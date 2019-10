Dieta przedcukrzycowa – jak wygląda i kto powinien na nią przejść?

Stan przedcukrzycowy jest częstszy, niż mogłoby się wydawać. Nawet 90 procent osób nawet o nim nie wie. Jeśli zdiagnozowano u ciebie ten stan, możesz czuć obawę, ale tak naprawdę powinieneś się cieszyć. Stan przedcukrzycowy, jeśli nic z nim nie robisz, z czasem zamienia się w prawdziwą cukrzycę.

Stan przedcukrzycowy – jak się objawia?

Na czym polega dieta w stanie przedcukrzycowym?

Diagnozę stanu przedcukrzycowego można uzyskać na dwa sposoby, choć oba mierzą poziom cukru we krwi. Badanie glikemii na czczo sprawdza poziom cukru we krwi, gdy nie jesz przez co najmniej osiem godzin. Jeśli liczba ta wynosi od 100 do 125 mg/dl, jest to uważane za stan przedcukrzycowy. Z kolei badanie krwi A1C może wykryć średni poziom cukru we krwi w ciągu ostatnich dwóch do trzech miesięcy. Wynik od 5,7 do 6,4 kwalifikuje się jako stan przedcukrzycowy. Wszystko powyżej tych poziomów oznacza faktyczną diagnozę cukrzycy.

Ponieważ stan przedcukrzycowy i cukrzyca są tak ściśle ze sobą powiązane, zalecane diety dla obu są niezwykle podobne. Podobnie jak dieta w cukrzycy, wiele diet przedcukrzycowych ma związek z liczbą i jakością spożywanych węglowodanów. Wynika to z tego, że w miarę trawienia węglowodanów organizm przekształca je w glukozę, czyli cukier. Przed rozpoczęciem diety przedcukrzycowej lekarz lub dietetyk może zalecić ograniczenie lub monitorowanie ilości spożywanych węglowodanów w ciągu dnia za pomocą programu lub aplikacji do liczenia węglowodanów. Stamtąd możesz przejść do nauki, jakie rodzaje żywności oferują złożone lub zdrowsze węglowodany.

Osoby ze stanem przedcukrzycowym powinny sprawdzać indeks glikemiczny popularnych potraw. Ta skala pokazuje, jak bardzo określone pokarmy podnoszą poziom cukru we krwi, pomaga też wyjaśnić, które opcje mogą utrzymać stały poziom.

Co można jeść na diecie przedcukrzycowej?

Koncentracja na nieprzetworzonych produktach spożywczych może znacząco przyczynić się do powstrzymania cukrzycy. Pełnoziarniste produkty, owoce i warzywa o niskiej zawartości węglowodanów, chude mięso i białko roślinne to kluczowe elementy składowe zdrowej diety przedcukrzycowej. Niektóre spośród najlepszych opcji do wyboru to:

warzywa nieskrobiowe

zielone warzywa liściaste

papryka

ogórki



szparagi



karczochy

bakłażan

seler

brokuły

kalafior

buraki

grzyby

cebula



pomidory.

Owoce o wysokiej zawartości błonnika i niskim indeksie glikemicznym:

jabłka

pomarańcze

truskawki

mango

śliwki

gruszki



brzoskwinie

wiśnie.

Pełne ziarna:

makaron pełnoziarnisty

komosa ryżowa

jęczmień

brązowy ryż

owies

kasza bulgur



żyto.

Chude białko:

pierś kurczaka bez skóry

indyk

tilapia

dorsz

mięso kraba

krewetki

chuda mielona wołowina

jajka lub białka jaj

tofu



tempeh.

Fasola, rośliny strączkowe i orzechy:

czarna fasola

ciecierzyca



fasola zwyczajna

soczewica

orzechy nerkowca

orzeszki ziemne

migdały

orzechy włoskie.

Czego należy bezwzględnie unikać?

Kiedy próbujesz wyeliminować stan przedcukrzycowy, kluczowe jest ograniczenie przetworzonej żywności. Często pakowane artykuły spożywcze są wypełnione rafinowanymi cukrami i innymi węglowodanami niskiej jakości. Oto kilka spośród tych, na które należy zwrócić uwagę i pozbyć się ich ze swojego menu (także bez stanu przedcukrzycowego):

Produkty o wysokiej zawartości cukru. Aby utrzymać niskie spożycie cukru, ogranicz produkty takie jak słodzone płatki zbożowe, batoniki muesli, ciastka śniadaniowe i desery.

Puste kalorie w napojach. Napoje gazowane, soki owocowe i słodkie napoje kawowe mogą być smaczne, ale nie gaszą pragnienia i dostarczają bardzo mało składników odżywczych. Kiedy potrzebujesz słodkiego napoju do picia, wypróbuj gazowaną wodę z odrobiną soku.

Rafinowane zboża. Po co je spożywać, kiedy można dostarczyć błonnik i składniki odżywcze z pełnych ziaren? Wyklucz białe pieczywo, makarony, krakersy i ryż.

Alkohol (w nadmiarze). Unikaj alkoholu, ponieważ jego nadmierne spożycie powoduje stany zapalne, które zdaniem wielu badaczy są ściśle związane z cukrzycą typu 2.

