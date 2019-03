Odżywki białkowe są dla mięśniaków? Bzdura! 5 rad dla kobiet, jak je stosować

Suplementy dla sportowców, do których zaliczają się odżywki białkowe, do niedawna były dostępne jedynie dla „wtajemniczonych”. Obecnie spore zainteresowania aktywnym trybem życia, powstanie licznych fit blogów i zwiększona świadomość konieczności zadbania o swoje ciało sprawiły, że shake białkowy można znaleźć w torebce bizneswoman oraz młodej mamy, nie tylko przed czy po treningu, ale także na co dzień.

Jak działają odżywki białkowe?

Białko w diecie spełnia wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim jest substancją budulcową, która odpowiada m.in. za wzrost mięśni. I tutaj pojawia się problem – skoro białko buduje muskulaturę, to kobiety zaczynają się go obawiać, przede wszystkim dlatego, że marzą o odchudzaniu, a nie zyskaniu figury zawodniczki sportów sylwetowych.

Mitem jest to, że odżywki białkowe powodują nadmierny przerost muskulatury. Mięśnie nie rosną jedynie z powodu suplementacji białka, ale przede wszystkim poprzez połączenie odpowiedniej diety i treningu rzeźbiącego muskulaturę. Nie trzeba się więc obawiać, że odżywka białkowa spowoduje przerost muskulatury i zaburzy proporcje sylwetki – to mit!

Białko, także to w postaci suplementów dla sportowców, jest źródłem cennych dla zdrowia aminokwasów. Bez nich nie mogłyby zachodzić reakcje biologiczne w naszych organizmach. Niektóre z aminokwasów nasze ciało jest w stanie wytworzyć (aminokwasy endogenne), jeżeli dostarczymy mu niezbędnych ku temu związków, inne musimy dostarczyć wraz z dietą w odpowiednich ilościach (aminokwasy egzogenne), aby nasz organizm mógł normalnie funkcjonować.

Suplementacja białka

Odżywka białkowa dla kobiet niewiele różni się od tej stworzonej z myślą o mężczyznach. Tak naprawdę skład pozostaje ten sam, więc bez obaw można sięgać po proteiny w kobiecej i męskiej wersji. Ważna jest jednak jakość, która decyduje o procentowej zawartości czystego białka oraz aminokwasów, a także tłuszczu, laktozy czy innych, nie zawsze pożądanych, dodatków. Jakość i rodzaj odżywki białkowej wpływają także na jej konsystencję i rozpuszczalność. Najlepszym wyborem dla kobiet, jest wysokiej jakości izolat białka serwatkowego, który cechuje wysoka zawartość protein i szybka przyswajalność. Ma to bardzo duże znaczenie, gdy sięgamy po odżywkę po zakończeniu treningu.

Jak stosować odżywki białkowe?

Po pierwsze: jako zamiennik tradycyjnego posiłku

Białko jest niezbędnym składnikiem naszej codziennej diety. Nie zawsze jednak mamy czas na przygotowanie pełnowartościowego posiłku. W takiej sytuacji idealnie sprawdzi się odżywka białkowa. Można wykorzystać jej potencjał np. po treningu, gdy niezbędne jest szybkie dostarczenie do organizmu łatwo przyswajalnych protein oraz wspomagających regenerację aminokwasów.

Po drugie: jako wspomaganie redukcji zbędnych kilogramów

Białko wspomaga odchudzanie i przyśpiesza przemianę materii nawet o 30%. Trawienie białka zwiększa termogenezę oraz w pozytywny sposób wpływa na efekty odchudzania i nasz, często spowolniony, metabolizm.

Po trzecie: jako sposób na nagłe napady głodu

Nagłe uczucie głodu sprzyja podjadaniu. Aby uniknąć skutków ubocznych dostarczania do organizmu nadprogramowych kalorii w postaci słodkich i słonych przekąsek, lepiej sięgnąć po odżywkę białkową, która zapewni długie uczucie sytości i pozwoli przetrwać w dobrej formie do kolejnego posiłku. Taka „przekąska” przyniesie znacznie więcej pożytku niż kolejne ciastko z kremem lub słodki napój gazowany.

Po czwarte: jako wsparcie organizmu po treningu

Organizm po wysiłku musi się zregenerować. Zachodzące po ćwiczeniach reakcje kataboliczne niszczą włókna mięśniowe i mogą prowadzić do ich degradacji. Odżywka białkowa może powstrzymać ten proces – spożyta do godziny po treningu pozwoli znacząco usprawnić procesy regeneracyjne.

Po piąte: jako codzienny składnik zdrowej diety

Nieodpowiednio skomponowana dieta prowadzi do spalania tkanki mięśniowej, zamiast tkanki tłuszczowej. Błędem jest więc stosowanie niskokalorycznej diety i intensywna aktywność fizyczna oraz całkowita eliminacja ze swojego jadłospisu w celu redukcji zbędnych kilogramów. Odżywka białkowa może usprawnić, ułatwić i uprzyjemnić odchudzanie – wykorzystana do przygotowywania, np. naleśników, domowych batonów proteinowych lub koktajli, pozwoli zadbać o linię i jednocześnie cieszyć się spożywaniem urozmaiconych posiłków.

