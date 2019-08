Za dużo centymetrów w talii? Możesz mieć chore serce

Naukowcy alarmują: lokalizacja tłuszczu ma największe znaczenie w obliczu rozwoju chorób serca, przy czym to tłuszcz brzuszny wyrządza tutaj największą szkodę, a nie ogólny wskaźnik masy ciała (BMI). Wyniki badań opublikowano w internetowym periodyku „Journal of the North American Menopause Society”.

Choroba niedokrwienna serca wciąż zabija

Ponieważ choroba niedokrwienna serca nadal jest główną przyczyną śmierci na całym świecie, ogromną uwagę przywiązuje się do czynników ryzyka jej wystąpienia, na które można mieć wpływ. Estrogeny chronią układ sercowo-naczyniowy kobiet przed menopauzą, dlatego łatwiejsze jest wyjaśnienie, dlaczego częstość występowania tej choroby u kobiet przed menopauzą jest mniejsza niż u mężczyzn. Jednak wraz ze spadkiem poziomu estrogenów u kobiet (w okresie menopauzy i po nim), kobiety po menopauzie wyprzedzają mężczyzn w podobnym wieku pod względem częstości występowania chorób serca.

Otyłość od dawna znana jest jako czynnik ryzyka wystąpienia chorób serca, ponieważ powoduje między innymi zaburzenia czynności komórek śródbłonka, insulinooporność i miażdżycę naczyń wieńcowych. Często występują również inne czynniki ryzyka zachorowań, takie jak nadciśnienie i cukrzyca. W przeszłości sugerowano, że otyłość (która jest często definiowana przez BMI) jest głównym czynnikiem ryzyka. Za to w niewielu badaniach próbowano porównać wpływ ogólnej otyłości z wpływem otyłości centralnej, w przypadku której zwykle brany jest pod uwagę obwód w talii lub stosunek obwodu talii do obwodu bioder.

Najgroźniejsza – otyłość centralna

Wyniki nowego badania przeprowadzonego na prawie 700 Koreankach wykazały jednak, że obturacyjna choroba wieńcowa występowała częściej u kobiet z otyłością centralną. Nie stwierdzono istotnej różnicy na podstawie BMI, co wskazuje, że ogólna otyłość nie była czynnikiem ryzyka wystąpienia obturacyjnej choroby wieńcowej. Wyniki te są szczególnie istotne dla kobiet po menopauzie, ponieważ menopauza powoduje zmianę rozkładu tkanki tłuszczowej, szczególnie w okolicy brzucha.

Rezultaty badania są zgodne z tym, co dotychczas było wiadome o szkodliwych skutkach otyłości brzusznej. Istnieją różne rodzaje otyłości, a szczególnie niebezpieczna jest otyłość centralna, ponieważ wiąże się z ryzykiem chorób serca, zabójcy numer jeden wśród kobiet. Diagnozowanie kobiet z nadmiarem tłuszczu brzusznego, nawet przy prawidłowym BMI, jest ważne i pozwala wdrożyć środki zaradcze, w tym zmiany stylu życia. Poinformowała o tym dr Stephanie Faubion, dyrektor medyczny North American Menopause Society.