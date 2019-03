Czym objawia się brzuch tarczycowy? Jak się go pozbyć?

Niedoczynność tarczycy to jeden z powodów przybierania na wadze. Zaburzenia w wydzielaniu hormonów przez długi czas mogą nie dawać charakterystycznych objawów, a ich występowanie mogą potwierdzić jedynie badania laboratoryjne. Dlatego, jeżeli podejrzewasz, że problem z redukcją tkanki tłuszczowej na brzuchu może być wynikiem niedoczynności tarczycy, koniecznie zgłoś się do lekarza i wykonaj badania poziomu TSH.

Co to jest brzuch tarczycowy?

Brzuch tarczycowy skutecznie opiera się stosowaniu diety i ćwiczeniom fizycznym. To jeden z powodów, dla których warto wykonać badania kontrolne w celu określenia poziomu hormonów tarczycy we krwi. Ma on także dość charakterystyczny wygląd – zaczyna się tuż pod biustem i przypomina piłkę, z której wypuszczono powietrze. W przeciwieństwie do powiększonego brzucha np. w drugiej fazie cyklu menstruacyjnego, który utrzymuje się jedynie kilka dni, brzuch tarczycowy jest nieodłącznym towarzyszem kobiet i stopniowo zwiększa swój rozmiar. Towarzyszą mu także inne objawy, które są typowe dla zaburzeń metabolicznych oraz niedoboru hormonów tarczycy, m.in.:

przewlekłe zmęczenie,



nieuzasadnione przybieranie na wadze,



nienaturalna senność,



uczucie zimna,



zaburzenia cyklu menstruacyjnego,



problemy z pamięcią i koncentracją,



obniżenie zdolności wysiłkowych,



suchość skóry.



Wszystkie z powyższych objawów są często bagatelizowane i uważane za normalny skutek przemęczenia, stresu i przepracowania. Skutkuje to stale pogarszającą się kondycją organizmu oraz może utrudniać późniejsze leczenie niedoborów hormonów tarczycy. Dlatego właśnie warto pamiętać o badaniach kontrolnych, które pozwalają szybko wykryć wszelkie nieprawidłowości i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Jak pozbyć się brzucha tarczycowego?

Redukcja brzucha tarczycowego wymaga wcześniejszego uregulowania gospodarki hormonalnej. Bez leczenia endokrynologicznego wszystkie zabiegi mające na celu zyskanie płaskiego brzucha pójdą na marne. Sama dieta i ćwiczenia to za mało. Najpierw należy rozpocząć leczenie, które wraz z dietą i aktywnością fizyczną, jest jedynym sposobem na to, aby schudnąć z brzucha.

Dieta przy chorej tarczycy to tzw. dieta lecznicza, dlatego nie ma tutaj miejsca na testowanie kolejnych diet cud oraz katowanie osłabionego organizmu restrykcyjnymi głodówkami oraz szkodliwymi planami żywieniowymi. W przypadku chorej tarczycy stosuje się dietę bogatą w biało i tłuszcze nienasycone, które są źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 oraz węglowodany złożone, które powinny być spożywane przed godziną 14. Zrezygnować należy z węglowodanów prostych, które sprzyjają przybieraniu na wadze i powodują nagłe wyrzuty insuliny, co dodatkowo wpływa na zwiększone magazynowanie tłuszczu trzewnego.

Dieta w niedoczynności tarczycy jest niezbędnym elementem leczenia. Powinna być bogata w ryby i owoce morza, chude mięso, nabiał, warzywa, owoce o niskim lub średnim indeksie glikemicznym, a także pełne ziarno. Warto włączyć do diety zdrowe tłuszcze roślinne oraz trzeba pić 1,5 litra wody dziennie. Nie należy radykalnie zmniejszać kaloryczności posiłków; trzeba kierować się przede wszystkim dziennym zapotrzebowaniem energetycznym organizmu, które nie powinno być obniżone o więcej niż 500 kcal.

Ćwiczenia na brzuch tarczycowy

W pozbyciu się brzucha tarczycowego pomagają także ćwiczenia fizyczne. Początkowo najlepiej postawić na ćwiczenia aerobowe, które bardzo skutecznie przyśpieszają metabolizm. Trzeba jednak pamiętać, aby dopasować intensywność i czas aktywności do swojej formy fizycznej, bo inaczej można nabawić się bolesnych urazów. Spośród ćwiczeń aerobowych szczególnie polecany dla początkujących jest szybki marsz, bieg w miejscu, jazda na rowerze oraz skakanie na skakance. Na aktywność trzeba poświecić minimum 30 minut 3-4 razy w tygodniu.

