Dieta płynna – wszystko, co musisz o niej wiedzieć. Czy pozwala schudnąć?

Lekarze zwykle zalecają stosowanie diet płynnych krótkoterminowo gdy istnieje problem zdrowotny, który sprawia, że ​​jedzenie stałych składników jest niebezpieczne. Mogą zalecić przestrzeganie pełnej płynnej diety w następujących sytuacjach:

podczas powrotu do zdrowia po zapaleniu trzustki

po operacji bariatrycznej, jako etap przejściowy

po operacji dentystycznej lub jamy ustnej, w celu zmniejszenia bólu lub ponieważ dana osoba nie jest w stanie żuć

po operacji żołądkowo-jelitowej lub w celu złagodzenia objawów choroby przewodu pokarmowego

po utracie wielu zębów

po złamaniu kości w szczęce.

Niektórzy mogą również stosować płynne diety, aby schudnąć, ponieważ taka dieta utrudnia spożywanie dużej liczby kalorii. Wysoce restrykcyjne diety odchudzające nie są bezpieczne, a lekarze ich nie zalecają. Waga często wzrasta, gdy tylko wróci się do normalnej diety.

Co jeść?

Żywność, którą dana osoba powinna spożywać na diecie w pełni płynnej, zależy od jej potrzeb żywieniowych i zaleceń lekarza, m.in.:

woda

soki owocowe

bulion



galaretka

miód

herbata

kawa

puree z owoców i warzyw

odcedzone lub przecierowe zupy

mleko

odcedzone płatki owsiane

smoothie



napoje białkowe i inne płynne suplementy diety.

Dostarczenie wystarczającej ilości białka i błonnika na diecie w pełni płynnej może być trudne, dlatego osoby przestrzegające tej diety – zwłaszcza jeśli robią to dłużej niż kilka dni – powinny priorytetowo traktować żywność o dużej zawartości składników odżywczych.

Należy poprosić lekarza, aby przedstawił szczegółową listę tego, jakie pokarmy należy jeść, a których unikać. Dla większości osób dieta w pełni płynna jest środkiem krótkoterminowym. Ci, którzy muszą dłużej trzymać się całkowicie płynnej diety, muszą unikać potencjalnie niezdrowych opcji. Pomocne mogą być następujące praktyki:

unikanie spożywania wszystkich lub większości kalorii ze słodkich potraw, takich jak lody

zwiększenie spożycia błonnika poprzez picie koktajli zawierających owoce, warzywa i grecki jogurt

picie mleka jako źródła białka

unikanie żywności o małej wartości odżywczej

pytanie lekarza o witaminy i suplementy mineralne

prowadzenie dziennika dietetycznego w celu śledzenia składników odżywczych.

Ryzyko

Bardzo trudno jest uzyskać wystarczającą ilość składników odżywczych na diecie w pełni płynnej, szczególnie długoterminowej. Diety płynne mają zazwyczaj niską zawartość witaminy A, żelaza, witaminy B12 i tiaminy. Ludzie, którzy muszą być na płynnej diecie przez dłuższy czas, mogą potrzebować suplementów, aby zapobiec niedoborom żywieniowym. Możliwe jest uzyskanie wystarczającej ilości białka, błonnika i innych niezbędnych składników odżywczych na diecie w pełni płynnej. Jednak to wymaga planowania i podstawowej wiedzy dietetycznej.

Osoby, które wracają do zdrowia po operacji, mogą nie mieć energii ani motywacji do poszukiwania zdrowej żywności. Jednym z największych zagrożeń jest to, że dana osoba może bazować na łatwych, ale mniej odżywczych produktach spożywczych, takich jak rozpuszczone lody lub buliony o wysokiej zawartości sodu. Oprócz niedożywienia spowodowanego długotrwałym stosowaniem, niektóre inne zagrożenia obejmują:

chroniczny głód

wahania nastroju spowodowane głodem

brak przyjemności z jedzenia



trudności z jedzeniem na mieście lub uczestniczeniem w innych zajęciach społecznych, które koncentrują się wokół jedzenia.

Chociaż lekarze mogą zalecić dietę płynną w różnych warunkach, niektóre badania sugerują, że ta dieta może być bardziej restrykcyjna niż to konieczne. Badanie z 2010 r. wykazało, że dieta niepłynna była bezpieczna dla osób powracających do zdrowia po łagodnym ostrym zapaleniu trzustki i skróconych pobytach w szpitalach.

