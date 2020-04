Home office. Jak nie przytyć w trakcie pracy zdalnej?

Pracujesz z domu? Zadbaj o regularne i zdrowe posiłki

Wiele osób ma w domu spore zapasy jedzenia, dlatego czas najwyższy je wreszcie spożytkować. Aby podczas pracy zdalnej nie przytyć, najważniejszą kwestią jest przygotowanie zdrowych, zbilansowanych posiłków. Jeśli trudno się za to zabrać, warto usiąść wieczorem nad kartką papieru i przygotować menu na najbliższe dni. Aby to zrobić, należy najpierw sprawdzić, jakie składniki są w domu, a następnie skompletować z nich jadłospis – najlepiej składający się z 5 posiłków na dzień. I chociaż początkowo może to okazać się czasochłonne, to jednak pamiętaj, że możesz ugotować np. obiad na kilka dni. Później wystarczy tylko spakować dania w pojemniki, a w kolejne dni wyjmować i jeść regularnie, co trzy godziny. Taki sposób spożywania posiłków nie tylko umożliwi właściwy bilans kaloryczny, dzięki czemu zapewni energię na cały dzień, ale też uniemożliwi podjadanie.

Podczas pracy zdalnej pamiętaj o jakości jedzenia!

Oczywiście nie można także pomijać tego, że spożywane jedzenie powinno być zdrowe, czyli nieprzetworzone, bez nadmiaru cukru i soli, z jak najmniejszą ilością substancji niekorzystnych (konserwantów, barwników, aromatów itd.) i niezdrowych tłuszczów (np. tłuszczów trans). Dodatkowo warto pamiętać, by w tym czasie z pewnością nie jeść tzw. gotowców i dań typu fast-food, gdyż są one często źródłem pustych kalorii, przez co nie dostarczają do organizmu wartościowych składników, a mogą powodować odkładanie się tkanki tłuszczowej.

Nie chcesz przytyć na home office? Nie podjadaj

Chociaż podczas pandemii koronawirusa i pracy zdalnej mamy większą szansę niż w biurze do sięgania do półki ze słodyczami i innymi niezdrowymi przekąskami, to warto pamiętać, że wpływają one niekorzystnie na masę ciała. Dlatego, jeśli między posiłkami odczuwasz głód, zamiast niezdrowej przekąski sięgnij po kilka orzechów, daktyla lub banana – to z pewnością będzie lepszym zamiennikiem paczki ciastek lub chipsów.

Jeśli nie chcesz przytyć podczas pracy zdalnej, pamiętaj o ruchu

Home office sprzyja tyciu, gdyż wiele godzin dziennie spędza się w pozycji siedzącej. Aby jednak nie przytyć, warto pamiętać o ruchu. I tak najlepiej już w ciągu pracy robić krótkie przerwy, podczas których warto wstać, rozciągnąć się, przespacerować po pokoju lub iść do kuchni po szklankę wody. Natomiast po pracy, chociaż często trudno się zmotywować, warto wykonać trening. Obecnie wielu trenerów prowadzi treningi online, które odbywają się także na żywo (w czasie rzeczywistym), dlatego wystarczy, że założysz luźne ubranie, przygotujesz np. dwie butelki wody (posłużą jako ciężarki) i włączysz trening internetowy. Jeśli zależy ci, by aktywność była bardziej zaawansowana, możesz bezpiecznie wypożyczyć sprzęt sportowy z jednego z klubów, z twojej miejscowości. Z kolei, jeśli jesteś posiadaczem benefitu pozapłacowego w postaci karty sportowej, zobacz, czy nie daje ci ona możliwości korzystania z niej w ramach płatnych treningów online (wiele klubów sportowych już na to zezwala). Trening w domu nie tylko wyjdzie ci na zdrowie, uniemożliwi przytycie, ale też wytworzy w organizmie endorfiny, czyli hormony szczęścia, które pozytywnie wpłyną na twój nastrój.

Pamiętaj o wypoczynku i relaksie

Chociaż utrzymanie właściwej masy ciała możliwe jest głównie dzięki zbilansowanej, zdrowej diecie oraz regularnej aktywności fizycznej, to istotną kwestią jest także balans w sferze psychicznej. By nie przytyć, konieczna jest m.in. motywacja i konsekwencja w działaniu, a by były na odpowiednim poziomie, należy uspokoić myśli i zadbać by mózg był wypoczęty i zrelaksowany. Jest to także istotne dlatego, że home office może generować dodatkowy stres, co z kolei podwyższa poziom kortyzolu (hormonu stresu) i może utrudniać utrzymanie właściwej masy ciała. Dlaczego? Kortyzol pozyskuje energię z tkanki tłuszczowej, a następnie transportuje ją do innych tkanek, jednak w sytuacji przewlekłego stresu i dużego stężenia hormonu, kumuluje tłuszcz w jamie brzusznej, co przekłada się na przybieranie na wadze. Dodatkowo wysokie stężenie kortyzolu przekłada się także negatywnie na działanie innych hormonów i tak np. obniża się poziom leptyny, co z kolei pobudza apetyt, niesprzyjający utrzymaniu odpowiedniej masy ciała. Warto zatem pamiętać, by podczas pracy zdalnej znaleźć także czas na odpoczynek oraz stosować techniki relaksacyjne, które zadbają o wewnętrzny spokój.