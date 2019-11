Jak wyszczuplić łydki? To pytanie zadaje sobie wiele kobiet. Co ciekawe, niektóre z nich wcale nie chciałyby stracić masy ciała, bo są zadowolone ze swojej talii, bioder, ud czy ramion. Ich największą bolączką są łydki. Bardzo często masywne łydki są efektem intensywnych i regularnych ćwiczeń fizycznych lub uprawiania konkretnego sportu, mającego wpływ na rozbudowę danych partii ciała, np. mięśni łydek. Dobrym przykładem będzie tutaj jazda na rowerze – owszem, to ćwiczenie typu kardio, które pozytywnie wpływa na pracę układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, a także ułatwia odchudzanie poprzez spalanie tkanki tłuszczowej w trakcie wysiłku fizycznego, ale też prowadzi do intensywnej pracy konkretnych mięśni – w tym przypadku łydek, ud, pośladków.

Bieganie na wysmuklenie łydek – co warto ćwiczyć?

Bieganie może nam się kojarzyć z tymi sportami, które powodują rozbudowę łydek, dlatego niektóre panie mogą unikać tej formy ruchu. To błąd. Chociaż mięśnie łydek w trakcie biegu pracą bardzo intensywnie, ten rodzaj aktywności powoduje wysmuklenie całego ciała, w tym także mięśni na łydkach. Tłuszcz ulegnie spaleniu, a mięśnie się wyrzeźbią. A następnym razem, gdy spotkasz maratończyka, spójrz na jego łydki. Czy faktycznie są grube i masywne?

Wysmukleniu łydek pomogą też zwykłe, regularne spacery.

Haczyk? Jeśli nie chcesz rozbudować łydek, nie spaceruj i nie biegaj pod górę. Może to spowodować zwiększenie masy mięśniowej w obrębie łydek i ud.

Inne ćwiczenia, które również sprzyjają uelastycznianiu i wysmuklaniu mięśni to np. pilates i joga. Jednak jak ze wszystkim – bardzo ważna jest regularność.

Aeroby na grube łydki

Ćwiczenia aerobowe pozwalają intensywnie spalać tkankę tłuszczową, która – poza typowymi partiami jak brzuch, biodra, uda, piersi – odkłada się także w rejonie łydek. Grube łydki to przecież nie tylko te z rozbudowanymi mięśniami, ale także te, których mięśnie są pokryte grubą warstwą tłuszczu. Ćwiczenia aerobowe są polecane nie tylko osobom, które chcą schudnąć, ale także tym, którym zależy na poprawie wydolności. Do ćwiczeń aerobowych można zaliczyć np:

chodzenie i bieganie,



stepper,



jazdę na rolkach,



energiczny taniec,

pływanie.



W trakcie ćwiczeń aerobowych dochodzi do przyspieszenia oddechu i tętna.

Rozciąganie mięśni sprzyja wysmuklaniu łydek

Rozciąganie mięśni, ścięgien i więzadeł jest bardzo ważne przed rozpoczęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Należy jednak wykonać rozciąganie także po treningu. Szczególnie, jeśli był intensywny i męczący dla naszych mięśni. Rozciąganie sprawia, że mięśnie stają się smuklejsze.

Ćwiczenia, które rozbudowują mięśnie łydek

Jeśli nie chcesz nadmiernie rozbudować mięśni łydek, powinnaś unikać ćwiczeń z obciążeniem tych mięśni, a więc niektórych ćwiczeń na siłowni, np. tym z obciążeniem na nogi (głównie łydki).

Dieta na wyszczuplenie łydek – czy istnieje?

Jeśli wydaje ci się, że jedna z restrykcyjnych diet, takich jak dieta norweska czy kopenhaska, pomoże ci wyszczuplić łydki lub jakąkolwiek partię ciała, jesteś w błędzie. Tego typu cudowne diety prowadzą do odwodnienia, niedożywienia i zaburzeń hormonalnych, a w konsekwencji do efektu jo-jo. Mądrze dobrana, zbilansowana, a przede wszystkim indywidualna dieta jest tym, czego potrzebujesz. Nie może w niej zabraknąć żadnych składników odżywczych, a wszystkie powinny być dokładnie obliczone do twojej masy ciała, wzrostu, stanu zdrowia, uwarunkowań genetycznych, przyjmowanych leków i efektów, które chcesz osiągnąć.

Jak optycznie wyszczuplić łydki ubraniem i butami?

Czasem może się okazać, że wystarczy zmienić garderobę, by raz na zawsze pozbyć się swojego kompleksu. Grube łydki można w odpowiedni sposób maskować.

Panie z masywnymi łyskami powinny unikać obcisłych spodni, a więc zrezygnować z noszenia rurek, cygaretek, legginsów. Niewskazane są też krótkie szorty. Zdecydowanie lepiej wybrać klasyczny fason, który nie opina łydek.

Dopasowane, obcisłe spódnice i sukienki również lepiej schować na dnie szafy. Kobiety, których zmorą są grube łydki, powinny wybierać fasony w literze A.

Najważniejsze jednak, by nie rezygnować z butów na wysokim obcasie. Jedyny model, który powinien zniknąć z szafy to obuwie na bardzo cieniutkiej szpilce. Zdecydowanie lepiej będą wyglądać buty na koturnie lub na słupku.

Chirurgiczne wyszczuplenie łydek to ostateczność

Medycyna estetyczna może pomóc i z problemem grubych, masywnych łydek. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu zabiegi wiążą się z różnymi powikłaniami, dlatego warto rozważyć bezpieczniejsze alternatywy. Popularność zyskują np. zabiegi modelowania łydek z wykorzystaniem toksyny botulinowej. Jest to koszt od 2,5-3 tysięcy złotych. Efekt utrzymuje się około pół roku. Można również zdecydować się na zabieg z wykorzystaniem kwasu hialuronowego. Liposukcja łydek (odsysanie tłuszczu) to już koszt od 4 tysięcy wzwyż.

Najlepszy sposób na grube łydki

Pamiętaj, że niektóre ćwiczenia i aktywności fizyczne sprzyjają rozbudowie konkretnych partii mięśni (np. mięśnie grzbietu u pływaków). Ponadto, niewłaściwe wykonywanie niektórych ćwiczeń również może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Dlatego też, jeśli zależy ci na wyszczupleniu/rozbudowaniu/wyrzeźbieniu konkretnych partii mięśni, powinnaś pójść do specjalisty – trenera personalnego. Dobrze, by był również dietetykiem, wtedy dobierze zarówno odpowiednie ćwiczenie, jak i bezpieczną, zbilansowaną dietę, która ułatwi ci osiągnięcie celu.

