O której jeść kolację, żeby schudnąć?

Jeszcze nie tak dawno zalecano, aby kolację jeść przed godziną 18. Teraz zalecenia dietetyków w tej kwestii są nieco inne – obecnie specjaliści od żywienia polecają, aby kolację zjeść nie później niż na 2-3 godziny przed snem.

Czy trzeba jeść kolację?

Ostatni posiłek przed snem jest równie ważny, jak ten pierwszy, czyli śniadanie, które powinniśmy zjeść w ciągu godziny od przebudzenia. Choć wiele osób rezygnuje z kolacji w obawie o wygląd swojej sylwetki, nie jest to dobry wybór – idąc spać głodnym, nie tylko pogarszamy jakość snu, ale także zaburzamy procesy metaboliczne organizmu. Sen zapewnia regenerację, więc w ogromnej mierze przekłada się nie tylko na czysto fizjologiczne funkcjonowanie naszego organizmu, ale także ma wpływ na efektywność pracy i przyswajania wiedzy.

Organizm ludzki funkcjonuje na z góry ustalonych zasadach. Jedną z nich jest pozyskiwanie energii z pożywienia. W momencie, gdy tego pożywienia brakuje, czyli np. całkowicie rezygnujemy z kolacji lub zjemy ją zbyt wcześnie, możemy mieć problemy z zasypianiem. Niejedzenie kolacji może także powodować różne dolegliwości zdrowotne np. poranne bóle i zawroty głowy, zmęczenie, nudności, a nawet omdlenia.

Pozbawiony energii organizm spowalnia metabolizm. Oznacza to, że rezygnując z podstawowych posiłków lub jedząc je, ale jednocześnie znacząco obniżając ich kaloryczność i nie zaspokajając dziennego zapotrzebowania energetycznego, możemy w negatywny sposób wpłynąć na funkcjonowanie organizmu.

Do utrzymania prawidłowej masy ciała, konieczne jest prowadzenie regularnego trybu życia i przestrzeganie zasad zbilansowanej diety. Śniadania, obiady i kolacje, a do tego dwie lekkie przekąski w porze drugiego śniadania i podwieczorku, to zasady umożliwiające zachowanie zdrowej i szczupłej sylwetki. Jeśli chcemy schudnąć, powinniśmy jeść regularne posiłki, a także dbać o aktywność fizyczną. W takiej sytuacji nie będziemy musieli stosować żadnej diety, by stracić na wadze, bo zdrowe odżywianie to element stylu życia.

Czy kolacja na redukcji ma wpływ na efekty odchudzania?

Kolacja nie tylko wpływa na nasze ogólne samopoczucie, ale może również w znacznej mierze przyczynić się do wystąpienia problemów z masą ciała. Jedzenie zbyt późnych i zbyt obfitych kolacji to prosta droga do przybrania na wadze. Co więcej, może to być droga, która zaprowadzi nas na ścieżkę prowadzącą do nadwagi - bardzo często można w krótkim czasie przybrać dużo na wadze, objadając się wieczorami.

Mechanizm ten nie oznacza, że aby schudnąć, należy całkiem zrezygnować z kolacji. Kolacje są ważne i trzeba je jeść, ale należy rozsądnie je komponować. Kolacja powinna być lekkostrawna, by nie obciążać nadmiernie na noc układu trawiennego, bo takie postępowanie może doprowadzić nie tylko do problemów ze snem, ale również do wystąpienia dolegliwości trawiennych takich jak wzdęcia czy zaparcia. Oprócz tego kolacja nie powinna też dostarczać dużych ilości kalorii, bo nocą są one niepotrzebne.

Jak schudnąć?

Jeśli chcemy schudnąć, powinniśmy zacząć się ruszać i zadbać o ujemny bilans kaloryczny w ciągu dnia. Jak to zrobić? Najlepiej rezygnując ze spożywania słodyczy, podjadania między posiłkami, a także ograniczając wielkość porcji. Przy prawidłowej masie ciała możemy spożywać wszystko (z rozsądkiem), natomiast przy nadwadze, najlepiej jest zrezygnować z dużych porcji węglowodanów na rzecz chudego białka i warzyw. To zasady, które mogą pomóc nam stracić na wadze.

O której godzinie jeść kolację?

Istotne jest nie tylko to, co jemy, ale także pora posiłku. Jedząc kolację przed 18 i kładąc się spać po 23 nietrudno o pokusę podjadania, a sięganie po przekąski to jeden z powodów nadwagi, dlatego pora kolacji powinna być dopasowana do naszego rytmu dobowego. Jeżeli codziennie wstajemy o świcie i kładziemy się spać po 21, to optymalną porą kolacji będzie 18-19, ale jeżeli kładziemy się spać około północy, to lekki posiłek możemy zjeść nawet po 21.

Dietetyczną kolację najlepiej jeść wieczorem o stałej porze. W przypadku osób wygaszających swoją aktywność od godziny 20 (np. rodziców, którzy kąpią i kładą dzieci spać i razem z nimi przygotowują się do nocnego wypoczynku), najlepiej jest zjeść kolację około godziny 19. W ten sposób do 22 organizm strawi posiłek i będzie mógł efektywnie wypocząć w czasie snu.

Kolacja na diecie odchudzającej

Jedzenie kolacji na diecie jest tak samo ważne, jak wówczas, gdy nie mamy problemów z utrzymaniem właściwej masy ciała. W szczególności kolacja jest obowiązkowym posiłkiem dla osób aktywnych fizycznie. Szybkie tempo życia i nadmiar obowiązków sprawiają, że coraz częściej korzystamy z aktywności właśnie wieczorem. W takim przypadku brak odpowiednio zbilansowanej kolacji utrudnia regenerację powysiłkową, co dodatkowo niekorzystnie odbija się na funkcjonowaniu mięśni.

Dietetyczna kolacja – odchudzanie

Mitem jest przekonanie, że na diecie należy zrezygnować z kolacji. Trzeba ją jeść i powinna ona składać się przede wszystkim z warzyw oraz białka np. mięsa drobiowego, twarogu lub jajek i niewielkiego dodatku węglowodanów złożonych.

Kolacja musi być lekkostrawna, więc wieczorem lepiej unikać m.in. dań smażonych i fast-foodów (nawet tych z pozoru zdrowszych, czyli w wersji domowej). Doskonałym pomysłem na kolację jest np. sałatka z grillowanym lub duszonym kurczakiem albo naturalny twaróg z jogurtem i porcją świeżych warzyw. Ważne jest też to, czym popijemy posiłek. Na pewno, nie może to być gazowany napój lub mocna, czarna herbata – w przypadku napoju gazowanego dostarczymy do organizmu sporą porcję niepotrzebnych i bezwartościowych kalorii, a w przypadku herbaty, możemy mieć problemy z zasypianiem.

Zdrowe odżywianie wymaga przestrzegania pewnych zasad. Spożywanie lekkostrawnej kolacji na 2-3 godziny przed snem jest jedną z nich. Warto pamiętać, że jadłospis powinien być jak najbardziej różnorodny i zbilansowany pod względem wartości odżywczych. Nie można w nim pomijać kolacji, ale nie można też zastępować nią wszystkich posiłków, które powinniśmy zjeść w ciągu dnia.

Co jeść na kolację?

Aby uniknąć problemów trawiennych, ale także zbędnych kalorii, należy uważnie komponować jadłospis. Na kolację najlepiej wybierać produkty lekkostrawne, które nie obciążają układu trawiennego. Idealna kolacja dostarcza dobrej jakości białka (np. ryby, chude mięso, ale też białko żółtka) i tłuszczów (np. awokado, ale też oliwa z oliwek czy oleje roślinne) oraz witamin i mikroelementów pochodzących z warzyw. Idealna kolacja to zatem kanapki z pastą rybną i awokado, sałatka warzywna, gotowane warzywa czy kanapka z pieczywa pełnoziarnistego z chudą wędliną lub twarogiem.

Na kolację można jeść także produkty z pełnego ziarna, które dostarczają dużych ilości cynku oraz witamin z grupy B poprawiających regenerację organizmu i ułatwiających zdrowy sen. To oznacza, że zdrowa kolacja to nie tylko pieczywo pełnoziarniste czy chleb razowy, ale także płatki owsiane, które kojarzą nam się raczej ze śniadaniem. Można jednak śmiało spożywać owsiankę na kolację, by dostarczyć zdrowych węglowodanów i uregulować poziom cukru w organizmie. Owsianka zawiera duże ilości magnezu, dlatego ułatwia zasypianie. Do ostatniego posiłku warto dodać zdrowy tłuszcz (np. łyżkę pasty z nerkowców lub łyżkę oleju kokosowego), a także garść sezonowych warzyw, by poprawić smak dania.

Do ostatniego posiłku najlepiej pić wodę niegazowaną lub lekką herbatkę ziołową. Należy wyeliminować gazowane czy słodzone napoje, ponieważ tego rodzaju picie dostarcza tylko cukru i pustych kalorii. Bezwzględnie nie zaleca się spożywania napojów z pochodną kofeiny, które mogą utrudniać zasypianie.

Co jeść na kolację, żeby schudnąć z brzucha?

Jeśli chcemy stracić tkankę tłuszczową z brzucha, powinniśmy zrezygnować ze słodyczy, niezdrowych tłuszczów i węglowodanów. Wyeliminowanie takich produktów wystarczy, by poczuć się lżej i po dość krótkim czasie zobaczyć pierwsze efekty odchudzania.

Oprócz tego warto sięgać po dobrej jakości białko, ryby, jajka, a także rośliny strączkowe. Dla zachowania płaskiego brzucha konieczne jest również picie dużych ilości wody.

Czego nie jeść na kolację?

W godzinach wieczornych lepiej nie spożywać produktów, które wywołują uczucie pełności w organizmie. Na diecie redukcyjnej lepiej nie jeść produktów, które mogą zwiększyć masę ciała i obciążyć układ trawienny. To oznacza konieczność wyeliminowania węglowodanów prostych, niezdrowych tłuszczów i cukru. Oprócz tego, że dostarczają one pustych kalorii, to dodatkowo pobudzają mózg do pracy, przez co utrudniają regenerację jego i zasypianie. Tłuste mięsa, smażone potrawy, makarony, ryże to dania niepolecane na kolację. Ostatni posiłek dnia przed pójściem spać powinien być lekki i pełen składników mineralnych. Na zdrową kolację lepiej jeść warzywa, chude mięso, produkty pełnoziarniste, a nie fast foody, smażone czy pieczone mięsa. Pizze, dania typu instant to także produkty, które nie pozwolą nam skutecznie schudnąć.

