniki, wystarczy, że produkt ma niską zawartość węglowodanów.

Czym jest dieta ketogeniczna, a czym Atkinsa?

Tradycyjna dieta ketogeniczna stosowana w leczeniu padaczki składa się z 75-80 procent tłuszczu, 20 procent białka i 0-5 procent węglowodanów. Dieta Atkinsa ma inną strukturę.

Dieta Atkinsa składa się z trzech kluczowych faz. Fazę wprowadzającą można zaklasyfikować jako tradycyjną dietę ketogeniczną ograniczającą węglowodany do 15-20 g dziennie lub około 0-5 procent dziennego spożycia kalorii. Drugi etap pozwala na 15-40 g węglowodanów dziennie, co może mieć działanie ketogenne, ale też różni się od tradycyjnej diety ketogenicznej. Trzeci etap pozwala zwiększyć spożycie węglowodanów o 10 g tygodniowo, do osiągnięcia poziomu ok. 40-60 g węglowodanów dziennie, niektórzy mogą dojść nawet do 100 g węglowodanów dziennie, w zależności od celów odchudzania.

Głównym celem diety Atkinsa jest ograniczenie węglowodanów bez ograniczenia białka tak bardzo, jak na diecie ketogenicznej. Jednak w rezultacie utrudnia to osobom po diecie Atkinsa pozostawanie w ketozie, ponieważ 50–60 procent białka zamienia się w glukozę, czyli cukier.

Czy któraś z diet jest bardziej skuteczna?

Tradycyjna dieta ketogeniczna jest najlepszą metodą leczenia padaczki, a dieta Atkinsa może być lepszym sposobem na długoterminowe utrzymywanie wagi. Ponieważ dieta keto jest bardzo restrykcyjna, wielu osobom trudno jej przestrzegać.

Obie diety są skuteczne w kwestii zrzucenia wagi, jednak wszystko zależy od tego, co chcesz zyskać dzięki diecie.

Dieta ketogeniczna jest korzystna dla tych, którzy chcą wejść w stan ketozy i czerpać z niej inne korzyści. Dieta Atkinsa pozwala na większą elastyczność w spożywaniu węglowodanów, ale ich ograniczenie powoduje klarowność umysłu, czystszą skórę i poprawia sytość.

Wyborem specjalistów jest jednak mimo wszystko dieta ketogeniczna. Dieta Atkinsa wychodzi z diety, która zaleca spożywanie pokarmów w całości naturalnych, takich jak mięso, ryby, pełnotłusty nabiał i zielone warzywa, jednak dzisiaj stała się poniekąd biznesem, który wydał markową linię produktów mających imitować zdrową żywność.

Żywność, taka jak ciasteczka, babeczki i batony jest oznaczona jako niskowęglowodanowa, ale jest mocno przetworzona, pełna dodatków i sztucznych składników. Nowoczesna dieta Atkinsa mniej polega na jedzeniu naturalnych potraw, a bardziej na kupowaniu produktów o określonym przeznaczeniu. Wiele z tych produktów zawiera duże ilości alkoholi cukrowych w celu zastąpienia cukru.