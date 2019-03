Chcesz schudnąć? Podkręć swój metabolizm w prosty sposób

Postaw na interwały

Trening interwałowy polega na zmianie intensywności treningu podczas sesji ćwiczeń. Co 5 minut marszu, pobiegaj przez 1 minutę. Co 5 minut jazdy rowerem przerzuć się na wyższy bieg i pedałuj przez chwilę. Możesz też postawić na trening HIIT, czyli trening interwałowy o wysokiej intensywności. Jest to forma aktywności fizycznej idealna dla osób, które narzekają, że mają niewiele czasu na ćwiczenia. Trening HIIT pozwala uzyskać maksymalne korzyści zdrowotne w minimalnym czasie – to jego największa zaleta. Przykładowy trening HIIT wygląda następująco: 30 sekund pedałowania najszybciej jak to możliwe, a później 2 minuty powolnej jazdy – to jeden cykl. W trakcie treningu warto powtórzyć schemat od 4 do 6 razy. Taka forma treningu powoduje przyspieszenie metabolizmu, a stan ten utrzymuje się nawet kilka godzin po zakończeniu ćwiczeń.

Zacznij jeść regularnie

Nic tak nie spowalnia metabolizmu jak głodzenie się i unikanie posiłków. Jeśli chcemy podkręcić metabolizm, musimy pamiętać o regularnym jedzeniu. Wtedy organizm nie będzie musiał gromadzić sobie zapasów energii. Nie zapominaj też o piciu wody. Unikaj drakońskich diet, ponieważ nie przynoszą żadnych efektów poza efektem jo-jo.

Doprawiaj

Niektóre badania pokazują, że bardzo ostre potrawy mogą tymczasowo zwiększyć metabolizm. Jeśli lubisz pikantne potrawy i nie zmagasz się ze zgagą, możesz śmiało sięgnąć po przyprawy.

Napij się kawy

Badania wykazują, że kofeina w kawie zwiększa tempo, w jakim organizm spala kalorie. Ale... lepiej zrezygnować ze słodkiej kawy z bitą śmietaną i syropem. Odrobina mleka jest do zaakceptowania, ale skoro się odchudzamy, to unikajmy pustych kalorii. Jeśli nie lubisz kawy, sięgnij po zieloną herbatę.

Buduj mięśnie

Nie chodzi o to, żeby wyglądać jak kulturysta. Ale ładnie wyrzeźbiona sylwetka nie tylko dobrze się prezentuje, ale też zużywa więcej kalorii. Warto więc wykonywać treningi siłowe, które wspomagają budowę mięśni. Bez obaw – trochę czasu potrzeba, żeby stać się „pakerem”.

