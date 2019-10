Czy warto spróbować diety jajecznej, aby schudnąć?

Dieta jest krótka – trwa zaledwie 14 dni – a podobno pomaga szybko zmniejszyć liczbę kilogramów. Czy taka dieta naprawdę może zadziałać, a jeśli tak, to czy jest zdrowa? Okazuje się, że plan żywienia o tak prostej nazwie może być tak złożony, jak najtrudniejsze schematy żywieniowe.

Co to jest dieta jajeczna?

Chociaż być może nigdy o tym nie słyszałeś, dieta jajeczna istnieje od 1970 roku, kiedy „Vogue” opublikował przewodnik po diecie jajecznej i winnej. Plan odżywiania ewoluował w oparciu o rozpoczęcie dnia od jajek i dalsze spożywanie niewielkich porcji chudego białka, takiego jak ryba, kurczak lub kolejne jajka, można było także uzupełnić to kilkoma wybranymi warzywami. Możesz jeść tylko śniadania, obiady i kolacje, a większość odmian diety trwa 14 dni.

Żywność bogata w węglowodany i produkty naturalnie bogate w cukry, takie jak większość owoców i wszystkie rodzaje pieczywa, alkohol, smażone potrawy, makarony i ryż są zakazane w diecie. Przekąski i wszelkie napoje zawierające kalorie również muszą zostać wyeliminowane, co jeszcze bardziej utrudnia stosowanie diety.

Czy istnieją różne rodzaje diet jajecznych?

Pojawiło się wiele odmian diet opartych o jedzenie jaj. Należą do nich takie ekstremalne przykłady, jak dieta jajeczno-grejpfrutowa (spożywasz tylko jajka na twardo i grejpfruty przez 14 dni, uzupełniając je warzywami i niewielką ilością chudego mięsa), dieta zawierająca tylko jajka (jednoskładnikowy plan jedzenia, w którym spożywasz tylko jajka na twardo i wodę) oraz dieta keto-jajeczna (gdzie jesz jajka, masło i ser, aby wejść w ketozę).

Nagłe zainteresowanie społeczeństwa dietą ketogeniczną może być tym, co przyczynia się do wzrostu popularności diety jajecznej. Jajka stanowią podstawę tej diety obejmującej białko, tłuszcz, witaminę D, fosfor, witaminę A i pewne witaminy z grupy B niezbędne w codziennym życiu. Jaja zawierają duże ilości ryboflawiny, selenu i choliny i tylko około 75 kalorii (w zależności od wielkości). Zaliczają się dzięki temu do superfoods.

Czy ta dieta jest zdrowa?

Dieta ma na celu ograniczenie spożycia kalorii i węglowodanów przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu białka, co ma pozwolić szybko schudnąć. Niestety, każda odmiana diety jajecznej zwiększa pewne wartości odżywcze do poziomów niebezpiecznych.

Dr Rachel Paul wyjaśnia, że ​​wybrałby dietę jajeczną zamiast innej, ponieważ jest bardzo bogata w białko przy niskiej kaloryczności i zawartości węglowodanów, więc jest pomocna w utrzymaniu masy mięśniowej przy jednoczesnej utracie tłuszczu.

Takie spożycie składników odżywczych może mieć pewne zalety zdrowotne. „Korzyści obejmują utratę masy ciała, utrzymanie masy mięśniowej, a tym samym metabolizm w jak największym stopniu i strukturę” – mówił Paul. Spożywanie jaj może mieć wiele pozytywnych skutków zdrowotnych, takich jak poprawa profilu cholesterolu, obniżenie stanu zapalnego i budowanie mięśni.

Jakie są zagrożenia?

Korzyści zdrowotne wiążą się z pewnymi skutkami ubocznymi. „Przy każdej diecie niskowęglowodanowej niektórzy mogą najpierw odczuwać mniej energii, jeśli chodzi o ćwiczenia o wysokiej intensywności”, mówi Paul. „Drastyczne obcięcie kalorii może być niebezpieczne. W każdej szybkiej diecie dana osoba nie buduje dobrych nawyków na dłuższą metę i prawdopodobnie jej waga wróci”.

Wykazano, że przeciętny człowiek nie powinien spożywać więcej niż 300 mg cholesterolu dziennie, zatem, skoro jajko ma 185 mg cholesterolu oznacza to, że możesz zjeść tylko 1,5 jajka dziennie. Ponadto w badaniu z 2015 r. zauważono, że mężczyźni, którzy jedli więcej niż sześć jaj tygodniowo, mieli o 30 procent wyższe ryzyko niewydolności serca i udaru niedokrwiennego.

Inne problemy z dietą

Największym problemem związanym z dietą jajeczną może być fakt, że podstawowe plany posiłków nie dostarczają wystarczającej ilości kalorii. Według badań Harvard Medical School kobiety nie powinny spożywać mniej niż 1200 kalorii dziennie, a mężczyźni – mniej niż 1500 kalorii dziennie, chyba że są nadzorowani przez lekarza. Dieta jajeczna znacznie obniża te liczby, ponieważ może być trudno przekroczyć 1200 kalorii.

Jeśli długoterminowe zagrożenia dla zdrowia nie martwią cię, fakt, że utrata masy ciała jest trudna do utrzymania jest to jeden z głównych czynników negujących tę dietę. Plan żywieniowy nie obejmuje zdrowych nawyków żywieniowych takich jak kontrola porcji czy zrównoważone planowanie posiłków, a ostatecznie wiele osób, które próbują diety wraca do żywności, która spowodowała przyrost masy ciała.

Natychmiastowy przyrost masy ciała po zakończeniu diety jajecznej wynika z ekstremalnych ograniczeń, których należy przestrzegać, aby schudnąć. Osoby na diecie często odczuwają ogromny głód i dyskomfort podczas jej trwania. Nie wspominając o innych objawach jedzenia tak dużej ilości białka, w tym nudnościach, wzdęciach i zaparciach.

„Wyniki badań w tej dziedzinie są nadal niejasne” – powiedział Paul. „Odżywianie jest trudną gałęzią nauki, ponieważ ludzie często nie mówią prawdy na temat tego, co jedzą (nawet niezamierzenie) lub po prostu nie pamiętają. Wiele badań wykorzystuje kwestionariusze częstotliwości spożywania posiłków, w których osoba jest proszona o przypomnienie sobie tego, co jadła 1-20 lat temu. Bardzo trudno jest zapamiętać taką ilość szczegółów. Należy też rejestrować spożywane pokarmy, a ludzie na ogół niedokładnie szacują wielkość porcji”.

Biorąc to wszystko pod uwagę, ta dieta może nie być dobrym rozwiązaniem. „Nie poleciłbym takiej niskokalorycznej diety komuś, kto obecnie je znacznie więcej niż jajka” – poinformował Paul. „Nie nauczy cię to nawyków, które pomogą w dłuższej perspektywie”. Można zamiast tego stosować podobne diety, czyli te o niskiej zawartości węglowodanów, które są bogate w białko (tj. nie ketogeniczne, które są wysokotłuszczowe).

