Podczas ćwiczeń szybko się męczysz? Naukowcy mają złe wieści

Choroby układu sercowo-naczyniowego są powszechne. Ale osób, które będą się z nimi zmagać, zapewne będzie jeszcze więcej, jeśli nie zacznie wprowadzać zmian. Wiadomo, że ogromne znacznie ma właściwa dieta. Wyeliminować należy tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze trans, a także używki. Zdecydowanie warto też ograniczyć spożycie sodu i cukru. Niezbędne jest również włączenie owoców i warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłustych ryb, orzechów, roślin strączkowych i nasion.

Drugim czynnikiem chroniącym przed rozwojem chorób układu sercowo-naczyniowego jest aktywność fizyczna. WHO zaleca wykonywanie co najmniej 150 minut każdego tygodnia umiarkowanych ćwiczeń beztlenowych, takich jak szybki marsz. Wiele osób dzieli to tygodniowo na pięć 30-minutowych sesji. Ale co, jeśli nawet zwykły spacer nas męczy? Naukowcy mają złe wieści.

Męczą cię proste ćwiczenia? Uważaj na swoje serce

W badaniu, które ukazało się w czasopiśmie „Journal of American Heart Association”, przyjrzano się grupie 625 osób średnim wieku wynoszącym 68 lat. Zespół stwierdził, że osoby, które łatwo się męczyły, miały ogólnie większą szansę na rozwój chorób sercowo-naczyniowych.

Po pierwsze, naukowcy obliczyli 10-letnie ryzyko choroby serca lub udaru u każdej osoby, stosując dwie różne formuły.

Następnie, 4,5 roku później, u każdego uczestnika przeprowadzono test, który polegał na „wyjątkowo wolnym marszu”. Każda osoba musiała chodzić przez 5 minut na bieżni ustawionej w tempie 1,5 mili (2,4 km) na godzinę. Ten test wysiłkowy miał na celu sprawdzenie ich „zmęczenia”.

Po przestudiowaniu wszystkich danych naukowcy odkryli, że ci, którzy przed laty mieli wyższe ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, częściej zgłaszali, że to proste zadanie fizyczne było wyczerpujące.

