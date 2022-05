Tak szkodzi nam cukier. 5 powodów, przez które stracisz na niego ochotę

Cukry są rodzajem prostych węglowodanów, które występują naturalnie w niektórych produktach spożywczych i napojach. Są również dodatkiem do niektórych produktów spożywczych i napojów.

Czy cukier szkodzi zdrowiu?

Dietetycy podkreślają, że nie należy eliminować z diety produktów zawierających naturalny cukier. Naturalne cukry występujące w produktach mlecznych, owocach, warzywach czy orzechach uznawane są przez dietetyków za mniej szkodliwe od cukru rafinowanego. Cukier rafinowany powstaje po ekstrakcji naturalnych cukrów. Zawiera go duża część dostępnej w sklepach żywności. Popularne przykłady tego cukru to sacharoza, czyli zwykły biały cukier i syrop glukozowo-fruktozowy. Spożywanie rafinowanego cukru wiąże się z większym ryzykiem występowania chorób, takich jak:

Normy spożycia cukru

Osoba dorosła jedząca 2000 kalorii dziennie powinna spożywać mniej niż 50 gramów dodanego cukru. Dietetycy zalecają, żeby kobiety spożywały jednak nie więcej niż 25 gramów, a mężczyźni w 36 gramów cukru dziennie.

Sprawdź, dlaczego lepiej unikać cukru?

Przyrost masy ciała

Słodkie potrawy i napoje są bogate w kalorie. Spożywanie zbyt wielu z tych produktów prowadzi do przyrostu masy ciała, nawet przy regularnych ćwiczeniach. Leptyna jest hormonem, który reguluje głód, określając, ile energii potrzebuje organizm. Badania wskazują, że dieta bogata w tłuszcz i cukier może prowadzić do oporności na leptynę.







Puste kalorie



Dodanie cukru do żywności i napojów znacznie zwiększa w ich zawartość kalorii bez wzbogacania w wartości odżywcze. Organizm zwykle szybko trawi potrawy i napoje bogate w cukier, które nie są dobrym źródłem energii.



Cukrzyca

Spożywanie zbyt dużej ilości cukru może zwiększyć ryzyko rozwoju stanu przedcukrzycowego i cukrzycy. Jeśli usuniesz cukier z diety i zamiast tego zjesz zbilansowany posiłek, poziom glukozy we krwi wzrośnie i spadnie normalnie, co zapobiegnie nieprawidłowemu wydzielaniu insuliny i uszkodzeniu trzustki.



Ubytki w uzębieniu



Spożycie cukru może powodować próchnicę zębów, co z kolei może prowadzić do ubytków w uzębieniu. Po zjedzeniu cukru, bakterie w jamie ustnej tworzą cienką warstwę płytki na zębach. Bakterie te reagują z cukrami obecnymi w żywności i napojach. Reakcja wyzwala uwalnianie kwasu, który uszkadza zęby.



Choroby serca



Badania wskazują, że diety o wysokiej zawartości cukru mogą zwiększać ryzyko wystąpienia chorób serca. Osoby spożywające produkty z dużą ilością dodanego cukru w diecie są bardziej narażone na śmierć z powodu chorób serca niż ci, którzy takich produktów nie jedzą.

