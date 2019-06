Jak jeździć na rolkach, żeby podnieść pośladki?

Ruch pomaga nam spalać zbędne kilogramy i jest najlepszym sposobem dbania o siebie. Osoby, które dużo się ruszają, cieszą się dobrym samopoczuciem oraz doskonałą kondycją fizyczną, która wpływa na ogólny stan zdrowia i funkcjonowanie organizmu. Czy warto kupić rolki i zacząć jeździć na nich nie tylko w wolnej chwili?

Dlaczego warto jeździć na rolkach?

Łyżworolki i wrotki nie są jedynie zarezerwowane dla najmłodszych – warto o tym pamiętać i nie wstydzić się tego rodzaju aktywności, bo wiek nie ma tutaj żadnego znaczenia! Coraz częściej widzimy rolkarzy w dużych miastach i małych miasteczkach, jednak warto pamiętać o przestrzeganiu przepisów i jeździe jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.

Powodów, dla których warto jeździć na rolkach, jest dość sporo. Przede wszystkim, są to:

korzyści prozdrowotne – podczas tego rodzaju aktywności pobudzamy układ krążenia do efektywnej pracy oraz dotleniamy organizm, spalamy zbędne kalorie i dbamy o utrzymanie właściwej masy ciała,



korzyści wynikające z modelowania sylwetki – jazda na rolkach pomaga wyrzeźbić nie tylko pośladki, ale także mięśnie ud, pleców i brzucha,



korzyści wynikające z oszczędności czasu i pieniędzy – rolki mogą być ekologicznym i zdrowym sposobem przemieszczania się z miejsca na miejsce.



Jazda na rolkach pomaga usprawniać działanie organizmu i jest wyjątkowo przyjemnym sposobem na aktywność, która zmusza do działania większość mięśni. Co ważne, nie obciąża ona zanadto stawów i jest to kolejny powód, dla którego warto się nią zainteresować nie tylko, gdy naszym problemem jest nadwaga.

Rolki na odchudzanie

Odchudzanie wymaga zwiększenia aktywności fizycznej, a jazda na rolkach jest jednym z lepszych sposobów radzenia sobie ze zbędnymi kilogramami. W szczególności wpływa ona w pozytywny sposób na mięśnie pośladków, bo najbardziej aktywuje właśnie tę partię ciała, co sprawia, że łatwiej jest pozbyć się opornej na inne rodzaje treningu tkanki tłuszczowej.

Modelowanie pośladków to nie jedyną zaletą jazdy na rolkach, bo pomaga ona także odchudzić uda, brzuch oraz boczki, a także świetnie wpływa na funkcjonowanie mięśni pleców. Co więcej, jeżdżąc na rolkach, możemy uniknąć dość nieprzyjemnych skutków stosowania diety, czyli pojawienia się obwisłej skóry.

Jak jeździć na rolkach, aby wymodelować sylwetkę?

Niezależnie od tego, w jakim celu chcemy zacząć jeździć na rolkach, musimy zadbać o zakup odpowiedniego sprzętu i akcesoriów ochronnych. Na początek idealne będą rolki rekreacyjne np. z funkcją dowolnego ustawienia kółek, dzięki której możemy jeździć zarówno na tradycyjnych łyżworolkach, jak i idealnych na początek rolkach z dwoma kółkami z tyłu, które dają większe poczucie bezpieczeństwa i pomagają nauczyć się utrzymania równowagi.

Obowiązkowym elementem wyposażenia jest także kask ochronny i ochraniacze na kolana oraz łokcie, które nie są przeznaczone jedynie dla najmłodszych. Bezpieczeństwo to podstawa, dlatego trzeba także zadbać o jazdę w odpowiednim terenie.

Jazda na rolkach w celu wymodelowania pośladków nie wymaga zastosowania się do konkretnych zasad; trzeba jedynie zadbać o systematyczną aktywność, która na początek powinna trwać kilkanaście minut. Z czasem możliwe będzie przeprowadzanie dłuższych treningów, które nie są polecane na początek, bo mogą powodować bolesne zakwasy i kontuzje.

Podsumowując, jazda na rolkach modeluje sylwetkę i wspomaga odchudzanie. Warto korzystać z tego rodzaju aktywności, bo jest ona przeznaczona dla każdego i pozwala przyjemnie spędzać wolny czas nie tylko w samotności, ale także w większym gronie rodziny i przyjaciół. Żyjąc aktywne, inwestujemy w swoją przyszłość – warto o tym pamiętać i jak najczęściej korzystać z zalet uprawiania różnych sportów.

