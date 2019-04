Ile trzeba spacerować, żeby schudnąć?

Odchudzanie wcale nie musi być katorgą. Szczególnie, jeśli zależy nam na zgubieniu tylko kilku kilogramów i poprawie ogólnej kondycji. Nie od dziś wiadomo, jak ważny w codziennym życiu jest ruch. Aktywność fizyczna ma korzystny wpływ na pracę całego organizmu – dotlenia mózg, powoduje wyrzut hormonów szczęścia, poprawia kondycję oraz wzmacnia mięśnie. Problem w tym, że niektórzy z nas nie mają czasu na intensywne treningi, brakuje nam motywacji lub nasz budżet nie pozwala na zakup karnetu na siłownię czy roweru. Takie osoby powinny skupić się na najprostszych rozwiązaniach. Idealnym sposobem będzie więc... spacerowanie.

Odchudzanie przez spacerowanie – największe plusy

Aby faktycznie poprawić swój stan zdrowia i zrzucić zbędne kilogramy konieczna jest regularność. Zrywy i intensywne treningi raz w tygodniu niewiele pomogą, poza tym, że trzeba będzie leczyć bolesne zakwasy. Największy plus chodzenia polega na tym, że nie przedstawia się jako ćwiczenie. Łatwo jest spędzić dzień na nogach, nawet nie zauważając, ile energii się traci.

Aby zacząć spacerować należy wprowadzić tylko kilka zmian w codziennym życiu. Np. wysiąść dwa przystanki wcześniej w drodze do pracy, zrezgnować z auta, wybierając się do sklepu, wybrać dłuższą trasę podczas wyjścia z psem i wprowadzić rytuał w postaci wieczornego spaceru po okolicy. Teoretycznie – nic trudnego.

Pytanie brzmi, jak długo trzeba chodzić, żeby faktycznie schudnąć, zakładając, że spożywamy odpowiednią ilość kalorii (taką, która nie powoduje u nas ani tycia, ani chudnięcia i pozwala utrzymać masę ciała na stałym poziomie).

Odchudzanie przez spacerowanie – ile kalorii można spalić?

Ilość masy, jaką stracisz spacerując, zależy od masy ciała i tempa marszu. Im jesteś cięższy, tym więcej kalorii spalisz. Im szybciej maszerujesz, tym więcej spalisz. Spacerowanie z prędkością 6,5 km/h pozwala osobie dorosłej spalić nawet 400 kalorii w ciągu godziny. Jest to jednak dość szybki marsz i nie każdy poradzi sobie z takim tempem.

Lepszym pomysłem jest więc śledzenie kroków. Możesz pobrać aplikację (krokomierz) na telefon, które będzie liczyła kroki za ciebie. Śledząc liczbę kroków wykonywanych każdego dnia, aplikacja może pomóc dostosować trening do twoich celów odchudzania. Wykonanie około 2000 kroków powoduje utratę około 100 kalorii. 0,5 kg odpowiada w przybliżeniu 3 500 kaloriom. Musisz więc przejść około 10000 kroków dziennie, aby stracić 0,5 kg na tydzień.

Chociaż może wydawać się trudne do realizacji, śledzenie liczby kroków pomaga skupić się na długoterminowym celu. pozwala też zrozumieć, ile wysiłku potrzeba, żeby spalić tłuszcz, co może się przełożyć na zdrową dietę.

Warto podkreślić, że 10000 kroków to łączna liczba kroków, wykonanych w ciagu dnia. Może więc rozłożyć tę liczbę np. na trzy części – rano w drodze do pracy, podczas powrotu do domu i w czasie wieczornego spaceru. Wtedy nie wydaje się to już tak karkołomnym i nierealnym zadaniem.

Celebruj swoje posiłki

Nawet jeśli jest to danie na wynos, przełóż je na talerz, nie jedz z plastikowego opakowania. Nie włączaj telewizora, nie przeglądaj internetu. Skup się na posiłku. Jeśli masz taką możliwość, zjedz w towarzystwie drugiej osoby. Spędzanie czasu z innymi ludźmi pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i samoocenę. Co więcej, pomaga zmniejszyć poczucie lęku. Skup się na miłej rozmowie, ciesz się chwilą.



Ćwicz tak jak lubisz

Zapisałaś się na siłownię, chociaż nie czujesz się tam dobrze? A może zaczęłaś chodzić na zumbę, chociaż kompletnie nie masz poczucia rytmu? Co i rusz pojawia się moda na określony rodzaj ćwiczeń. Ślepe podążanie za trendami może cię tylko zdemotywować. Przestań uprawiać sport, którego nie lubisz. Na pewno znajdziesz aktywność, która będzie sprawiała ci przyjemność. Być może musisz jej poszukać. Zamiast więc kupować karnet na 10 zajęć, wybierz się na zajęcia pokazowe, które najczęściej są darmowe. Postaraj się także ruszać mimochodem. Masz dzieci? Poskacz z nimi na skakance albo zagraj w gumę. Pójdź do sklepu, który znajduje się dalej od domu, zrezygnuj z windy.



Postaw na kolor

Danie na bazie świeżych warzyw i owoców nie tylko cieszy oko, ale też dostarcza organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Nasz mózg lubi kolorowe dania, są apetyczne i na ogół bardzo zdrowe. Kolory warzyw i owoców wiążą się z obecnością różnych antyoksydantów - związków, które walczą z wolnymi rodnikami, spowalniają procesy starzenia i chronią przed rozwojem nowotworów. Ponadto produkty te zawierają mnóstwo błonnika, który może pomóc w ochronie przed chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca typu 2 i choroby serca. Niewątpliwie też poprawia metabolizm i pomaga utrzymać optymalną masę ciała.



Przestań się głodzić

Początek odchudzania to często szereg drastycznych decyzji. Wydaje nam się, że najprostszym sposobem jest po prostu głodzenie się. Przecież im mniej jemy, tym szybciej schudniemy. To podstawowa pułapka, w którą daje się złapać wiele osób i prosty sposób, by spowolnić metabolizm, doprowadzić do niedoborów i rozregulować gospodarkę hormonalną. Warto więc zastosować inną taktykę - jeść w miarę regularnie. Tak, by sięgać po posiłek wtedy, gdy pojawi się fizjologiczny głód, ale nie na tyle silny, że jesteśmy gotowi zjeść konia z kopytami. Nie unikaj posiłków, bo doprowadzić do znacznego spadku poziomu cukru we krwi. Może to powodować objawy niepożądane, takie jak zawroty głowy i zmęczenie, a także może prowadzić do napadu głodu, który najczęściej kończy się... wpychaniem w siebie wszystkiego, co wpadnie nam w ręce. Słowem? Źle.

