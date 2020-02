Tętno spoczynkowe? Zdaniem naukowców „normalne” nie istnieje

Pomiary tętna, które mieszczą się w normalnym zakresie, mogą nadal zwiększać ryzyko śmierci. Wyższe wskaźniki są związane ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, ale jedno badanie wykazało, że osoby z tętnem spoczynkowym poniżej 65 uderzeń na minutę są również zagrożone. Ponadto autorzy wykazali, że znacząca zmiana tętna w 3-letnim okresie obserwacji również zwiększała ryzyko tych chorób. Krótko mówiąc, wyniki są mieszane. Pojedynczy pomiar tętna dostarcza bardzo mało użytecznych informacji na temat stanu zdrowia danej osoby, chyba że znacznie wykracza poza oczekiwany zakres normy.

Różnice między normami

Naukowcy prowadzący nowe badanie wzięli pod uwagę „długi wgląd w indywidualne zmiany wydajności serca”. Mieli dostęp do danych od 92457 dorosłych. Każdy uczestnik nosił czujnik tętna przez co najmniej 2 dni w tygodniu, 20 h dziennie, 35 tygodni, od marca 2016 r. do lutego 2018 r. W sumie dane te zapewniły 33 miliony dziennych wartości tętna spoczynkowego. Średnia wartość wyniosła 65,5 uderzeń na minutę plus 7,7. Minimalne i maksymalne tętno spoczynkowe dla każdej osoby wynosiło odpowiednio 39,7 i 108,6 uderzeń na minutę. Innymi słowy, u poszczególnych osób „norma” mogła się różnić o około 70 uderzeń na minutę.

Kiedy badacze zagłębili się w dane, znaleźli pewne znaczące związki. Na przykład 95% mężczyzn miało tętno spoczynkowe między 50 a 80 uderzeń na minutę, podczas gdy zakres dla kobiet wynosił między 53 a 82 uderzeń na minutę. Naukowcy odkryli także znaczące różnice związane z wiekiem, wskaźnikiem masy ciała (BMI) i czasem snu. Średnio tętno wzrastało wraz z wiekiem, osiągając wartość szczytową 50, a następnie zaczęło powoli spadać w miarę starzenia.

Kiedy naukowcy zbadali związek między częstością akcji serca a BMI, stwierdzili, że osoby z umiarkowanym BMI miały zwykle niższe tętno niż osoby z niskim lub wysokim BMI. Po przeanalizowaniu czasu snu naukowcy odkryli, że najniższe tętno występowało u osób, które spały przez około 7 do 7,5 godziny każdej nocy. Co ciekawe, odkryli również, że tętno danej osoby zwykle zmieniało się wraz z porami roku średnio o 2 uderzenia na minutę.

Naukowcy zauważają również, że niektóre osoby doświadczyły niewielkich, ale znaczących zmian w tętnie w krótkich okresach, np. tygodnia. Te niewielkie zmiany miały tendencję do około 3 uderzeń na minutę. Różnice były „minimalnie związane z indywidualnymi cechami”. Normalne tętno jedne osoby może różnić się od normy innej osoby nawet o 70 uderzeń na minutę.

