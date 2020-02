3-dniowa dieta wojskowa – czy faktycznie działa?

Głównym celem diety wojskowej jest utrata masy ciała, podczas której należy ograniczać kalorie. Zawiera listę produktów spożywczych, które możesz jeść przez trzy dni, utrzymując liczbę kalorii na poziomie około 1400 w pierwszym dniu, 1200 w drugim i 1100 w trzecim. W pozostałe cztery dni tygodnia możesz jeść, co chcesz, ale plan sugeruje, żeby utrzymać dzienne spożycie kalorii poniżej 1500. Dietę prowadzisz przez tyle tygodni, ile potrzebujesz, aby osiągnąć swoją wagę docelową.

Czytaj także:

Mniej białka i siarki w diecie – gwarancją dłuższego życia?

Co można jeść na diecie wojskowej?

Plan obejmuje ścisłą listę produktów żywnościowych na trzy dni, w tym produkty takie jak owoce, mięso, ser, a nawet lody, hot dogi i słone mięso. Przez pozostałe cztery dni możesz samodzielnie wybierać posiłki. Mogą także być spożywane opcje wegańskie lub wegetariańskie.

Podczas gdy ludzie odpowiedzialni za dietę wojskową wspominają, że wybrane produkty pomagają przyspieszyć metabolizm i spalić tłuszcz, jednak specjaliści ds. żywienia są sceptyczni. Dieta ma być połączeniem niektórych rodzajów żywności, które będą sprzyjać utracie wagi, a szczególnie utracie tłuszczu, ale w hot dogach i lodach nie ma nic, co pomogłoby stracić tłuszcz. Wszystko to kwestia ograniczenia kalorii.

Czy dieta działa?

Chociaż przestrzeganie tego rodzaju diety przez kilka dni prawdopodobnie nie spowoduje żadnych negatywnych skutków ubocznych, prawdopodobnie nie będzie dobrze służyć w perspektywie długoterminowej. Utrata masy ciała występująca przy tego rodzaju diecie może być tymczasowa. Gdy tylko wrócisz do swojej regularnej diety, znów wrócisz do wagi.

Prawdopodobnie słyszałeś już wcześniej o utracie „masy wody”. Krótko mówiąc, oznacza to, że możesz stracić na wadze, kiedy zaczynasz dietę, ale szybko przybierasz na wadze, gdy jesz regularnie. Podczas niedoboru kalorii twoje ciało zamienia zmagazynowany glikogen w energię. Aby korzystać z tych zapasów glikogenu, twoje ciało potrzebuje dużo wody – a ponieważ zużywa tak dużo wody, odczuwasz początkowy spadek wagi. Kiedy wrócisz do swoich typowych nawyków żywieniowych i zużyjesz więcej kalorii w ciągu dnia, zobaczysz, że waga wraca, ponieważ nie potrzebujesz tyle wody, aby utrzymać poziom energii.

Czytaj także:

Czy warto przerzucić się na kawę zbożową?

Czy dieta wojskowa jest bezpieczna?

Prawdopodobnie nie będzie szkodliwych skutków przestrzegania planu odżywiania przez kilka dni. Ale poza tym, że jest trudna do utrzymania przez tygodnie, dieta wojskowa ma jeszcze jedną wadę: nie dostajesz wszystkich potrzebnych składników odżywczych. Chodzi o to, aby powtarzać tę dietę co siedem dni, aż do osiągnięcia docelowej masy ciała. Jedna runda nie zaszkodzi ci, ale jeśli będziesz robić to przez tygodnie, możesz skończyć z niedoborem składników odżywczych.

Chociaż możesz odnieść sukces w ciągu pierwszych kilku dni diety, nie zniechęcaj się, jeśli nie widzisz wyników odchudzania. Gdy przejdziesz na dietę ograniczającą kalorie, jeśli będziesz w stanie przestrzegać jej przez trzy dni, pomyślisz, że dieta działa. Ale kiedy przestajesz i nie widzisz już utraty wagi lub nie możesz znieść redukcji kalorii, wiele osób uważa, że ​​poniosły porażkę. Ale tak naprawdę to dieta cię zawiodła. To po prostu coś, co nie będzie działać w dłuższej perspektywie, a to nie twoja wina. To zdrowe odżywianie jest dla nas skuteczne, a nie poważne ograniczenie kalorii.

Warto wiedzieć też, że na diecie można ćwiczyć, ale możliwe, że poczujesz się słabo, ponieważ nie dostajesz typowej dawki kalorii. Słuchaj swojego ciała, a jeśli poczujesz zawroty głowy, zrób sobie przerwę.

Czy dieta wojskowa liczy się jako przerywany post?

Z powodu ograniczeń kalorycznych ten plan jedzenia liczy się jako forma przerywanego postu.

Jednak różnica między PP w ogóle a dietą wojskową bardziej polega na wyborach żywności. Nadal możesz spożywać mnóstwo owoców, warzyw oraz różnych białek i produktów pełnoziarnistych, przestrzegając innych form postu – z których wiele nie zjesz podczas diety wojskowej. Tak więc, chociaż PP może działać u niektórych osób, które chcą schudnąć, nie oznacza to, że dieta wojskowa jest dobrym sposobem.

Czytaj także:

Redukuj masę, nie mięśnie. Która dieta to umożliwi?