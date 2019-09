Dieta odchudzająca na bazie mrożonek. Czy jest zdrowa?

Czy można jeść mrożonki na diecie? Jak najbardziej tak, ale warto zwracać uwagę na kilka ważnych szczegółów podczas ich wyboru. Dowiedz się, jakie mrożonki zapewnią Ci szybkie i zdrowe odchudzanie oraz dlaczego warto włączyć je do swojego codziennego menu.

Dieta na odchudzanie – podstawowe zasady

Dieta odchudzająca powinna być nie tylko niskokaloryczna, ale także dopasowana do indywidualnych potrzeb naszego organizmu. W przypadku osób zdrowych, u których nie występują schorzenia współtowarzyszące nadwadze np. cukrzyca typu 2 oraz nadciśnienie tętnicze, a także utrudniające odchudzanie zaburzenia hormonalne lub problemy na tle emocjonalnym, które sprzyjają niekontrolowanemu przybieraniu na wadze oraz podjadaniu, najlepiej zastosować się do zasad zdrowego odżywiania i wybrać dietę z deficytem kalorycznym, który nie będzie przekraczał 500 kcal. To wystarczy, aby harmonijnie schudnąć i uniknąć nieprzyjemnych dolegliwości, które są skutkiem ubocznym stosowania głodówek oraz diet, których kaloryczność jest niższa niż 1000 kcal.

Skuteczna dieta odchudzająca. Mrożonki a dieta

Czy mrożonki są zdrowe? Tak, ale pod warunkiem, że sięgamy jedynie po prawidłowo przechowywane, naturalne produkty bez żadnych dodatków. Dania mrożone nie są polecane zarówno dla osób na diecie, jak i osób, które nie muszą na co dzień liczyć kalorii.

Mrożone warzywa i mrożone owoce mogą być podstawą diety odchudzającej z kilku powodów. Przede wszystkim dostarczają one do organizmu znacznie więcej cennych witamin i minerałów niż świeże warzywa, które często się przez długi czas transportowane i przechowywane w nieodpowiednich warunkach. W skrzynkach, w których przechowuje się warzywa, często pakowane w folię (warzywa importowane) łatwo rozwijają się szkodliwe mikroorganizmy np. zarodniki grzybów i pleśni. Warto sięgać po mrożonki przede wszystkim poza sezonem, bo wówczas problem z zakupem wysokiej jakości świeżych warzyw jest największy.

Mrożonki powstają ze świeżych, dojrzałych warzyw oraz owoców, które są blanszowane oraz zamrażane. W ten sposób ogranicza się rozwój szkodliwych bakterii i innych chorobotwórczych mikroorganizmów. Pakowanie mrożonek odbywa się w atmosferze ochronnej, a ich transport oraz przechowywanie w sklepie powinny zawsze podlegać wnikliwej kontroli organów nadzorujących. W większości przypadków tak właśnie jest i do sklepów trafiają zdrowe, niskokaloryczne warzywa i owoce, z których możemy przygotować wiele samczych dań głównych oraz zdrowych deserów. Warto wiedzieć, że owoce, które najczęściej dostępne są w formie mrożonek np. maliny, truskawki, jagody lub wiśnie zaliczane są do owoców niskokalorycznych, więc nie musimy się obawiać, że po ich spożyciu zaczniemy przybierać na wadze.

Ryby mrożone – czy są zdrowe?

Mrożonki to nie tylko warzywa i owoce, ale także ryby. W tym przypadku szczególnie trzeba zwracać uwagę na pochodzenie produktu oraz jego jakość. Nieapetycznie wyglądające, zeschnięte lub oblepione lodem i szronem filety rybne lepiej pozostawić w ladzie mroźniczej. To samo tyczy się ryb w formie panierowanych paluszków, nuggetsów i innych dań rybnych. Problematyczne mogą okazać się też mrożone owoce morza, których też lepiej unikać na diecie.

Jak kupić dobrą mrożonkę?

Chcąc włączyć mrożonki do swojej diety, trzeba nauczyć się prawidłowo je wybierać. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na skład, datę ważności oraz sprawdzić, czy zawartość opakowania nie skleiła się w jedną bryłę, bo może to świadczyć o tym, że produkt uległ rozmrożeniu. Patentem na zdrowe mrożonki jest też wybieraniem produktów, które znajdują się na samym dnie lad mroźniczych, bo właśnie tam układane są najświeższe produkty, które dodatkowo nie są narażone na ciągły kontakt z wysoką temperaturą podczas otwierania lady mroźniczej; często klienci sklepów zapominają też o prawidłowym zamknięciu zamrażarki, więc ułożone na samej górze produkty mogą ulegać częściowemu rozmrożeniu.

