Schudnij, a obniżysz ryzyko zachorowania na raka piersi

Nowy artykuł opublikowany w czasopiśmie National Cancer Institute dostarcza dowodów, że dla kobiet w wieku 50 lat i starszych praktycznie każda utrata zbędnej masy ciała przekłada się na zmniejszenie ryzyka raka piersi. „Jesteśmy uradowani, że możemy powiedzieć, że nie jest za późno, aby zmniejszyć ryzyko, jeśli wcześniej przytyłaś, nawet po 50 roku życia” – mówi współautorka badań Lauren Teras, dyrektor naukowy badań epidemiologicznych w American Cancer Society.

W badaniach wykorzystano dane zebrane w ramach projektu Pooling of Prospective Studies of Diet and Cancer, międzynarodowego zestawu badań, które mają na celu wyjaśnienie związku między dietą a rakiem wśród kobiet bez historii choroby. W nowym artykule naukowcy wykorzystali dane około 180 tys. kobiet mieszkających w Stanach Zjednoczonych, Australii i Azji, z których wszystkie miały 50 lub więcej lat i nie miały raka, gdy badania się rozpoczęły. Każda kobieta dostarczyła również badaczom dane na temat jej masy i wskaźnika masy ciała, a także stylu życia i cech demograficznych.

Badacze monitorowali zmiany masy ciała uczestniczek przez 10 lat po przystąpieniu do badania, aby sprawdzić, czy ich waga wzrosła, spadła lub pozostała stabilna. Po tej dekadzie śledzili kobiety przez kolejne osiem lat, aby sprawdzić, u ilu rozwinął się rak piersi: było to prawie 7 tys. osób.

Więcej utraconych kilogramów – mniejsze ryzyko raka piersi

Po uwzględnieniu innych czynników, które mogą wpływać na ryzyko raka piersi, takich jak nawyki wysiłkowe i stosowanie hormonalnej terapii zastępczej naukowcy odkryli, że im bardziej schudła kobieta, tym mniejsze jest u niej ryzyko raka piersi. Wśród kobiet niestosujących terapii hormonalnej (która czasami jest stosowana w celu zastąpienia hormonów utraconych podczas menopauzy i jest powiązana z ryzykiem raka piersi), utrata około 2 kg – i utrzymanie jej – wydaje się wystarczająca, aby zmniejszyć ryzyko o około 18 proc., w porównaniu do kobiety o podobnej początkowej wadze, która nie straciła żadnej. Długotrwała utrata masy ciała wynosząca 9 kg i więcej odpowiadała mniej więcej o 32 proc. zmniejszonym ryzyku.

Biorąc pod uwagę związek między nadwagą a ryzykiem raka, efekty utraty masy wydają się być znacznie silniejsze wśród kobiet, które rozpoczęły badanie z nadwagą. Badanie Teras nie mogło udowodnić przyczyny i skutku, jedynie dotyczyło związku między utratą masy ciała a rakiem piersi. Z tego powodu nie można całkowicie powiedzieć, dlaczego zrzucenie kilogramów może zmniejszyć ryzyko raka, choć prawdopodobnie odwraca część aktywności hormonalnej wywołanej przybieraniem na wadze.

Chociaż rak piersi jest praktycznie zawsze spowodowany wieloma czynnikami, badania podkreślają praktyczne porady dla kobiet starających się zminimalizować ryzyko – nie wspominając już o ryzyku rozwoju innych chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, choroby serca i inne rodzaje raka.

Rak piersi. Większość kobiet, które przeżyły 10 lat, umiera z innych powodów niż rak