Naukowcy: Witamina D ma ogromny wpływ na zdrowie mózgu. Czym może grozić jej niedobór?

Witamina D już od dawna ciekawi naukowców. Szereg różnych badań wykazał, że wpływa na wiele funkcji życiowych – od wzmacniania układu kostnego, przez zdrowie psychiczne, aż po odporność organizmu czy regulację gospodarki hormonalnej. Nasze ciała produkują witaminę D w odpowiedzi na ekspozycję na słońce. Nowe badania pomagają wyjaśnić, dlaczego ta witamina ma kluczowe znaczenie dla zdrowia mózgu.

Witamina D a zdrowie mózgu

Wiele poprzednich badań wykazało już, że niedobór witaminy D niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie mózgu. Przykład? Jedne badania potwierdziły, że może istnieć związek między niedoborem witaminy D a wyższym ryzykiem schizofrenii. Inne badania wykazały, że pozbawianie gryzoni witaminy D w średnim wieku doprowadziło ich do rozwoju uszkodzeń mózgu i słabszego wykonywania testów kognitywnych.

Witamina D a pamięć

Najnowsze badania pokazują, że witamina D może być kluczowa dla zachowania pamięci. Wiadomo już, że niedobór tej witaminy negatywnie wpływa na funkcje poznawcze, ale jak dokładnie witamina D wpływa na strukturę i funkcje mózgu, nie jest dobrze znane, więc nie jest jasne, dlaczego niedobór powoduje problemy.

Aby określić podstawowy mechanizm, Burne i współpracownicy pozbawili zdrowe dorosłe myszy dietetycznej witaminy D przez 20 tygodni, po czym wykorzystali testy, aby porównać je z grupą myszy kontrolnych.

Testy kognitywne wykazały, że myszy, którym brakowało witaminy D, były mniej zdolne do uczenia się nowych rzeczy i pamiętania w porównaniu z myszami w grupie kontrolnej.

Skany mózgów gryzoni wykazały zmniejszenie tak zwanych sieci okołonerwowych w hipokampie – obszarze mózgu, który jest kluczem do tworzenia pamięci.

„Sieci te tworzą silną, wspierającą siatkę wokół pewnych neuronów, a dzięki temu stabilizują kontakty, które te komórki łączą z innymi neuronami„ – wyjaśnia dr Thomas Burne z University of Queensland Brain Institute w St. Lucia w Australii, który kierował badaniami. Naukowcy uważają również, że upośledzenie funkcji mózgu w hipokampie może przyczynić się do niektórych objawów schizofrenii, takich jak utrata pamięci i zaburzenia poznawcze.

Odkrycia dr Thomasa Burne’a i jego kolegów zostały opublikowane w czasopiśmie „Trends in Neurosciences”.

Niedobór witaminy D

Naukowcy z całego świata są przekonani, że większość populacji może zmagać się z niedoborem witaminy D. Dotyczy to w szczególności osób, które spędzają niewiele czasu na słońcu i to z różnych przyczyn – może to być kwestia miejsca zamieszkania, pracy zmianowej, problemów z poruszaniem się, celowe unikanie słońca.

Niedobór witaminy D można bardzo łatwo zwalczyć, stosując dostępne na rynku suplementy diety. Jednak wcześniej należy wykonać badania krwi. To najlepszy sposób, by upewnić się, czy suplementacja jest konieczna. Skąd wiedzieć, czy powinniśmy wykonać takie badania? Jeśli występują któreś z poniższych objawów niedoboru witaminy D, warto oznaczyć poziom witaminy D w organizmie.

Odpowiedzi na te pytania pomogą ci określić, czy niedobór witaminy D może dotyczyć ciebie:

Cierpisz na bóle mięśni, kości, zębów lub stawów?



Męczy cię przewlekły ból?



Twoje dziąsła są bolesne, a może krwawią lub są obrzęknięte?



Masz objawy depresji?



Często odczuwasz smutek, apatię lub niepokój i kompletnie nie możesz znaleźć przyczyny?



Brakuje ci sił, żeby podjąć aktywność fizyczną?



Zmagasz się z podwyższonym ciśnieniem krwi?



Szybko się męczysz podczas wykonywania prostych czynności?



Zdarzyło ci się w ostatnim czasie złamać kość z błahego powodu?



Łatwo wpadasz w złość?



Częściej łapiesz infekcje?



Najchętniej spędzałbyś czas w łóżku, chociaż nawet wtedy nie czujesz się wypoczęty?



Często w ciągu dnia jesteś senny i zmęczony?



Masz zaparcia albo biegunki?



