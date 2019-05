Menopauza – dlaczego kobiety tyją i jak temu zapobiec?

Menopauza jest naturalnym procesem, zachodzącym w kobiecym organizmie. Brak równowagi hormonalnej zaczyna następować na ogół na kilka lat przed całkowitym zakończeniem miesiączkowania. Okres okołomenopauzalny może przynieść wiele skutków ubocznych, w tym wahania nastroju, uderzenia gorąca, bezsenność, nocne poty, depresję, zmęczenie i suchość pochwy, ale jednym z najbardziej frustrujących dla wielu kobiet jest pozornie nieunikniony przyrost masy ciała, szczególnie w obszarze brzucha. Bywa, że tycie kompletnie wymyka się spod kontroli, co w połączeniu ze stanami depresyjnymi i obniżoną samooceną, jest dla wielu kobiet problemem nie do przejścia. W takich sytuacjach warto udać się po pomoc do specjalistów – ginekologa, który może zaproponować terapię hormonalną, a także dietetyka i trenera personalnego – ekspertów, którzy pomogą zapanować na masą ciała.

Tycie w okresie okołomenopauzalnym

Właściwie nie da się go uniknąć. Nawet jeśli kobieta dobrze się odżywia i jest aktywna fizycznie, minimalna zmiana masy ciała jest powszechna. Widać to szczególnie w okolicy brzucha. Oczywiście im zdrowszy tryb życia prowadzi, tym mniej odczujemy ten akurat skutek uboczny.

Menopauza jest efektem spadku poziomu estrogenu. Wówczas organizm ma tendencję do gromadzenia tłuszczu, zwłaszcza wokół brzucha. Do tego dochodzi utrata masy mięśniowej. Dzieje się tak, ponieważ kiedy jajniki przestają produkować estrogen, ciało szuka go gdzie indziej, a jedynym innym miejscem, które generuje te hormony, są komórki tłuszczowe brzucha. Ciało przechowuje tam tłuszcz, aby zwiększyć poziom estrogenów.

Dlaczego trzeba walczyć z otyłością brzuszną?

Przyrost tkanki tłuszczowej w okolicy talii jest frustrujący nie tylko ze względów wizualnych. Może również zwiększać ryzyko dla zdrowia, w tym większe ryzyko problemów sercowo-naczyniowych i chorób metabolicznych. Tłuszcz wpływa na zdrowie inaczej, w zależności od tego, gdzie jest przechowywany. Podczas gdy większość tłuszczu znajdującego się w innych częściach ciała (np. ręce, nogi, pośladki) jest uważana za „tłuszcz podskórny”, duży obwód brzucha tworzy najprawdopodobniej tłuszcz „trzewny”. Co to oznacza? Że otłuszczone są nasze narządy wewnętrzne. Posiadanie większej ilości tłuszczu trzewnego może podnieść poziom LDL i ciśnienie krwi. Trzewny tłuszcz może również zmniejszać wrażliwość na insulinę, co zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.

W przypadku kobiet w okresie menopauzy i po niej dodatkowym problemem jest jeszcze utrata gęstości gości (również w dużej mierze spowodowana spadkiem hormonów), co w połączeniu z nadwagą zwiększa ryzyko poważnych złamań kości. Dlatego tak ważne jest, by kobiety nie tylko dążyły do utrzymania prawidłowej masy ciała, ale też były aktywne, budowały masę mięśniową i dbały o silne kości, stawy i więzadła.

Jak nie przytyć lub schudnąć w okresie okołomenopauzalnym

Konieczne jest wprowadzenie kilku istotnych zmian.

Zadbaj o odpowiednią dietę, bogatą w produkty pełnoziarniste, chude białko, ale także owoce, warzywa i błonnik. Dobrze, by ilość kalorii była mniejsza niż twoje dzienne zapotrzebowanie energetyczne, ponieważ wtedy zdecydowanie łatwiej schudnąć, nawet przy niewielkiej aktywności fizycznej.



Unikaj rafinowanego cukru, ogranicz alkohol i zdecydowanie zrezygnuj z żywności wysokoprzetworzonej.



Staraj się być aktywnym fizycznie przez 30-60 minut w ciągu dnia. Wystarczy, że będziesz robić to, co najbardziej lubisz – jazda na rowerze, pływanie, bieganie, aerobik.



Wprowadź regularny trening siłowy. Chociaż podnoszenie ciężarów w przypadku 50-letnich kobiet może wydawać się dziwne, ten rodzaj ćwiczeń często ułatwia wchodzenie po schodach i zmniejsza ból kolana i biodra. Pozytywnie wpływa też na masę mięśniową i kości. Warto pamiętać, że mięśnie spalają więcej kalorii niż tkanka tłuszczowa.

Zacznij się wysypiać i unikaj stresu. To nie tylko pomoże znaleźć siły do aktywności fizycznej, ale także zmniejszy apetyt na niezdrowe produkty i zredukuje inne, nieprzyjemne objawy menopauzy jak obniżenie nastroju.

Czytaj także:

Dieta dobra dla wątroby – czyli jaka?