Jak poprawić sylwetkę bez większych wyrzeczeń? 7 nieoczywistych porad

Podstawową umiejętnością, ułatwiającą zapanowanie nad masą ciała, jest rozróżnianie głodu fizycznego od emocjonalnego. Bardzo często zdarza się, że mylimy jedno z drugim i w efekcie sięgamy po różne posiłki zupełnie niepotrzebnie. Najbardziej charakterystyczny jest podjadanie z nudów. Może pojawić się nawet w pracy, choć wydaje się, że jesteśmy zawaleni robotą. Innym, typowo emocjonalnym wyzwalaczem sięgania po przekąski jest smutek. Nie bez powodu mówi się, że tabliczka czekolady poprawia humor. Jemy też po to, by się nagrodzić. Motywacji jest wiele, jednak to właśnie one, a nie prawdziwy głód, gubią nas najczęściej.

Te nieszczęsne diety

Nieustanne bycie na jakiejś diecie prowadzi nie tylko do frustracji, ale też powoduje, że wpadamy na coraz to głupsze pomysły. Co roku pojawiają się nowe diety, które obiecują znaczne spadki wagi. Każdy z nas słyszała przecież o diecie kopenhaskiej czy norweskiej. Ale czy w 2 tygodnie naprawdę można zrzucić 10 kg? I czy to aby na pewno zdrowe? Odpowiedź jest prosta: nie. Rygorystyczne diety prowadzą do wyniszczenia organizmu, niedoborów i znacznego spadku metabolizmu, co w konsekwencji prowadzi do efektu jo-jo, a każda kolejna próba schudnięcia jest utrudniona.

Odchudzanie do wakacji

Większość z nas stara się zgubić zbędne kilogramy w jakimś celu, np. do wakacji, do wesela, do sylwestra. Takich powodów można wyliczać wiele, zawsze jednak wiążą się one z tymczasową zmianą nawyków żywieniowych. Nie potrafimy patrzeć na problem długofalowo. Pozytywna motywacja do odchudzania opiera się na dążeniu do stałej zmiany – wyglądu, ale też przyzwyczajeń i modelu żywienia.

7 rad, dzięki którym poprawisz swoją sylwetkę

Między posiłkami często odczuwasz głód? Zwróć uwagę na spożycie węglowodanów.

Masz ochotę na coś słodkiego? Jak każdy! Przygotuj sobie zdrowe, słodkie przekąski lub sięgnij po sprawdzone sposoby – miej przy sobie suszone daktyle. Są nie tylko wyjątkowo słodkie, ale też bogate w cenne składniki odżywcze. 3 sztuki powinny wystarczyć.

Przestań się głodzić. Pomijanie posiłków, gdy odczuwamy silny głód, tylko rozstraja organizm i powoduje zwolnienie metabolizmu.

Pijesz koktajle odchudzające? Uważaj na ich skład, ponieważ mogą zawierać substancje słodzące, jak sacharoza czy fruktoza.

Chcesz przyspieszyć metabolizm? Musisz regularnie ćwiczyć i przestać stosować głodówkowe diety.

Dobrze wybieraj pieczywo. Czytaj etykiety zamiast kierować się jego wyglądem.

Wybierasz się na przyjęcie i masz ochotę spróbować wszystkiego? Jedz bardzo powoli, a wtedy będziesz mógł kontrolować sylwetkę.



