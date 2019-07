Jak wybrać w sklepie dobre mrożonki?

Mrożonki cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród osób ceniących sobie krótki czas przygotowywania posiłków. Poza sezonem są one najlepszym ze sposobów dostarczenia do organizmu ważnej porcji witamin i minerałów, które znajdziemy np. w warzywach. Na co zwracać uwagę, kupując mrożonki?

1. Skład mrożonek warzywnych

Skład mrożonek jest bardzo ważny. W sklepach znajdziemy zarówno tradycyjne mrożonki np. jedno i wieloskładnikowe, które zawierają jedynie warzywa bez żadnych zbędnych dodatków, jak i gotowe dania mrożone, kuszące dodatkową oszczędnością czasu podczas przygotowywania posiłku.

Mogą one zawierać oprócz warzyw np. ryż, różne kasze, makaron, sosy oraz mieszanki przypraw. Wystarczy jedynie podgrzać takie danie na patelni lub w kuchence mikrofalowej i już możemy cieszyć się smaczny posiłkiem. Niestety, nie zawsze taki posiłek jest wartościowy dla naszego zdrowia, więc trzeba przede wszystkim czytać skład kupowanych dań mrożonych i wybierać jedynie te naturalne, które możemy sami przyprawić i przygotować np. na parze bez dodatku tłuszczu.

2. Skład mrożonych dań garmażeryjnych

Innym rodzajem mrożonek są różne mrożone dania garmażeryjne np. pierogi, pyzy, krokiety itp. W tym przypadku trudno trafić na wysokiej jakości, naturalny i zdrowy produkt, jednak nie oznacza to, że takie się nie zdarzają.

Trzeba wiedzieć przede wszystkim o jednym – w tego typu daniach może znaleźć się wszystko; najczęściej zawartość pełnowartościowego mięsa, owoców lub warzyw jest znikoma, a sam produkt, w zależności od rodzaju, składa się w większości z białej mąki, ciasta ziemniaczanego, ciasta naleśnikowego i sporej ilości panierki, a także innych niezdrowych oraz bezwartościowych pod względem odżywczym składników, czyli konserwantów, dodatków smakowych i zapachowych, zagęstników i innej chemii.

Produkty garmażeryjne lepiej omijać szerokim łukiem, a jeżeli mamy ochotę np. na pyzy, pierogi lub krokiety, to najlepiej przygotować je w domu z dobrej jakości składników.

3. Mrożone ryby i owoce morza

Mrożone ryby i owoce morza są sporo tańsze od świeżych, do których nie zawsze mamy dostęp. W tym przypadku trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na:

pochodzenie produktu (lepiej unikać ryb i owoców morza, pochodzących z azjatyckich, intensywnych hodowli),



procent glazury – szczególnie ważne w przypadku ryb, bo nie chcemy przecież płacić za zamrożoną wodę,



wygląd produktu – podeschnięte, posklejane i wyglądające na stare ryby oraz owoce morza, lepiej pozostawić w ladzie mroźniczej.



4. Mrożone owoce

Najmniej problemów i zagrożeń czyha na nas podczas zakupu mrożonych owoców. Nie mają one dodatku innych składników i możemy z pożytkiem dla zdrowia urozmaicić nimi nasze menu np. w sezonie zimowym, ale tylko wówczas, gdy mamy pewność, że były właściwie przechowywane oraz sami nie będziemy ich ponownie zamrażać.

Co świadczy o tym, że mrożonka była rozmrożona i ponownie zamrożona?

Podczas zakupu mrożonek warto zwrócić uwagę nie tylko na ich skład, ale także datę przydatności do spożycia. Trzeba też nauczyć się rozpoznawać, czy mrożonka nie była wcześniej rozmrożona.

Przede wszystkim powinniśmy sprawdzić, czy przez opakowanie nie są wyczuwalne duże kawałki zespolonej ze sobą zawartości oraz duża ilość grubego szronu. W żadnym wypadku nie należy kupować mrożonek, które są zbite w jedną wielką kulę! Dobra mrożonka powinna być sypka.

Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Na pewno warto brać pod uwagę czystość lad mroźniczych, która świadczy o standardach panujących w sklepie. Jeżeli po ich otwarciu wyczuwamy nieprzyjemny zapach np. zepsutej ryby i widzimy, że wnętrze zamrażarki pokrywa gruba warstwa szronu, to możemy przypuszczać, że doszło do rozmrożenia jej zawartości.

W niektórych sklepach praktykowane jest wyłączanie lad mroźniczych na kilka godzin w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej, a stosowanie takich sposobów na oszczędności potwierdzają nie tylko byli pracownicy dużych supermarketów, ale także małych, osiedlowych sklepów.

Czytaj także:

Chcesz poprawić swój metabolizm? Spożywaj 300 kalorii mniej dziennie