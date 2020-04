8 napojów, które pomogą ci schudnąć. Pij na zdrowie

Wypijanie napojów przychodzi nam szybciej i łatwiej niż spożywanie stałych form jedzenia. Ale taka jest też definicja „bezmyślnej” konsumpcji: niezwracanie uwagi na spożywane pokarmy podczas wykonywania innych czynności, takich jak jazda samochodem, praca, oglądanie telewizji, spotykanie się z przyjaciółmi itp.

Napoje gazowane to płynny cukier. Nie skutkują zaspokojeniem głodu. Ale dotyczy to również wielu innych napojów, w tym napojów energetycznych, syropów, zielonych herbat w butelkach, napojów sportowych, napojów alkoholowych, herbat słodzonych i, tak, nawet tych świeżo wyciskanych organicznych koktajli ze stoiska w centrum handlowym. Większość z nich zawiera dużo cukru i bardzo mało błonnika, toteż ciężko się nimi nasycić. Kilkaset kalorii dziennie może przybyć bez problemu, ponieważ wiele osób nie uwzględnia płynnych kalorii w swojej diecie.

Zawsze czytaj etykiety z wartościami odżywczymi i wybieraj napoje o małej zawartości cukru lub bez jego jakiegokolwiek dodatku. Wybieraj też te, które mają mało kalorii. Alkohol jest tutaj bardzo problematyczną kwestią, ponieważ kalorie, tłuszcz, cukier i węglowodany nie muszą być wymienione na jego etykietach. Gram czystego alkoholu zawiera 7 kalorii, co czyni go drugim najbardziej skoncentrowanym źródłem kalorii. W gruncie rzeczy dostarcza ich więcej niż węglowodany i tłuszcz. Jest również wchłaniany bezpośrednio do krwiobiegu, co oznacza, że ​​twoje ciało nie spala dodatkowych kalorii, aby go przetworzyć i rozbić.

Wiele dzisiejszych modnych piw rzemieślniczych ma aż 200-250 kalorii w litrze, a to tylko jeden przykład. Wino ma około 120 kalorii w 150 ml. Drinki z napojami gazowanymi, syropami i tonikami również mają dużo kalorii, a występują zwykle w porcjach, które „szybko znikają”. Ograniczenie napojów alkoholowych jest jednym z pierwszych kroków, które można podjąć, aby skutecznie schudnąć.

Ale poczekaj: dobra wiadomość jest taka, że ​​jest kilka napojów (innych niż woda), które możesz śmiało popijać, a które mogą pomóc w twoim dążeniu do wymarzonej sylwetki. Picie ich w celu lepszego nawodnienia, poprawy snu i trawienia może również pomóc w odchudzaniu.

Napoje, które pomogą ci schudnąć

