Chcesz skutecznie schudnąć? Naukowcy zalecają tę jedną rzecz

Znalezienie czasu na ćwiczenia może być prawdziwym wyzwaniem. Zmusza wielu z nas do szybkiego biegania lub sesji na siłowni. Ale badania sugerują, że jeśli naprawdę chcesz w pełni wykorzystać czas na ćwiczenia, powinieneś to robić o tej samej porze każdego dnia. To harmonogram, za który twoje ciało będzie ci wdzięczne.

Badanie przeprowadzone w 2019 r. przez naukowców z Brown Alpert Medical School w USA wykazało, że naprawdę nie ma znaczenia, czy biegasz o świcie, czy jeździsz rowerem o zmierzchu – to spójność jest kluczowa, jeśli chcesz dążyć do utraty wagi. Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej sugeruje, że co najmniej dwie i pół godziny umiarkowanej aktywności fizycznej co tydzień powinno wystarczyć, abyśmy zachowali zdrowie: przynajmniej 10 minut ćwiczeń z odpowiednim tętnem podczas każdej sesji. Nie trzeba dodawać, że jeśli jesteś w dobrej formie i jesteś w dobrym stanie zdrowia, prawdopodobnie spełniasz ten wymóg. Ale wielu z tych, którzy mają problemy z utrzymaniem niskiej wagi, często ma trudności z wykonaniem potrzebnych ćwiczeń. Korzystając z wyników ankiety dotyczącej aktywności fizycznej 375 osób ćwiczących w celu odchudzania, naukowcy z badania z 2019 r. zidentyfikowali silny związek między umiarkowanym do intensywnego poziomem ćwiczeń o tej samej porze dnia a ilością czasu spędzonego na ćwiczeniach. Mniej więcej połowa ochotników to osoby ćwiczące rano, które, biorąc pod uwagę wcześniejsze badania, mogą wykonywać aktywność fizyczną przed rozpoczęciem dnia. Czytaj także:

Ta kobieta schudła 45 kg. Ma 8 świetnych porad na temat odchudzania Ważna jest regularność Zajęcia, które wykonujemy w ustalonych porach, takie jak odbieranie dzieci, chodzenie do pracy lub uczestnictwo w spotkaniach towarzyskich, nie są tak naprawdę rzeczami, o których myślimy dużo. To powtarzanie w kręgach psychologicznych nazywa się automatycznością i już okazało się, że jest ważne, jeśli chodzi o przestrzeganie schematu ćwiczeń. Aktywnie zastanawiając się, w jaki sposób możemy ćwiczyć podczas szybkiego marszu lub sesji na bieżni, bardziej prawdopodobne jest, że skrócimy minuty aktywności związanej z podnoszeniem tętna, niż zaangażujemy się w ćwiczenie. Trzeba się zmęczyć? Sekret polega zatem na powiązaniu ćwiczeń z pewną wcześniejszą „mentalną” wskazówką dotyczącą czegoś, czego nie unikniesz, zmniejszając wymagany wysiłek, gdybyś musiał zaplanować jakieś działanie, a następnie zmotywować się do jego wykonania. Możesz złapać pociąg o 7:30, odbyć krótki trening cardio na siłowni w pobliżu biura, a następnie być przy biurku o 9 rano. Lub, jeśli jesteś nocnym markiem, wybrać się na ćwiczenia późno, gdy tylko wrócisz do domu. Spacer na dworzec kolejowy może być nawykiem, ale się nie liczy. Przypadkowe ćwiczenia można przerobić na rutynę, ale tylko wtedy, gdy jest to rodzaj aktywności, który powoduje, że twoje serce wyraźnie przyspiesza i który wymaga wysiłku. – Wielokrotnie powtarzane ćwiczenia z zachowaniem wskazówek, takich jak ćwiczenie o tej samej porze dnia lub w tym samym miejscu, mogą pomóc w ustanowieniu spójności – podają naukowcy. Sama ankieta tego typu może wykazać, co wywołuje coś tak skomplikowanego jak istnienie nawyku ćwiczeń. Poszczególnych czynników motywacyjnych nie można odrzucić, a ostateczne wnioski wymagają dalszych badań. – Ważne będzie również ustalenie, czy istnieje konkretna pora dnia, która jest bardziej korzystna dla osób, które mają początkowo niski poziom aktywności fizycznej, aby rozwinąć nawyk tej aktywności – powiedziała autorka badania Leah Schumacher. Czytaj także:

Szybka kontra powolna utrata masy ciała. Która metoda jest lepsza? Dlaczego nie ćwiczymy? Na całym świecie prawie jedna trzecia kobiet i prawie jedna czwarta mężczyzn nie angażuje się w aktywność fizyczną, która utrzyma ich w dobrym stanie zdrowia. Przyczyny są bez wątpienia złożone i różnorodne, a także wydają się być powiązane z ilością wolnego czasu, jaki faktycznie mamy do dyspozycji. Jest to trudne, szczególnie dla zapracowanych ludzi, ale ważne jest, aby ćwiczyć co najmniej 150 minut tygodniowo. Wybierz czas dobry dla ciebie i trzymaj się go. Czytaj także:

Chcesz skutecznie schudnąć? Oto 5 realnych celów, które powinieneś objąć