4 popularne nawyki, które rujnują trzustkę

Od wielu lat zwiększa się liczba osób chorych na nowotwory trzustki i niemal 90% z nich umiera w ciągu 5 lat od postawienia diagnozy. Rośnie także liczba chorych na zapalenie trzustki, które przez długi czas może nie dawać żadnych objawów.

Kto jest narażony na choroby trzustki?

Choroby trzustki znacznie częściej dotyczą mężczyzn niż kobiet. Dają o sobie znać zwykle po ukończeniu 40. roku życia, a ich objawy mogą być bardzo nietypowe, co opóźnia postawienie prawidłowej diagnozy. Warto wspomnieć, że choroby trzustki są dziedziczne, więc w szczególności narażone są na nie osoby, u których zapalenie trzustki oraz nowotwory tego narządu występowały wśród członków rodziny. Alarmującym objawem, że coś złego może dziać się z trzustką, jest kłujący ból w nadbrzuszu, który może promieniować do pleców. Chorej trzustce towarzyszą też biegunki i zaparcia, zażółcenie powłok skórnych oraz dolegliwości żołądkowe np. mdłości i wymioty.

Czytaj także:

Domowy test na raka jelita grubego. Kto powinien go wykonać?

Co szkodzi trzustce?

Trzustka uczestniczy w wydzielaniu insuliny oraz produkuje enzymy trawienne, które niezbędne są do metabolizowania dostarczanych do organizmu węglowodanów, białek i tłuszczów. Z tego względu najbardziej szkodzi jej nieodpowiednio dobrana dieta oraz styl naszego życia.

Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasza trzustka nie działa prawidłowo lub że jej szkodzimy. Zapominamy o tym narządzie, a jest on wyjątkowo czuły na każdą zmianę naszego menu, a także niezdrowe nawyki.

Potrawy i napoje bogate w cukier

Cukier to jeden z największych wrogów naszego zdrowia. Nadmierne spożywanie słodyczy oraz słodkich napojów prowadzi do stanów zapalnych trzustki, które mogą spowodować rozwój cukrzycy. Dieta bogata w cukry proste jest kolejnym z czynników wpływających na zwiększenie ryzyka rozwoju poważnych schorzeń tego narządu. Warto pamiętać, że cukier kryje się w produktach spożywczych pod wieloma nazwami i nie mamy przez to żadnej kontroli nad jego spożywaniem, dlatego trzeba nauczyć się rozpoznawać substancje słodzące i czytać etykiety kupowanych produktów w celu ograniczenia spożycia także tzw. cukru dodanego.



Jedzenie tłustych i smażonych potraw

Tłuste jedzenie wpływa nie tylko na stopniowy wzrost masy ciała oraz rozwój chorób serca i układu krążenia. Okazuje się, że dieta bogata w tłuszcze nasycone szkodzi także naszej trzustce i może powodować przewlekły stan zapalny tego narządu. Wieloletnie problemy z trzustką znacząco zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór, więc warto pomyśleć o swojej przyszłości i zmienić dietę nie tylko w celu redukcji zbędnych kilogramów, ale także usprawnienia pracy trzustki, bo bez wydzielanych przez nią enzymów trawiennych, nie będziemy w stanie przyswajać składników odżywczych z pożywienia oraz normalnie funkcjonować.



Nadużywanie alkoholu

Lampka wina lub kufel piwa spożywane okazjonalnie nikomu nie powinny wyrządzić krzywdy. Problem pojawia się, gdy sięgamy po alkohol zbyt często i wybieramy wysokoprocentowe trunki. Wówczas nasza trzustka zaczyna nie tylko gorzej funkcjonować, ale także zmienia się jej struktura. Narząd ten nie jest w stanie się zregenerować, więc jego uszkodzenia powodują trwałe problemy ze zdrowiem.



Palenie papierosów

Palenie tytoniu to jeden z głównych powodów rozwoju nowotworów trzustki zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Nałogowi palacze najczęściej zapominają o trzustce i koncentrują się na jedynie na badaniach płuc. To duży błąd – każda osoba świadomie narażająca się na konsekwencje związane z paleniem papierosów, powinna badać trzustkę regularnie. Oczywiście najlepszym sposobem na ograniczenie ryzyka zachorowania na zapalenie trzustki oraz raka tego narządu, jest jak najszybsze rzucenie palenia i zadbanie o eliminację innych szkodzących trzustce nawyków.Czytaj także:

Rak tarczycy zabija po cichu. Których objawów nie wolno bagatelizować?