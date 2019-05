Niewyjaśniona utrata masy ciała? Uważaj, masz powody do zmartwień

Większość z nas ucieszyłaby się, gdyby waga nieoczekiwanie zaczęła spadać. Przecież trzeba włożyć tyle wysiłku w to, by schudnąć. Chociaż utrata masy ciała bez rewolucji w życiu, intensywnych treningów i rygorystycznej diety bywa powodem do radości, w rzeczywistości może świadczyć o problemach ze zdrowiem.

Jeśli w ciągu ostatniego pół roku schudłeś 5-10 proc. bez stosowania diety lub ćwiczeń, powinieneś czym prędzej udać się do lekarza. W rzeczywistości, niewyjaśniona utrata masy ciała może być wczesnym objawem choroby – często bardzo poważnej.

6 potencjalnych przyczyn nieoczekiwanej utraty masy ciała

1. Problemy z tarczycą

Utrata masy ciała jest częstym objawem nadczynności tarczycy. Oznacza to, że tarczyca – gruczoł w kształcie motyla na szyi, który pomaga regulować metabolizm i wzrost – produkuje zbyt wiele hormonów, co z kolei przyspiesza m.in. metabolizm. Zaniepokoić powinno także kołatanie serca, wzmożony apetyt, pobudzenie.

Czytaj także:

Rak tarczycy zabija po cichu. Których objawów nie wolno bagatelizować?

2. Nietolerancja glutenu

Nie tylko nietolerancja glutenu (celiakia), ale także nadwrażliwość na ten składnik może powodować utratę masy ciała bez diety i ćwiczeń. Objawy towarzyszące to m.in. wzdęcia, biegunki, gazy, bóle i skurcze brzucha.

Choroby zapalne jelit, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna, mogą również prowadzić do niewyjaśnionej utraty wagi z powodu złego wchłaniania.

Czytaj także:

Choroba Leśniowskiego-Crohna wyklucza młodych z pracy i normalnego życia

3. Problemy z trzustką

Produkuje ona enzymy wspomagające trawienie. Jeśli trzustka nie pracuje prawidłowo, mogą wystąpić problemy z trawieniem. Osoby zmagające się z przewlekłym zapaleniem trzustki mają tendencję do szybkiej utraty wagi (nawet jeśli jedzą normalnie), ponieważ organizm po prostu nie wytwarza wystarczającej ilości enzymów do prawidłowego trawienia pokarmu.

Czytaj także:

Rak trzustki rozwija się po cichu. Te objawy powinny wzbudzić niepokój

4. Cukrzyca

Cukrzyca najczęściej kojarzy nam się z osobami otyłymi, jednak na początku choroba może powodować spadek masy ciała.

5. Stany zapalne

Choroby autoimmunologiczne, takie jak np. reumatoidalne zapalenie stawów, sprzyjają chudnięciu. Bardzo często powodują spadek apetytu.

6. Nowotwór

Większość nowotworów objawia się m.in. utratą masy ciała. Jeśli chudniemy bez zmiany diety i ćwiczeń, lekarz najprawdopodobniej będzie też brał pod uwagę nowotwór.

Czytaj także:

Dieta norweska, czyli 10 kg w 14 dni. Czy to możliwe?