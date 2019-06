Aktywność na świeżym powietrzu przynosi wiele korzyści. Dzięki niej nie tylko wpływamy na spalanie tkanki tłuszczowej i wzmacniamy mięśnie, ale także dotleniamy organizm i zwiększamy wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za nasz dobry nastrój. Jak ćwiczyć na siłowni plenerowej?

Czy siłownia zewnętrzna jest dla każdego?

Siłownie zewnętrzne przeznaczone są zarówno dla osób dorosłych, seniorów, jak i młodzieży oraz dzieci, więc każdy może aktywnie korzystać z ich potencjału. Kluczowy okazuje się jednak wybór sprzętu do ćwiczeń i dopasowanie ich intensywności do naszych indywidualnych potrzeb. Warto pamiętać, aby przed przystąpieniem do ćwiczeń sprawdzić, czy sprzęt nie jest uszkodzony.

Trening na siłowni plenerowej – zalety

Dlaczego warto korzystać z siłowni plenerowej? Przede wszystkim dlatego, że pomaga ona poprawić naszą kondycję fizyczną i jest ogólnodostępna, więc możemy z niej skorzystać „przy okazji” spaceru, powrotu z zakupów itp. Trzeba wiedzieć, że nawet kilka minut aktywności każdego dnia wiele znaczy dla naszego zdrowia i redukuje ryzyko rozwoju wielu chorób.

Korzystanie z siłowni plenerowej jest sposobem na nadwagę i otyłość, bo pomaga intensywnie spalać kalorie, poprawę wytrzymałości i wydolności organizmu oraz usprawnienie działania mięśni i stawów. Warto korzystać z tego typu treningu nie tylko w czasie odchudzania i zachęcić do aktywnego spędzania czasu także naszych bliskich, w szczególności seniorów, którzy obawiają się korzystania z nowoczesnego sprzętu treningowego.

Jak ćwiczyć na siłowni plenerowej?

Chcąc korzystać z siłowni plenerowej, trzeba przestrzegać kilku zasad, które pozwalają uniknąć kontuzji i poprawiają efektywność wykonywanych ćwiczeń.

1. Rozgrzewka

Trening w plenerze także wymaga rozgrzewki, która jest niezbędnym przygotowaniem mięśni i stawów do intensywnego wysiłku. Rozgrzewka powinna trwać kilka minut i uwzględniać np. bieg w miejscu, skłony, wymachy kończyn, pajacyki i wykroki.

2. Wybór maszyny do ćwiczeń

Każda z wchodzących w skład siłowni plenerowej maszyn przeznaczona jest innych ćwiczeń np.:

wahadło – wpływa na poprawę koordynacji ruchowej, wzmacnia mięśnie pleców i brzucha oraz usprawnia funkcjonowanie stawów biodrowych,



wioślarz – wpływa na wzmocnienie mięśni nóg, pleców i ramion,



rowerek – wpływa na poprawę ruchomości stawów kończyn dolnych i buduje mięśnie nóg,



orbitrek – wpływa na ruchomość stawów biodrowych oraz oddziałuje na układ mięśniowy kończyn dolnych i górnych.



W zależności od ilości maszyn, które wchodzą w skład siłowni plenerowej, możemy trenować całe ciało, jednak warto pamiętać o umiarze i dopasowaniu czasu trwania ćwiczeń i ich intensywności nie tylko do wieku oraz poziomu sprawności, ale także pogody, bo intensywny trening w upale może doprowadzić do szybkiego odwodniania, udaru cieplnego i oparzeń słonecznych.

3. Odpowiedni ubiór

Korzystanie z siłowni zewnętrznej nie wymaga zakupu specjalnych ubrań sportowych, jednak musi uwzględniać odpowiedni wybór obuwia, które nie będzie się ślizgało podczas korzystania z maszyn oraz włożenie niekrępującej ruchów, przewiewnej odzieży.

Podsumowując, siłownie zewnętrzne mogą stać się doskonałym sposobem na poprawę stanu zdrowia i ogólnej sprawności fizycznej. Warto z nich korzystać jak najczęściej, stosując się do zasad określonych w regulaminie i opisanych na tablicach informacyjnych, które powinny znajdować się przy każdej maszynie.

