Czy rodzice powinni ograniczać dzieciom czas spędzany przed ekranem?

Ekrany są obecne w naszym codziennym życiu. Jako dorośli nieustannie przełączamy się między pracą przy komputerze, sprawdzaniem telefonu, a oglądaniem telewizji wieczorem. Dzieci zauważają to zachowanie, a ich czas spędzany przy ekranach rośnie. Dane z Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) pokazują, że dzieci w wieku 8–10 lat spędzają średnio 6 godzin dziennie przed ekranem. W wieku 11–14 lat wzrasta to do prawie 9 godzin dziennie.

Badanie samokontroli u dzieci

Nowe badanie z University of California sugeruje, że może to mieć krytyczny wpływ na rozwój dzieci, szczególnie gdy zaczną korzystać z urządzeń elektronicznych od najmłodszych lat. Naukowcy przez dwa i pół roku, od lipca 2016 r. do stycznia 2019 r. przeprowadzali na ten temat badanie. Swoje odkrycia opublikowali w JAMA Pediatrics. Przeanalizowali sytuację u 56 dzieci w wieku od 32 do 47 miesięcy podczas 90-minutowych sesji, na których oceniali ich zdolność do samokontroli. Zweryfikowali także ich zdolność do planowania, kontroli i monitorowania swoich myśli, uczuć i zachowań.

Jak ekrany wpływają na rozwój?

Wyniki pokazały, że dzieci, które wcześniej korzystały z dowolnych mediów ekranowych (w tym telewizji, komputerów, smartfonów i tabletów) miały niższe zdolności samokontroli. „Małe dzieci często są narażone na znaczne ilości mediów ekranowych. Mimo że, że konsumpcja umiarkowanych ilości wysokiej jakości mediów dziecięcych ma stosunkowo pozytywny wpływ na rozwój, obecne ustalenia wspierają ograniczenie korzystania przez dzieci z urządzeń mobilnych” – powiedziała Amanda C. Lawrence, główna autorka i doktorantka na UC Davis.

W wyniku swoich ustaleń i jako środek ostrożności badacze zalecają rodzicom ograniczenie czasu korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Należy jednak zauważyć, że badanie oparto na małej próbie nieco ponad 50 dzieci. Naukowcy muszą przeprowadzić długoterminowe badania większej liczby dzieci i uzyskać dokładniejsze oceny korzystania z ekranu, zanim będą w stanie potwierdzić powiązania między czasem badania a rozwojem dziecka. Zespół UC Davis twierdzi, że prace te już się rozpoczynają.

