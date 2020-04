Jak alkohol może wpływać na układ odpornościowy?

Niektóre raporty szacują, że sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie pandemii wzrosła o 55 procent pod koniec marca. Gwałtowny wzrost sprzedaży alkoholu zaalarmował ekspertów ds. zdrowia na całym świecie, którzy obawiają się, że zwiększone spożycie alkoholu może jeszcze bardziej narazić ludzi na choroby układu oddechowego.

Alkohol a COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zasugerowała, że alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań w związku z COVID-19 i warto ograniczyć picie. „Spożywanie alkoholu wiąże się z szeregiem chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz zaburzeń zdrowia psychicznego, które mogą uczynić osobę bardziej podatną na COVID-19. W szczególności alkohol upośledza układ odpornościowy organizmu i zwiększa ryzyko niekorzystnych skutków zdrowotnych” – stwierdziła WHO. Chociaż nadal istnieją ograniczone dane na temat związku między alkoholem a COVID-19, wcześniejsze dowody wskazują, że spożywanie alkoholu może pogorszyć stan chorób układu oddechowego poprzez uszkodzenie płuc i jelit oraz uszkodzenie komórek odpowiedzialnych za funkcje odpornościowe.

„Alkohol wykazuje różnorodne działania niepożądane dla całego organizmu, działa negatywnie na wszystkie komórki układu odpornościowego, co prowadzi do zwiększonego ryzyka poważnych infekcji” – powiedział dr E. Jennifer Edelman, specjalista medycyny uzależnień w Yale. Picie utrudnia również prawidłowe wykonywanie przez organizm innych ważnych funkcji, takich jak walka z chorobą. Według Cleveland Clinic, kiedy wypijesz łyk alkoholu, twoje ciało priorytetowo rozbija cząsteczki alkoholu. Ciało nie ma sposobu na przechowywanie alkoholu tak jak węglowodanów i tłuszczu, dlatego musi natychmiast wysłać go do wątroby, gdzie jest metabolizowany.

Czytaj także:

Infolinia Anonimowych Alkoholików. „Mamy o 100 procent więcej połączeń”