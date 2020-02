Najlepszy sposób na zrzucenie wagi z partnerem. Naukowcy potwierdzają!

Ostatnie badania opublikowane w Journal of Health Communication sugerują, że warto rozmawiać z partnerem o... odchudzaniu. To nie tylko zwiększy twoje szanse na osiągnięcie celu, ale także utrzyma twój związek silnym i wolnym od niepotrzebnego napięcia. Dr René Dailey, profesor studiów komunikacyjnych na University of Texas w Austin, przeanalizowała ankietę internetową obejmującą 389 dorosłych, którzy aktywnie próbowali schudnąć i żyć z partnerem. Około 60% partnerów tych osób również próbowało schudnąć. Odkryła, że ​​rodzaje wsparcia, które najlepiej działają, zależą od tego, w jakim związku jest dana osoba.

Czytaj także:

12 największych mitów o odchudzaniu. Też w nie wierzysz?

Według jej pracy, najczęstszymi strategiami wsparcia są zachęta (pochwała, zrozumienie i zapewnienie), wpływ (proszenie, popychanie lub przypominanie o dokonywaniu zdrowych wyborów) i przymus (używanie winy, strachu i odrzucenia w celu wywołania zdrowych zachowań). Ale ludzie w niektórych relacjach zgłaszają mniej więcej każdy z tych sposobów i każdy jest mniej lub bardziej skuteczny.

Pary zsynchronizowane postrzegają utratę wagi jako wysiłek zespołu, nawet jeśli tylko jedna osoba stara się odchudzić. Ten partner otrzymuje wsparcie i nie musi wybierać między swoim związkiem a utratą wagi. Wszystkie trzy strategie wsparcia działają w tego rodzaju relacjach, chociaż zachęta jest najskuteczniejsza.

Ci, którzy w związkach są autonomiczni, mniej myślą zespołowo, ale nie przeszkadzają sobie nawzajem. To bardziej mentalność „musimy to zrobić dla siebie”. Zachęta działa lepiej niż wywieranie wpływu i oba działają lepiej niż przymus w tych relacjach.

W przypadku tych, którzy sprzeczają się, utrata masy ciała jest celem jednego lub obojga partnerów, ale mają różne poglądy na temat tego, jak osiągnąć ten cel. Na przykład, niektórzy mogą myśleć, że ćwiczenia są najważniejsze, podczas gdy inni uważają, że jedzenie. Może to prowadzić do obciążenia relacji. Chociaż tutaj działa zachęta, z czterech środowisk relacyjnych, w tym przypadku przymus jest najbardziej skuteczny, a wpływ najmniej skuteczny. „Przymus nie jest negatywny; mają większą zmienność w swoim związku i lubią przekomarzać się” – mówi Dailey.

Wreszcie, samotni walczący nie mają wysiłku zespołowego, mniej rozmawiają ze swoimi partnerami na temat odchudzania i zwykle mają przeciwstawne poglądy na temat zdrowego stylu życia. Lubią tylko zachętę. „Domyślam się, że jeśli jesteś samotnym wojownikiem, nie czujesz, że twój partner jest po tej samej stronie pod względem utraty wagi i możesz mieć wrażenie, że wpływ jest dokuczliwy” – mówi Dailey.

Chociaż osoby w związkach zsynchronizowanych zgłaszały największą utratę masy ciała, osoby z pozostałych trzech grup zgłosiły podobną utratę – nie mniejszą niż osoby zsynchronizowane. „Nie ma jednego idealnego środowiska relacyjnego” – mówi Dailey. Liczy się poczucie, że twój partner jest po twojej stronie i chce dla ciebie jak najlepiej. Wymaga to rozmowy, najlepiej przed rozpoczęciem odchudzania.

Czytaj także:

Jaka wersja postu przerywanego daje najlepsze efekty w odchudzaniu?