Jak dożyć stu lat w zdrowiu? Naukowcy odkrywają sekrety długowieczności

Witold Sadowy jest najstarszym, żyjącym polskim aktorem. W styczniu tego roku skończył sto lat. Jednak mimo swojego wieku, pozostaje niezwykle aktywny. W studiu „Dzień Dobry TVN” profesor Monika Puzianowska-Kuźnicka wyjaśniła, jaka jest zagadka długowieczności. Jakich nawyków należy się wystrzegać, by zachować zdrowie?

5 zasad, których musisz się trzymać, jeśli chcesz dłużej pożyć

1. Przejdź na dietę śródziemnomorską

Powstało wiele badań dowodzących, że zachodnia dieta, bogata w smażone i tłuste pokarmy, obfitujące w sód i cukier, przyspiesza starzenie i może prowadzić do przedwczesnego zgonu. Większość z nas najprawdopodobniej więc doskonale wie, co należy z diety wykluczyć. Pytanie zatem, co jeść?

Należy podkreślić, że dieta jest silnie związana z długowiecznością. Badania od dawna sugerują, że dieta śródziemnomorska, która zawiera mnóstwo owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, orzechów i zdrowych tłuszczów oraz niewiele cukru, czerwonego mięsa lub przetworzonej żywności przynosi wiele korzyści zdrowotnych, w tym może przedłużyć życie.

2. Zadbaj o regularną aktywność fizyczną

Dzięki niej utrzymasz optymalną masę ciała, a to oznacza nie tylko ładny wygląd, ale przede wszystkim dobre zdrowie. Sport wspomaga układ sercowo-naczyniowy, a także wzmacnia mięśnie i kości. Ponadto pomaga zachować zdrowie psychiczne, dzięki produkcji hormonów szczęścia i redukcji stresu.

3. Kontroluj masę ciała

Trzymając się dwóch pierwszych punktów, z trzecim nie powinieneś mieć większego problemu. Niestety, wzrost masy ciała drastycznie zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, mogących doprowadzić do przedwczesnego zgonu, jak zwał serca, cukrzyca, miażdżyca.

4. Ogranicz, a najlepiej odstaw alkohol

Badania coraz częściej potwierdzają, że ludzie powinni ograniczyć spożycie alkoholu, aby uniknąć problemów zdrowotnych i zwiększyć długość życia. Chociaż niektóre analizy wykazywały, że umiarkowane spożycie niektórych alkoholi może mieć dobry wpływ na stan zdrowia, lepiej zachować ostrożność.

5. Nie pal lub przestań, jeśli palisz

Dla wielu osób ten punkt będzie najtrudniejszy do zrealizowania. Nikotyna jest bowiem jedną z najsilniej uzależniających substancji. Oprócz raka płuc, palenie papierosów wiąże się z poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak zawał serca, udar mózgu, rak jamy ustnej i gardła, a wszystko to stanowi poważne zagrożenie dla długowieczności.

W jednym z badań opublikowanych w czasopiśmie medycznym Nature naukowcy z Harvard Medical School donoszą, że spokojny mózg o mniejszej aktywności neuronowej może prowadzić do dłuższego życia.

Nawyki, dzięki którym dożyjesz setki

1. Nie bądź ideałem…

Żyjemy w czasach, w których wymaga się od nas bycia idealnymi żonami, mężami, matkami, ojcami, idealnymi dziećmi, idealnymi pracownikami i jeszcze do tego idealnymi sąsiadami. Czy jest to możliwe? Bycie ideałem to pojęcie względne, bo dla każdego oznacza co innego. Nie da się ciągle gonić za nie do końca poznanym celem i jednocześnie czerpać z tego radości życia. Wystarczy być dobrym dla siebie i innych, za co na pewno nasze zdrowie będzie nam wdzięczne. W życiu warto kierować się zasadą, którą kiedyś każdy pewnie słyszał z ust swoich dziadków, czyli „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Jeżeli nie działamy na szkodę innych oraz swoją własną, to mamy szansę na długie życie, bo unikamy wielu stresów, wyrzutów sumienia i ciągłego życia w napięciu.

2. Uśmiechaj się do innych i samego siebie…

Uśmiech i pogoda ducha powinny stać się naszym codziennym nawykiem. Nie zawsze świeci słońce, ale nie ma też sytuacji bez wyjścia, a problemy, nawet te bardzo trudne, łatwiej jest rozwiązać, będąc optymistycznie nastawionym do życia. Obdarowując uśmiechem samego siebie, swoich bliskich oraz obce nam osoby, zaczynamy odczuwać zadowolenie z życia i powodujemy, że nasz przeciążony układ nerwowy odpoczywa, co przekłada się na stan naszego zdrowie.

3. Dąż do tego, aby być, a nie tylko mieć…

Dzisiejsza ludzkość może znacznie więcej, jednak możliwości, które mamy wcale nie wpływają w pozytywny sposób na nasze zdrowie. Dążąc jedynie do tego, aby więcej mieć i zaspokajając często nie własne, ale cudze oczekiwania powodujemy, że nasz organizm jest w stanie ciągłego napięcia. Trzeba nauczyć się rozróżniać to, czego faktycznie chcemy od sztucznych potrzeb, które często narzuca nam dzisiejsza rzeczywistość. Dłużej żyją ci, co znajdują czas dla siebie i swoich bliskich, a nie myślą jedynie o tym, czego jeszcze nie osiągnęli i co chcieliby mieć, zapominając, że straconego czasu nie da się odzyskać.

4. Przestań przejmować się nieważnymi sprawami…

Coraz częściej przesadnie skupiamy się na nieistotnych sprawach, co niszczy nasze zdrowie i skraca życie. Analizujemy, wracamy do przeszłości i nadmiernie przejmujemy się tym, co myślą o nas inni. Nie tędy droga – jeżeli chcesz dożyć setki, przestań przejmować się mało istotnymi sprawami i pomyśl o tym, co sprawia ci przyjemność. Wiele problemów, z którymi na co dzień musimy się borykać to jedynie nasz własny wymysł; sami komplikujemy sobie życie, generując niepotrzebny stres i dążąc do przedwczesnej śmierci.

5. Nie odmawiaj sobie wszystkiego, ale korzystaj z życia z umiarem…

Aby dożyć setki, nie musisz być stale na diecie, codziennie ćwiczyć, unikać glutenu, laktozy, słodyczy, alkoholu, dobrego obiadu, a nawet wizyty w barze szybkiej obsługi. Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba podchodzić do życia i przyjemności z umiarem. To ważne, bo każda przesada jest szkodliwa i wpływa na skrócenie się naszego życia.

6. Dbaj o czystość i higienę, ale bez przesady…

Odrobina brudu jeszcze nikogo nie zabiła, ale wręcz przeciwnie to i owszem. Żyjąc w sterylnym środowisku, narażamy się na choroby i dolegliwości zdrowotne, które dla osób mających kontakt z drobnoustrojami nie są zagrożeniem. Aby dożyć setki, lepiej zrezygnować z codziennego stosowania antybakteryjnych kosmetyków oraz wybijających wszelkie drobnoustroje środków czystości i zastąpić je ich naturalnymi odpowiednikami – nasze zdrowie i środowisko nam za to podziękują.

