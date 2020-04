Czy maszerowanie w miejscu pomaga schudnąć?

Czasami wyjście na trening na świeżym powietrzu lub pójście na siłownię może być trudniejsze niż kiedykolwiek – niezależnie od tego, czy dzieje się to za sprawą pandemii, czy zwykłego lenistwa. Ale to, że masz trudności z zarezerwowaniem godziny na spacer, nie oznacza, że nie możesz ćwiczyć w pomieszczeniu. Kiedy jesteś związany czasem i przestrzenią, bądź trochę kreatywny i zastanów się, czy nie wykorzystać tej możliwości – bo to wciąż możliwość.

Chodzenie w miejscu a utrata wagi

Kluczem do utraty wagi i poprawy kondycji jest zwiększenie tętna. Niezależnie od tego, czy spacerujesz na zewnątrz, czy w miejscu, jeśli możesz zwiększyć tętno, spalisz więcej kalorii.

W badaniu opublikowanym przez czasopismo Medicine & Science in Sport & Exercise uczestnicy, którzy chodzili w miejscu przez godzinę, spalili średnio 258 kalorii, w porównaniu do około 304 kalorii w przypadku osób chodzących na bieżni. Badanie wykazało również, że chodzenie w miejscu podczas przerw pozwoliło spalić około 148 kalorii w 25 minut, dodając jednocześnie 2111 kroków.

Jak zacząć?

Jeśli chodzenie w miejscu wydaje się nudne, pamiętaj, że nie musisz robić tego przez długi czas, aby uzyskać wyniki. Zacznij od chodzenia w miejscu przez 5 minut kilka razy dziennie. Może to być zwykła przerwa, którą robisz co godzinę w biurze, aby zrównoważyć szkodliwe skutki zbyt dużej ilości siedzenia. Lub, jeśli oglądasz telewizję w nocy, wstań i chodź w miejscu podczas reklam. Wysiłki te mogą wydawać się niewielkie, ale z czasem będą się sumować i znacząco przyczynią do osiągnięcia twoich celów zdrowotnych.

Oto siedem wskazówek na temat maksymalizacji korzyści:

Użyj techniki marszu. Oznacza to uniesienie pięt w kierunku pośladków i postawienie ich z powrotem na podłodze w szybkim tempie.

Machaj rękami. Staraj się poruszać rękami, tak jak zwykle podczas chodzenia na zewnątrz.

Użyj czujnika tętna. Dzięki temu dowiesz się, czy zwiększasz tętno na tyle, aby osiągnąć maksimum.

Ubierz się odpowiednio. Jeśli maszerujesz przez dłuższy czas, traktuj to jak zwykłe ćwiczenie. Noś buty do chodzenia, rozgrzej się przed właścwym marszem, a następnie rozciągnij.

Zwiększ zużycie kalorii, dodając ćwiczenia siłowe. Trzymanie lekkich ciężarków w dłoniach podczas marszu to świetny sposób na ujędrnienie górnej części ciała.

Dodaj interwały o większej intensywności. Chodząc w miejscu z umiarkowaną prędkością, okresowo zwiększaj intensywność przez 20 sekund. Pomaga to spalić więcej kalorii.

