10 wczesnych objawów cukrzycy, na które najczęściej nie zwracasz uwagi

Co 10 sekund na świecie ktoś dowiaduje się o tym, że cierpi na cukrzycę – jeszcze szybciej, bo co około 6 sekund, ktoś umiera z powodu jej powikłań. Niestety wiele osób zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że może mieć cukrzycę, zwłaszcza jeśli w dzieciństwie lub młodości nie zdiagnozowano u nich cukrzycy typu 1, która wymaga podawania insuliny. Tylko w Polsce nawet milion osób może nie wiedzieć, że ich organizm powoli wyniszcza postępująca cukrzyca.

Jak wykryć cukrzycę? Warto się badać i... zwracać uwagę na ukryte objawy

Niestety cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a naukowcy coraz częściej mówią nie o klasycznym podziale na 2 typy – cukrzycę typu 1 i cukrzycę typu 2, ale nawet o 5 rodzajach, które mogą dokładniej niż do tej pory opisywać jej zróżnicowane symptomy. Prawidłowo diagnozowana jest tylko co 11. osoba, która ma cukrzycę, a większość ludzi przez długie lata nie wie, co im dolega.

Bez odpowiedniego leczenia nawet najpopularniejsza na świecie cukrzyca insulinoniezależna (czyli cukrzyca typu 2) może skracać życie o co najmniej 10 lat – zanim doprowadzi do naszego zgonu może rozwijać się w ukryciu średnio przez... 12 lat.

Nadmiar glukozy nie boli – co może świadczyć o tym, że grozi nam cukrzyca?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy grozi nam cukrzyca i czy powinniśmy podjąć odpowiednie leczenie jest wykonanie prostego badania krwi. Tzw. profil cukrzycowy, czyli zestaw badań diagnostycznych, które wykrywają zaburzenia gospodarki węglowodanowej, może pomóc nam ustalić, co nam dolega.

Każda osoba powyżej 45. roku życia raz na 3 lata powinna zbadać na czczo poziom cukru we krwi, a co roku – bez względu na wiek takie badanie przynajmniej raz w roku powinny wykonywać osoby z nadwagą lub otyłością (z BMI powyżej 25 lub których obwód w talii przekracza 80 cm w przypadku kobiet i 94 cm w przypadku mężczyzn), nadciśnieniem tętniczym, chorobami układu sercowo-naczyniowego, cukrzycą ciążową, hiperlipidemią lub zespołem policystycznych jajników.

Warto też zwrócić uwagę na symptomy, które większość z nas w ogóle nie wiąże z cukrzycą, choć mogą świadczyć, że choroba ta rozwija się w naszym organizmie w ukryciu.

10 objawów cukrzycy, które najczęściej się bagatelizuje

Nie tylko wahania naszej masy ciała – gwałtowne tycie lub chudnięcie – mogą wskazywać na to, że grozi nam cukrzyca. Co jeszcze może wskazywać na to, że możemy mieć problem z tą chorobą?

Suche usta oraz zapach acetonu z jamy ustnej



Oprócz kserotsomii, czyli uczucia stale spierzchniętych ust, które pojawia się nawet u 70 proc. osób cierpiących na cukrzycę, jednym z ukrytych objawów tej choroby może być wydobywająca się z naszej jamy ustnej specyficzna woń przypominająca zapach kwaśnych jabłek lub acetonu.

Charakterystyczny kwaskowaty odór może być zauważalny nie tylko w naszym oddechu, ale także w naszym moczu – w ten sposób organizm próbuje uzyskać stan równowagi metabolicznej i wydala ciała ketonowe, które wyczuwalne są w naszych płynach ustrojowych.

Według badań opublikowanych na łamach „Journal of Endocrinology and Nutrition” kserostomia jest najczęstszym symptomem cukrzycy, choć zwykle objaw ten jest bagatelizowany. Zdarza się, że osoby cierpiące na tę chorobę mogą mieć też szorstki i suchy język, różnego rodzaju owrzodzenia lub skarżą się na uczucie pieczenia w okolicach jamy ustnej. Czasem mogą mieć trudności w połykaniu pokarmów lub problemy ze swobodną mową i artykulacją.



Częste oddawanie moczu



Kiedy w naszym ciele jest zbyt dużo glukozy, wówczas organizm stara się usunąć jej nadmiar przez nerki. Wówczas częściej pojawia się uczucie parcia na pęcherz i wzmożona potrzeba oddawania moczu. Dochodzi wtedy to tzw. poliurii, która może sprawiać, że w ciągu doby wydala się nawet ponad 2,5 litra moczu.

Już dawno zauważono też, że mocz osób, które cierpią na cukrzycę, może przyciągać... więcej mrówek (stąd łacińska nazwa tej choroby – diabetes melitus, czyli dosłownie: słodki mocz, a dokładniej: oddawanie słodkiego moczu).



Wzmożone pragnienie i częste bóle głowy



Z powodu zbyt częstego oddawania moczu u osób z cukrzycą może pojawiać się także zwiększone zapotrzebowanie na uzupełnianie płynów. To, że często chce się nam pić (czyli tzw. polidypsja) także może wskazywać na zbyt wysoki poziom cukru we krwi, choć najczęściej w ogóle nie łączymy tego objawu z cukrzycą.

Jednym z symptomów z cukrzycy mogą też być częste bóle głowy, które pojawiają się również przy odwodnieniu organizmu (nadmiar cukru może powodować zwężenie naczyń krwionośnych w mózgu, co także może wywoływać silny głowy).



Nieostre widzenie



Nadmierne stężenie glukozy we krwi, które pojawia się u osób cierpiących na cukrzycę, może uszkadzać wzrok i sprawiać problemy z prawidłowym widzeniem. Przez to może dochodzić do zaburzenia ostrości wzroku.

Przed oczami mogą pojawiać się nam nieostre, ciemne plamki. Możemy też mieć kłopot z prawidłowym rozpoznawaniem tego, co widzimy – często obraz staje się wówczas zniekształcony.



Plamki na powiekach i wyraźne cienie pod oczami



Charakterystyczne wykwity w kącikach oczu można łączyć nie tylko z podwyższonym poziomem cholesterolu, ale także z cukrzycą.

Choroba ta może także wiązać się z nieprawidłowym działaniem hormonów, co przemęczony organizm manifestuje nie tylko wzmożonym uczuciem senności i znużenia, ale także podkrążonymi oczami i pojawieniem się wokół nich wyraźnych cieni.



Przesuszona, szorstka skóra, silnie swędzące pachwiny



Cukrzyca może sprawiać, że nasza skóra jest bardziej podatna na stany zapalne spowodowane m.in. infekcjami drożdżakowymi powodującymi świąd i uczucie pieczenia.

O zmianach cukrzycowych może świadczyć także częste uczucie swędzenia m.in. pod pachami lub w okolicach pachwin oraz karku. Objawy te mogą być spowodowane hiperglikemią, która prowadzi do zaburzenia funkcjonowania naczyń krwionośnych.



Zażółcone paznokcie



Z powodu cukrzycy nasze paznokcie mogą być bardziej podatne na grzybicę, której pierwszym objawem na paznokciach może być zmiana koloru płytki i lekkie zażółcenie. Skóra na palcach może też wówczas częściej się łuszczyć lub pojawiają się na niej pęcherze.



Popękane pięty i szybko marznące stopy



Mało kto zwraca uwagę na to, że szorstka skóra na piętach może mieć związek z cukrzycą. Choroba ta może powodować częstsze mrowienie i drętwienie kończyn, a skóra naszych stóp może być podatna na różnego rodzaju uszkodzenia.

Uczucie zimnych, przemarzniętych kończyn dolnych może być spowodowane nieprawidłowym działaniem naczyń krwionośnych przez hiperglikemię. Warto wówczas wykonać badania diagnostyczne w kierunku cukrzycy.



Przerzedzone włosy



Z powodu cukrzycy u mężczyzn może stopniowo dochodzić do przyspieszenia tempa łysienia. U kobiet zaś choroba ta może sprawiać, że włosy są w gorszej kondycji i nasila się ich wypadanie.



Wolno gojące się rany i siniaki



Przez cukrzycę trudniej goją się rany na całym ciele, a także wolniej ustępują różnego rodzaju zasinienia na skórze.Czytaj też:

