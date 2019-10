Dieta cytrynowa – detoks, który sprzyja odchudzaniu?

Dieta cytrynowa występuje w różnych wariantach. Ta najbardziej restrykcyjna zakłada picie jedynie soku z cytryny z dodatkiem syropu klonowego, pieprzu cayenne lub świeżego imbiru i rezygnację ze wszystkich pokarmów stałych. W mniej restrykcyjnych wariantach diety możemy spożywać niskokaloryczne posiłki, jednak są one wyjątkowo ubogie pod względem zawartości głównych składników odżywczych.

Dieta cytrynowa – o tym musisz wiedzieć przed jej zastosowaniem

Cytryny należą do zdrowych i bogatych w cenne witaminy oraz minerały owoców, jednak nie mogą być podstawą naszej diety. Nawet kilkudniowa rezygnacja z pokarmów stałych i zastąpienie ich jedynie sokiem z cytryn może spowodować wiele skutków ubocznych i znacząco wpłynąć na nasze samopoczucie. Zgodnie z założeniami diet opartych na soku z cytryny, mają one za zadanie przede wszystkim oczyścić nasz organizm z toksyn, a redukcja wagi ciała to jedynie efekt stosowania bardzo restrykcyjnej kuracji i niedostarczania do organizmu ważnych składników odżywczych. Łatwo jest chudnąć, jeżeli nic nie jemy, jednak takie odchudzanie trudno nazwać zdrowym i skutecznym, bo po powrocie do normalnego odżywiania, utracone kilogramy szybko powrócą.

Dieta cytrynowa nie powoduje redukcji tkanki tuszowej; spadek wagi obserwowany w czasie jej stosowania to efekt pozbycia się wody z organizmu oraz spalania tkanki mięśniowej, która staje się źródłem energii. Warto o tym wiedzieć, bo spalanie mięśni nie jest dobre dla zdrowia i na pewno nie poprawia wyglądu naszej sylwetki. Co więcej, po takiej diecie efekt jojo to tylko kwestia czasu, więc jej stosowanie nie pomoże rozwiać problemu nadwagi, a jedynie spowoduje dodatkowe kłopoty.

Detoksykacja organizmu cytryną

Oczyszczanie organizmu z toksyn za pomocą soku z cytryny jest znane i praktykowane od dziesięcioleci, jednak żadne badania nie potwierdziły tego, że kuracja jest bezpieczna i wpływa korzystnie na stan zdrowia stosujących ją osób. Wprawdzie istnieją diety lecznicze oparte na soku z cytryny oraz innych cytrusów i choć polecane są przy różnych schorzeniach np. dnie moczanowej, to nie cieszą się akceptacją lekarzy.

Picie soku z cytryny może być sposobem wspomagania organizmu w czasie odchudzania, jednak nie powinno zastępować stosowania zdrowej, właściwie skomponowanej diety i aktywności fizycznej. Warto za to każdego dnia, na czczo, wypić wodę z sokiem z cytryny, która usprawni naturalne procesy detoksykacyjne oraz pozwoli przyśpieszyć efekty odchudzania poprzez poprawę trawienia i dostarczenie do organizmu dużej porcji naturalnego błonnika pokarmowego.

Dieta cytrynowa – zagrożenia

Kuracja cytrynowa trwa (w zależności od wariantu) kilka lub kilkanaście dni i pozwala schudnąć 5-9 kg. To sporo, dlatego wiele osób decyduje się na jej stosowanie. Niestety, lista zagrożeń jest dużo dłuższa niż lista korzyści, które wynikają ze stosowania cytrynowego detoksu. Przede wszystkim dieta cytrynowa powoduje poważne niedożywienie i może zakończyć się znacznym osłabieniem organizmu. Brak odpowiedniej ilości białka, węglowodanów oraz tłuszczów w diecie powoduje osłabienie i złe samopoczucie. Dodatkowo dieta ta może powodować podrażnienie układu pokarmowego, biegunki, zaparcia, zgagę, nudności, ból głowy, zawroty głowy, a także problemy z koncentracją.

Kilkudniowe stosowanie diety cytrynowej utrudnia normalne funkcjonowanie i uniemożliwia aktywność fizyczną; prowadzi też do spowolnienia metabolizmu, którego nie są w stanie przyśpieszyć dodawane do soku z cytryny przyprawy o działaniu termogennym.

Podsumowując, picie soku z cytryny w umiarkowanej ilości jest dobrym sposobem na poprawę odporności organizmu oraz aktywację naturalnych procesów detoksykacyjnych, jednak stosowanie restrykcyjnej diety cytrynowej nie jest polecanym sposobem na detoks oraz odchudzanie, bo może spowodować poważne problemy zdrowotne i szybki efekt jo-jo.

