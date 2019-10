Co daje spożywanie tylko jednego posiłku w ciągu dnia?

Plan odchudzania, który wymaga spożywania tylko jednego posiłku dziennie jest to rodzaj przerywanego postu określanego jako 23:1, co oznacza, że ​​głodujesz przez 23 godziny w ciągu doby i pozostawiasz zaledwie 1 godzinę dziennie na jedzenie i picie. W tej diecie większość osób decyduje się nie dostarczać kalorii w ciągu dnia: przerywają post, gdy jedzą obiad, a następnie trwają w nim aż do następnego wieczora.

Jakie efekty przynosi taka dieta?

Istnieje kilka odmian diety z jednym posiłkiem dziennie. Niektóre odmiany sugerują spożywanie zdrowych, bogatych w składniki odżywczepokarmów, ale większość wersji pozwala jeść wszystko co chcesz podczas tego jednego posiłku. Osoby, które przestrzegają diety polegającej na spożywaniu jednego posiłku dziennie uważają, że jedzenie w ten sposób ma wiele zalet, w tym przynosi szybką utratę wagi. Inne wymieniane korzyści?

dieta jest łatwa do przestrzegania, ponieważ nie liczysz kalorii

nie ma „dni oszukiwania”, ponieważ nie ma żywności zakazanej.

Odbyło się kilka badań dotyczących skutków przerywanego postu. Jednak większość z nich przeprowadzono na mężczyznach, więc mniej wiadomo na temat wpływu postu na kobiety. Ze względu na cykle hormonalne kobiet prawdopodobne jest, że skutki przerywanego postu mogą być różne. Kobiety mają również inne wymagania żywieniowe niż mężczyźni, w tym potrzebują więcej żelaza, które może nie zostać dostarczone w odpowiedniej ilości podczas postu.

Badania nad postem przerywanym wykazują następujące korzyści:

może pomóc obniżyć poziom cukru we krwi i zmniejszyć wagę u osób z cukrzycą typu 2

może pozytywnie wpływać na cykle jedzenia i snu u osób otyłych i wydłużyć ich życie

może być korzystny dla układu krążenia i poprawy pamięci

Potencjalne ryzyko

Niektóre badania potwierdzają korzyści z przerywanego postu i diety opartej na jednym posiłku dziennie, jednak tak ekstremalna dieta wiąże się z kilkoma zagrożeniami. Co zatem może się stać, kiedy będziesz żywić się w ten sposób codziennie? Prawdopodobnie w pewnym momencie staniesz się bardzo głodny, doświadczysz drżenia, drażliwości, osłabienia, zmęczenia, a ponadto nie będziesz mógł się skoncentrować.

Istnieją również poważne zagrożenia dla osób z różnymi chorobami. Osoby z cukrzycą lub hipoglikemią muszą regularnie jeść w ciągu dnia, aby uniknąć poważnych skutków ubocznych.

W jednym z badań z udziałem 100 osób stwierdzono, że przerywany post podniósł poziom cholesterolu LDL (czyli złego), a to wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób serca i udaru mózgu. To samo badanie wykazało również, że uczestnicy stosujący przerywany post nie odnotowali większej utraty wagi niż ci, którzy po prostu zmniejszyli liczbę spożywanych kalorii. Warto wiedzieć również, że osoby stosujące dietę z jednym posiłkiem dziennie mogą się przejadać, ewentualnie doświadczyć innych zaburzeń odżywiania.

