Czym jest dieta pięciu kęsów i czy pozwala schudnąć?

Dieta pięciu kęsów została stworzona w 2007 roku przez dra Alwina Lewisa. Ta bardzo niskokaloryczna dieta ma przyczynić się do szybkiej utraty wagi bez liczenia kalorii, rezygnacji z jedzenia, które kochasz lub regularnego treningu. Podobno zapewnia takie same wyniki odchudzania, jakich można się spodziewać po operacji zmniejszającej żołądek. Obiecuje utratę nawet 6,8 kg na tydzień przy ograniczeniu spożycie jedzenia do zaledwie 5 kęsów na posiłek.

Na czym polega dieta pięciu kęsów?

Głównym założeniem diety jest to, że ucząc się jeść jak osoba, która przeszła operację żołądka, zrzucisz wagę bez konieczności zabiegu.W związku z tym porcje są ograniczone do maksymalnie 10-12 porcji jedzenia o regularnych rozmiarach dziennie. Możesz rozpocząć ten plan natychmiast lub stopniowo zmniejszać spożycie w ciągu kilku dni lub tygodni.

Autor diety zachęca do pominięcia śniadania na rzecz wypicia tylko czarnej kawy. Możesz wtedy jeść, co chcesz na lunch i kolację, o ile całkowita liczba ugryzień nie przekracza pięciu na posiłek. Chociaż żadna żywność nie jest zakazana, co najmniej jeden kęs na posiłek (lub co najmniej dwa dziennie) powinien pochodzić ze źródła bogatego w białko, takiego jak mięso, ryby, jajka, nabiał, tofu lub rośliny strączkowe.

Możesz także coś przekąsić między posiłkami, przy czym zjeść maksymalnie dwa przekąski dziennie i pić nieograniczoną ilość napojów bezkalorycznych.

Dozwolone są ćwiczenia o niskiej intensywności, ale na tej diecie należy unikać treningów o umiarkowanej i wysokiej intensywności. Aby zaspokoić wszelkie potencjalne niedobory składników odżywczych, zaleca się codzienne przyjmowanie suplementu multiwitaminowego i omega-3. Po osiągnięciu docelowej masy ciała zaleca się przejście na bardziej zrównoważoną, bogatą w składniki odżywcze dietę, aby utrzymać utratę wagi.

Czy pomoże ci schudnąć?

Podobnie jak w przypadku wszystkich diet niskokalorycznych, dieta pięciu kęsów prawdopodobnie pomoże ci schudnąć. Przynajmniej początkowo.

Ograniczenie ilości spożywanego jedzenia do maksymalnie 10-12 kęsów dziennie spowoduje naturalnie, że zjesz mniej kalorii niż potrzebuje twoje ciało. Badania pokazują, że taki deficyt kalorii doprowadzi do utraty wagi, niezależnie od tego, co jesz.

W zależności od wyborów żywieniowych dieta najprawdopodobniej zapewni ci mniej niż 800 kalorii dziennie, co klasyfikuje ją jako dietę bardzo niskokaloryczną.

Według ekspertów takie diety wiążą się z zagrożeniami dla zdrowia, w tym z problemami trawiennymi, zwiększonym ryzykiem wystąpienia kamieni żółciowych. Ponadto dowody sugerują, że pomimo pomagania na początku w odchudzaniu, ten rodzaj diety często prowadzi do powrotu wagi, co może zwiększać ryzyko depresji i powodować poczucie niepowodzenia u osób próbujących kontrolować swoją wagę.

Z tych powodów dieta ta nie jest uważana za odpowiedni sposób na utratę wagi dla większości ludzi i powinna być przestrzegana tylko pod nadzorem lekarza.

Dieta może powodować niedobory składników odżywczych

Niemożliwe jest zaspokojenie potrzeb żywieniowych poprzez spożywanie tak małej ilości kalorii każdego dnia, nawet jeśli dieta zawiera pokarmy bogate w składniki odżywcze. Może to prowadzić do skutków ubocznych, takich jak zmęczenie, zawroty głowy, zaparcia, a nawet utrata gęstości kości.

Ryzyko niedoborów składników odżywczych jest szczególnie wysokie u tych, którzy muszą stracić dużo kilogramów, ponieważ dłużej przestrzegają diety ubogiej w składniki odżywcze. Zalecane codzienne suplementy multiwitaminowe i omega-3 mogą zmniejszyć nasilenie niektórych z tych problemów, ale nie zastępują pobierania tych składników odżywczych bezpośrednio z żywności.

Ponadto, ponieważ osoby na diecie mogą wybierać produkty, które im się podobają, produkty wysoko przetworzone, takie jak fast foody, cukierki i frytki mogą zdominować spożywane kalorie, co nie jest dobre dla ogólnego stanu zdrowia.

Konsekwentne spożywanie mniejszej ilości kalorii niż organizm może prowadzić do utraty mięśni i spowolnienia metabolizmu. Z kolei wolniejszy metabolizm utrudnia utratę masy ciała i z czasem zwiększa ryzyko jej odzyskania.

