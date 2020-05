Jak zachęcić seniora do ruchu? Odpowiedź jest prostsza niż myślisz

Wyniki opublikowane w Journal of Aging and Physical Activity pokazują, że czynniki indywidualne i interpersonalne miały największy związek ze spełnieniem wytycznych dotyczących aktywności fizycznej. Uczestnicy z wyższym wykształceniem, silnymi relacjami z partnerem życiowym lub siecią bliskich przyjaciół byli znacznie bardziej skłonni do regularnej aktywności fizycznej.

Relacje mają kluczowe znaczenie dla wpływania na pozytywne zachowania zdrowotne i nie należy ich zapominać podczas dystansu społecznego z powodu pandemii COVID-19. Silne relacje mogą pomóc dorosłym zachować aktywność w starszym wieku, zgodnie z nowym badaniem naukowców zajmujących się zdrowiem publicznym na University of Hawai'i w Mānoa, we współpracy z międzynarodowymi partnerami. „Chcieliśmy lepiej zrozumieć, w jaki sposób poziom aktywności fizycznej dorosłych ma wpływ na inne aspekty ich życia" - powiedział główny autor Chevelle Davis, aktualny doktorant w Biurze Badań Zdrowia Publicznego w Myron B. Thompson School of Social Work. „Aktywność fizyczna osób starszych jest w dużej mierze zaniżona w krajach o średnich dochodach". W badaniu autorzy zbadali dane dotyczące 1193 osób dorosłych w wieku 65-74 lat w Albanii, Brazylii i Kolumbii. Badacze starali się zrozumieć, w jaki sposób czynniki indywidualne, interpersonalne, organizacyjne i społeczne wpłynęły na to, czy starsi dorośli spełniali wytyczne dotyczące aktywności fizycznej, zdefiniowane jako 150 minut umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej tygodniowo poprzez chodzenie. Aktywność w czasie pandemii „W czasie pandemii COVID-19 niezwykle ważne jest, aby nie zapominać o znaczeniu relacji społecznych i utrzymywaniu aktywności fizycznej w celu ograniczenia chorób przewlekłych i przedwczesnej śmierci. Starsze osoby dorosłe, które doświadczają izolacji społecznej, są bardziej narażone na depresję, pogorszenie funkcji poznawczych i inne złe wyniki zdrowotne"- powiedziała Catherine Pirkle, współautorka badania i profesor nadzwyczajny zdrowia publicznego. „Musimy znaleźć innowacyjne sposoby na utrzymanie łączności i aktywności fizycznej przy jednoczesnym przestrzeganiu wytycznych zdrowia publicznego". Co ważne, zarówno kobiety, jak i wszystkie osoby z depresją, rzadziej podejmowały regularną aktywność fizyczną. Wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym prawdopodobnie wzrosną w tym czasie, ale wykazano, że chodzenie, które jest ogólnie bezpieczne i akceptowalne dla większości starszych osób dorosłych, chroni przed objawami depresji. W tym czasie w parkach dozwolone są spacery i inne formy aktywności fizycznej. „Te wyniki są ważne, ponieważ potwierdzają, że relacje są kluczowe dla wpływania na pozytywne zachowania zdrowotne, w tym aktywność fizyczną", powiedział Pirkle. „Nasze odkrycia odzwierciedlają inne badania, które wykazały znaczenie łączności w procesie starzenia się w różnych kulturach. Mamy nadzieję, że to badanie może być wykorzystane do informowania o podejściach zdrowotnych i interwencjach skierowanych do starszych osób dorosłych, aby utrzymać ich zdrowie w tej pandemii i poza nią".

