Ćwiczenia mięśni Kegla – kiedy je rozpocząć i jakie efekty dają?

Mięśnie Kegla kojarzone są przede wszystkim z kobietami, jednak powinni o nich pamiętać także mężczyźni. Systematyczny i odpowiednio wcześnie rozpoczęty trening mięśni Kegla pomaga zapobiegać problemom z nietrzymaniem moczu i stolca oraz ma ogromny wpływ na nasze życie intymne. Ćwiczenia mięśni Kegla nie są skomplikowane i możemy wykonywać je niezależnie od okoliczności.

Czym są mięśnie Kegla?

Mięśnie Kegla, czyli mięśnie dna miednicy, występują u kobiet i u mężczyzn, a ich podstawowym zadaniem jest podtrzymywanie narządów znajdujących się w jamie brzusznej. Są one ukryte wewnątrz ciała (znajdują się pomiędzy kością łonową i guziczną), więc nie możemy dostrzec ich pod skórą, jednak możemy skutecznie ćwiczyć tę partię mięśniową. Możemy też poczuć ich pracę, wstrzymując oddawanie moczu – to właśnie mięśnie dna miednicy odpowiadają za możliwość chwilowego wstrzymania się od nagłej wizyty w toalecie. Trening mięśni Kegla opracowany został przez Arnolda Kegla i był pionierską terapią dla kobiet, u których występowało nietrzymanie moczu. Z czasem ćwiczenia mięśni Kegla stały się też sposobem na poprawę jakości życia erotycznego oraz ułatwienie porodów naturalnych i szybszy powrót do formy po porodzie. O mięśnie Kegla zaczynają także dbać mężczyźni, którym również przytrafiają się problemy z nietrzymaniem moczu; odpowiednio wytrenowane, męskie mięśnie Kegla to także sposób na lepszą erekcję i zyskanie kontroli nad ejakulacją oraz przedłużenie stosunku.

Obecnie ćwiczenia mięśni Kegla stają się równie popularne, jak trening mający na celu poprawę proporcji sylwetki. Ich skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami, co więcej, są one także jedynym sposobem na efektywne przeciwdziałanie pojawieniu się wstydliwego problemu, który nie dotyczy jedynie osób w podeszłym wieku.

Kiedy rozpocząć ćwiczenia mięśni Kegla?

Aby ćwiczenia mięśni Kegla przyniosły oczekiwany skutek, trzeba rozpocząć je jak najwcześniej, choć pomagają one też redukować nieprzyjemne problemy z nietrzymaniem moczu, kiedy się one pojawią. U kobiet zalecane jest rozpoczęcie ćwiczeń mięśni Kegla przed planowaną ciążą i porodem oraz po porodzie; mężczyźni powinni zacząć wykonywać ćwiczenia mięśni Kegla około 30. roku życia, w celu zapobiegania problemom z prostatą i zaburzeniom funkcji seksualnych.

Jak ćwiczyć mięśnie Kegla?

Trening mięśni Kegla jest bardzo prosty, bo polega jedynie na naprzemiennym zaciskaniu i rozluźnianiu mięśni dna miednicy. Na początek można ćwiczyć podczas wizyty w toalecie, starając się przerwać oddawanie moczu na kilka sekund. Kiedy odkryjemy, gdzie znajdują się mięśnie Kegla, możemy ćwiczyć wszędzie – na kanapie, podczas spaceru oraz w pracy. Ważne, aby ćwiczyć mięśnie Kegla systematycznie, wykonując kilka partii ćwiczeń każdego dnia. W przypadku kobiet pomocnym podczas ćwiczeń gadżetem są tzw. kulki gejszy, które umieszcza się w pochwie. Mogą one mieć różną wielkość oraz wagę, którą dobiera się indywidualnie.

Ćwiczenia mięśni Kegla – efekty

Regularnie wykonywane ćwiczenia na mięśnie Kegla pozwalają zapobiegać problemowi nietrzymania moczu, ułatwiają poród naturalny i pomagają szybciej wrócić do formy po urodzeniu dziecka. W przypadku mężczyzn oprócz wpływu na funkcje zwieraczy pozwalają także zadbać o dłuższą sprawność seksualną i zdrowie prostaty. Co ważne, w przypadku osób, u których pojawiły się już problemy z nietrzymaniem moczu i stolca oraz problemy związane z luźną pochwą lub zaburzeniami erekcji, trening mięśni Kegla jest sposobem na ich rozwiązanie. Zazwyczaj pierwsze efekty systematycznego treningu mięśni dna miednicy odczuwane są po kilku tygodniach.

