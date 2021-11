Naukowcy: Ta dieta odchudzająca jest najlepsza dla cukrzyków

Wiele osób cierpiących na cukrzycę typu 2 boryka z się z problemem zrzucenia wagi. Według nowego badania przejście na dietę o bardzo niskiej zawartości energii (ang. VLED - very low energy diet) jest najlepszą opcją dla osób, u których zdiagnozowano chorobę.

Czym jest dieta bardzo niskokaloryczna?

Dieta VLED jest definiowana jako sposób odżywiania, w ramach którego należy spożywać mniej niż 3,4 MJ (800 kcal) dziennie. Zawiera ona jedynie dzienne porcje wszystkich podstawowych potrzeb żywieniowych. Ogranicza się do 3 posiłków na dzień oraz picia wody (co najmniej dwóch litrów dziennie). Posiłki na diecie bardzo niskokalorycznej to na ogół kolorowe warzywa i dobrej jakości białko. Podczas stosowania tej diety sugeruje się również delikatne ćwiczenia, aby zapobiec zaparciom.

Stosuje się ją zwykle przez 8-16 tygodni pod ścisłym nadzorem lekarza. Stosowana nieumiejętnie może bowiem przynieść wiele szkód dla organizmu. Dieta VLED nie jest nowym wynalazkiem żywieniowców. W rzeczywistości stosuje się ja klinicznie od ponad 20 lat.

Ile można schudnąć?

Odpowiednio poprowadzona dieta VLED umożliwia zrzucenie ok. 1,5-2,5 kg tygodniowo. W przypadku cukrzycy typu 2 dieta ta może poprawić długoterminowy metabolizm glukozy i pomóc zrzucić kilka kilogramów. Przed zastosowaniem tej diety należy skonsultować się z lekarzem.

Nowe badanie opublikowane w czasopiśmie European Association for the Study of Diabetes sugeruje, że ten rodzaj odżywiania jest najskuteczniejszym podejściem do odchudzania i leczenia cukrzycy. Dodatkowo zespół naukowców odkrył również, że stosowanie diety niskoenergetycznej przez 12 tygodni, a następnie diety niskotłuszczowej i wysokowęglowodanowej było najskuteczniejszym sposobem odchudzania u osób z cukrzycą typu 2.

Dlaczego cukrzykowi tak trudno jest schudnąć?

Przyrost masy ciała jest jednym z objawów cukrzycy typu 2. Dzieje się tak z powodu insulinoterapii, powszechnej metody leczenia cukrzycy. Kiedy insulina, która jest odpowiedzialna za wchłanianie glukozy w celu wytworzenia energii, podczas zabiegu pochłania zbyt dużo cukru z pożywienia, organizm przekształca go w tłuszcz. Nadmierne magazynowanie tłuszczu prowadzi do przybierania na wadze. Problem z pacjentami z cukrzycą polega na tym, że muszą zwracać szczególną uwagę na to, co jedzą. Tak więc muszą zachować szczególną ostrożność w swoich nawykach żywieniowych, ponieważ niewłaściwa dieta może łatwo doprowadzić ich do otyłości.

