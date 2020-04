Choroby cywilizacyjne, czyli jakie? Prawdopodobnie masz choć jedną

Choroby cywilizacyjne – co trzeba o nich wiedzieć?

Wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają się nowe style życie, które zmieniają dotychczasowe zwyczaje. Tym samym oprócz postępu nauki i techniki, a także zwykle poprawie warunków życia, pojawiają się także zagrożenia, które mogą negatywnie wpływać np. na zdrowie. W efekcie tych zmian pojawiają się choroby cywilizacyjne, będące schorzeniami przewlekłymi, które wynikają z rozwoju urbanizacyjnego, stresu, będącego efektem szybszego tempa życia, oraz zanieczyszczenia środowiska. Czasami choroby cywilizacyjne nazywa się także chorobami XXI wieku, co wynika z tego, że ich pojawienie się jest powszechne, dotyczy wielu państw świata i jest związane z postępem obecnej cywilizacji.

Należy podkreślić, że na rozwój chorób cywilizacyjnych wpływa przede wszystkim nieodpowiedni styl życia. Wśród czynników, które sprzyjają ich powstawaniu, wyróżnia się:

nieodpowiednią dietę, czyli taką, która zawiera duże ilości cukrów prostych, tłuszczów zwierzęcych oraz żywność wysoko przetworzoną, a także nieregularne spożywanie posiłków,



prowadzenie siedzącego trybu życia oraz brak regularnej aktywności fizycznej,



niewłaściwą ilość oraz jakość snu,



przewlekły stres,



oraz stosowanie używek, w tym najbardziej niekorzystne – palenie papierosów oraz nadużywanie alkoholu.

Należy pamiętać, że choroby cywilizacyjne to choroby przewlekłe, dlatego ich objawy zwykle ujawniają się dopiero po wielu latach prowadzenia niezdrowego stylu życia. Wtedy też oprócz niekorzystnych symptomów, może dojść do groźnych konsekwencji, w tym np. zawału serca lub udaru mózgu.

Jakie choroby cywilizacyjne występują najczęściej?

Wśród często wymienianych chorób cywilizacyjnych, które stanowią duże zagrożenie, jest otyłość. Według raportów już co drugi Polak ma nadwagę lub jest otyły, a zaledwie 39 proc. z tych osób dostrzega w tym problem. Należy zdawać sobie jednak sprawę, że ta choroba zwiększa ryzyko wystąpienia między innymi chorób układu sercowo-naczyniowego, które to są przyczyną ponad 40 proc. zgonów w Polsce. Ponadto otyłość zwiększa ryzyko zachorowania także na inne choroby cywilizacyjne, czyli cukrzycę typu 2 oraz nadciśnienie tętnicze krwi, których konsekwencją może być udar mózgu. Wśród chorób cywilizacyjnych znajdują się także choroby nowotworowe, które plasują się na drugim miejscu wśród najczęstszych przyczyn zgonów wśród Polaków. Do innych chorób XXI wieku zalicza się także: astmę oskrzelową, alergie, gruźlicę, osteoporozę, anoreksję oraz depresję.

Jak żyć, aby uniknąć chorób cywilizacyjnych?

Zadbaj o zdrową i zbilansowaną dietę – wyrzuć z niej żywność przetworzoną, czerwone mięso, cukier, tłuszcze odzwierzęce, napoje gazowane, dania gotowe itp.

Jedz regularnie – najlepiej 5 posiłków, co 3 godziny. Unikaj podjadania!

Regularnie ćwicz – ruch potrzebny jest każdego dnia, dlatego poświęć na umiarkowaną aktywność fizyczną minimum 1 godzinę dziennie.

Zadbaj o długi i dobry jakościowo sen – śpij około 7-8 godzin w ciszy i bez światła. Przed snem zawsze przewietrz pomieszczenie i na noc wyłącz telefon.

Unikaj przewlekłego stresu – naucz się wyciszać, rób ćwiczenia oddechowe, medytuj.

Regularnie odpoczywaj i relaksuj się – wypoczęty organizm ma większą odporność.

Unikaj stosowania używek – zrezygnuj z palenia papierosów i nadużywania alkoholu.

Pielęgnuj relacje z bliskimi – otaczaj się wspierającymi osobami, z którymi spędzanie czasu będzie dodawało energii.

Dbaj o swoje pasje, hobby i zainteresowania – rozwijaj się i bądź ze sobą w kontakcie.

