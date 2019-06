Dlaczego nie mogę schudnąć? Też zadajesz sobie to pytanie? Być może problem tkwi w złych nawykach żywieniowych, ale jest też inny powód problemów z odchudzaniem, a mianowicie, nadmierne spożycie produktów, które powszechnie uważane są za zdrowe, a tak naprawdę mogą powodować problemy z redukcją tkanki tłuszczowej.

Zdrowe odżywianie – czy zawsze jest zdrowe?

Zdrowa żywność cieszy się rosnącą popularnością. Chcemy jeść zdrowo i niskokalorycznie, zamieniamy burgera na sałatkę, słodycze na owocowe smoothie, chętnie sięgamy po superfoods, jemy mniej, ale częściej i nic – wskazówka wagi pokazuje tyle samo, co przed dietą, a nawet więcej. To coraz częstszy problem, który może rozwiązać przede wszystkim racjonalne podejście do odżywiania i zwiększenie swojej świadomości żywieniowej.

Nie każdy zdrowy produkt jest polecany na diecie. Przykłady można mnożyć, ale przede wszystkim trzeba wziąć na celownik produkty skierowane właśnie do osób dbających o linię. Problematyczne okazują się nie tylko produkty „light”, „fit” i „slim”, ale także modne napoje izotoniczne oraz przekąski dla osób aktywnych np. batony proteinowe i energetyczne, które są już dostępne w każdym sklepie spożywczym.

Zdrowe jedzenie nie musi sprzyjać utracie tkanki tłuszczowej. Kluczem do sukcesu w odchudzaniu jest przede wszystkim odżywianie zgodnie z Piramidą Zdrowego Żywienia. Wydaje się zbyt proste, jednak tak jest w rzeczywistości. Zdrowa dieta odchudzająca nie musi uwzględniać „dietetycznych wynalazków”, modnych przekąsek i sklepowych gotowców, które jedynie z nazwy mają nam pomóc w odchudzaniu.

3 zdrowe produkty, które mogą utrudniać odchudzanie

1. Żywność dla osób na diecie

W wersji „light” znajdziemy już niemal każdy produkt spożywczy. Możemy kupić odtłuszczony nabiał, słodycze bez cukru, płatki śniadaniowe wspomagające utratę zbędnych kilogramów, wędliny z niską zawartością tłuszczu, bezcukrowe napoje i soki, jogurty oraz wiele innych produktów, których podświadomie szukamy w sklepach, decydując się na odchudzanie. Czy pozwalają one schudnąć bez wyrzeczeń? Niestety nie, a wręcz przeciwnie, blokują efekty odchudzania i sprawiają, że nasz organizm zaczyna coraz gorzej funkcjonować.

Warto zastanowić się, czy dieta odchudzająca, która okazuje się nieskuteczna, uwzględnia:

pieczywo chrupkie i wafle ryżowe,



płatki śniadaniowe, muesli i granolę,



gotowe sosy do sałatek i innych potraw,



odtłuszczony nabiał, majonez, dietetyczne sosy do kanapek,



słodkie przekąski np. batony musli,



napoje izotoniczne.



2. Owoce o wysokiej zawartości cukru

Owoce są zdrowe, więc chętnie sięgamy po nie tylko, gdy chcemy schudnąć, ale to właśnie zbyt duże spożycie owoców może być nie tylko powodem przybierania na wadze, ale także przyczyną braku efektów odchudzania.

Jeżeli jesz owoce na śniadanie, pijesz dużo soków, dodajesz owoce do zdrowego deseru, sięgasz po koktajl owocowy i jeszcze traktujesz je, jak całkowicie nieszkodliwą przekąskę, to może się okazać, że każdego dnia dostarczasz do swojego organizmu nawet kilkaset nadprogramowych kalorii.

Po owoce trzeba sięgać z umiarem i wybierać jedynie te, które mają niski indeks glikemiczny (IG) oraz niewielką kaloryczność. Zrezygnować trzeba przede wszystkim z winogron, bananów, fig, daktyli oraz owoców suszonych.

3. Jogurty smakowe

Jogurt naturalny nie jest tuczący, jednak ten z dodatkiem „owoców” to już istna bomba kaloryczna. Po jogurty owocowe sięgamy w przekonaniu, że są zdrową i wartościową przekąską, jednak prawda jest całkiem inna – w większości stanowią one źródło pustych kalorii oraz chemicznych dodatków do żywności, które nie poprawiają stanu naszego zdrowia i nie wpływają w pozytywny sposób na efekty odchudzania.

Podsumowując, nie wszystko, co z pozoru zdrowe, musi służyć redukcji zbędnych kilogramów. Aby schudnąć, trzeba przede wszystkim wybierać produkty naturalne i nieprzetworzone, z których sami przygotujemy zdrowe posiłki oraz sprawdzać kaloryczność i indeks glikemiczny kupowanej żywności.

Czytaj także:

30 dni bez cukru – wyzwanie Ani Lewandowskiej. Wyjaśniamy, na czym polega