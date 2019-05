14 sytuacji, które mogą powodować nagłe tycie

Otyłość może być spowodowana różnymi czynnikami. Oczywiście najczęściej wymienia się tutaj niezdrową dietę i brak ruchu. Trzeba jednak wspomnieć, że nadmierny przyrost masy ciała może być też spowodowany chorobą, unieruchomieniem czy też przyjmowaniem pewnych leków. W leczeniu otyłości kluczowe jest więc znalezienie przyczyny przyrostu masy ciała. Czasami stan zdrowia – taki jak problem hormonalny – może powodować przyrost wagi. W takim przypadku leczenie zaburzeń hormonalnych może pomóc rozwiązać problem. Dlatego też w przypadku niektórych osób sama zmiana diety i aktywność fizyczna nie przynoszą spektakularnych rezultatów. Znalezienie przyczyny to jedno. Zrozumienie, dlaczego otyłość jest tak niebezpieczna, to drugie.

Do jakich chorób prowadzi otyłość?

Otyłość to nie tylko kwestia wyglądu, który może się podobać lub nie. Można ważyć zdecydowanie za dużo, a dalej podobać się sobie i innym. Problem jednak w tym, że otyłość prowadzi do wielu bardzo poważnych problemów zdrowotnych. Wcześniej czy później spowoduje:

chorobę zwyrodnieniową stawów,



niewydolność serca,



cukrzycę,



miażdżycę,



zaburzenia hormonalne,



nadciśnienie,



kamicę żółciową,



bezdech senny,



stłuszczenie wątroby,



zespół metaboliczny,



niewydolność nerek.



Otyłość drastycznie zwiększa ryzyko zawału i udaru!

Nagłe i nieoczekiwane tycie

Szczególnie frustrujące jest nagłe i nieoczekiwane tycie. Gdy przez większość życia nie mieliśmy większych problemów z zachowaniem optymalnej masy ciała, a waga nagle zaczyna wymykać się spod kontroli, pojawia się przerażenie. Jesteśmy zagubieni i zrezygnowani. Dlatego tak ważne jest, by znaleźć przyczynę tycia.

Jeśli nie masz pewności, co może powodować zwiększenie masy ciała, poniższa lista powinna pomóc ci znaleźć kierunek poszukiwań. Może skłoni cię to do wizyty u lekarza i wykonania szczegółowych badań. Czasem jednak wystarczy zmiana codziennych nawyków.

Co może powodować tycie?

Niedoczynność tarczycy.

Przyjmowanie niektórych leków.

Przejadanie się z powodu nieumiejętnego planowania porcji.

Nadmiar płynnych kalorii w diecie, np. w postaci słodkich napojów czy alkoholu.

Nadmiar stresu.

Notoryczne niewyspanie.

Nadmiar sodu w diecie.

Źle dobrane pigułki antykoncepcyjne.

Depresja.

Źle zbilansowana dieta, np. nadmiar węglowodanów przy niedoborze białka i błonnika.

Unieruchomienie, wynikające np. z choroby czy urazu.

Menopauza i nierównowaga hormonalna.

Spadek metabolizmu, związany z wiekiem.

Ciąża.



