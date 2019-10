Nie chudniesz, chociaż ciągle ćwiczysz? Sprawdź, dlaczego

Odchudzanie nie jest łatwe. Czasami nieświadomie popełniamy liczne błędy, które wpływają na efekty stosowanej diety oraz treningu, który z założenia ma zagwarantować wyrzeźbienie atrakcyjnej sylwetki. Co zrobić, gdy dieta i ćwiczenia zawodzą? Dlaczego trening okazuje się mało efektywny?

Dieta i aktywność fizyczna – dlaczego nie zawsze działają?

Dlaczego nie chudnę? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które starają się aktywnie redukować nadwagę. Dlaczego ćwiczenia nie działają lub przynoszą dalekie od naszych oczekiwań efekty? Co powoduje zatrzymanie efektów ćwiczeń i spowolnienie redukcji zbędnej tkanki tłuszczowej? To zależy, bo przyczyn stagnacji może być bardzo dużo i nie zawsze muszą być one związane z tym, że robimy coś nie tak, jak trzeba.

Skutecznym sposobem na odchudzanie jest dieta i aktywność fizyczna. Teoretycznie doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, ale w praktyce różnie z tym bywa. Trzeba widzieć, że nie każdy model żywieniowy i plan treningowy sprawdzają się w indywidualnych przypadkach – znacznie się różnimy, dlatego efektywność ćwiczeń i stosowanej diety może być też różna i zależeć m.in. od naszej przemiany materii.

Ważne jest, aby w porę zacząć przeciwdziałać stagnacji i znaleźć przyczynę problemu, bo tylko wówczas unikniemy kłopotów związanych ze spadkiem motywacji i zaprzepaszczeniem dotychczasowych starań o poprawę stanu zdrowia i odzyskanie szczupłej sylwetki.

Nie chudniesz, chociaż ćwiczysz? Winna może być dieta i źle dobrany trening

Wybór diety oraz rodzaju treningu jest kluczowy dla efektów odchudzania. Zdroworozsądkowe podejście do redukcji wagi ciała jest najlepszym, co możemy wybrać, bo jedynie wówczas unikniemy zgubnych skutków nieodpowiednio podjętych decyzji w postaci spalania mięśni oraz niedożywienia. Nie każde ćwiczenia są dobre na początek stosowania diety i nie wszystkie polecane są dla osób z dużą nadwagą lub otyłością. Masz wątpliwości, czy dobrze przeprowadzasz trening? Poradź się eksperta lub zacznij ćwiczyć z trenerem personalnym. Dla osób, które stawiają na samodzielne dążenie do szczupłej sylwetki, polecane jest przestudiowanie fachowej literatury na temat diety i treningu oraz tego, jak połączyć podstawowe elementy odchudzania, aby przynosiły oczekiwany efekt.

Jak szybko można zauważyć efekty ćwiczeń i stosowanej diety?

Tak naprawdę, może być za wcześnie na zauważenie efektów stosowanej diety oraz aktywności fizycznej. Bardzo często oczekujemy natychmiastowej zmiany naszego wyglądu, a jest to po prostu niemożliwe! Nie tyjemy w tydzień i tak samo nie jesteśmy w stanie schudnąć oraz wyrzeźbić sylwetki w tydzień. Czas jest niezbędny zarówno do tego, aby organizm przyzwyczaił się do stosowanej diety, jak i do tego, aby metabolizm mógł przyśpieszyć i zacząć działać na pełnych obrotach. Bez odpowiedniego podejścia i cierpliwości żadna kuracja odchudzająca nie okaże się efektywnym i trwałym sposobem na odchudzanie

Pierwsze efekty diety i ćwiczeń widoczne są zwykle po kilku tygodniach, ale niektóre osoby nie zauważają ich znacznie dużej, co nie musi być wcale związane z błędami żywieniowymi lub treningowymi, ale spowolnionym metabolizmem, a to właśnie przemiana materii w dużej mierze decyduje o tempie i efektywności odchudzania oraz stosowanego treningu. Warto też sprawdzić, czy organizm funkcjonuje w prawidłowy sposób i wykonać badania profilaktyczne, bo stagnacja może być spowodowana blokującymi spadek wagi ciała schorzeniami.

Ćwiczysz, ale nie widzisz efektów? Postaw na dłuższe treningi

Proces spalania tłuszczu nie rozpoczyna się wraz z pierwszą minutą treningu. Średnio potrzeba około 20 – 30 minut aktywności, aby uaktywnić procesy czerpania energii z rezerwy tłuszczowej. Jeżeli ćwiczysz jedynie kilka minut, to wpływasz na poprawę przemiany materii, ale to zbyt mało, aby zacząć spalać tłuszcz. W przypadku osób, u których występuje znaczna nadwaga lub otyłość kilka minut aktywności na początek wystarczy i pozwoli sprawić, że wolny metabolizm ruszy z miejsca, jednak z czasem trzeba zacząć ćwiczyć dłużej i stopniowo zwiększać intensywność wysiłku, aby zauważyć pierwsze efekty odchudzania.

