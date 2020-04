3 proste sposoby, aby pozostać aktywnym w domu

Chociaż pandemia COVID-19 spowodowała zamknięcie siłowni i centrów fitness w wielu lokalizacjach, nie oznacza to, że nie możemy pozostać w dobrej formie. W rzeczywistości utrzymanie aktywnego trybu życia jest ważną częścią walki z tą chorobą. „Ten czas nie jest usprawiedliwieniem do zaniedbania twojego ciała” powiedziała Angela Flatsoussis, osobisty trener i właścicielka ABF Athletics w Chicago.

Ale co możesz zrobić, aby pozostać aktywnym, gdy nie masz dostępu do sprzętu, którego normalnie używasz? Okazuje się, że możliwości jest wiele.

1. Ćwiczenia na świeżym powietrzu

Ćwiczenia na świeżym powietrzu pozwalają nam mieć bardziej zróżnicowane wrażenia niż przebywanie w domu przez cały czas. Jeśli już wykonujesz czynności takie jak spacery, bieganie lub jazda na rowerze, możesz po prostu kontynuować je w okolicy. Nie myśl o tym jako o „ćwiczeniu”, które sprawia, że ​​brzmi to jak obowiązek. Pomyśl o tym w kategoriach „bycia aktywnym”. Możesz poruszać się także we własnym ogrodzie, np. uprawiając grządki.

2. Domowy trening z obciążeniem

Wykorzystaj „sprzęty”, które masz w domu i baw się ćwiczeniami. Aby odtworzyć tradycyjny przysiad ze sztangą, użyj miotły podczas wykonywania przysiadów. Przysiady to świetny ruch złożony, który działa na plecy, nogi i pośladki. Wykorzystaj także schody. Potraktuj pierwszy schodek jako step, na który wchodzisz i schodzisz w rytmie. Ćwiczenie to zapewni świetną dawkę cardio. Zamiast hantli spróbuj użyć butelek z wodą i popracuj nad ramionami.

3. Porządki domowe

Chociaż możemy nie myśleć o sprzątaniu lub utrzymaniu domu jako ćwiczeniach, każdy ruch się liczy i przynosi korzyści zdrowotne. Obejmuje to takie działania, jak mycie podłogi lub grabienie trawy. Przydatna będzie lista rzeczy do zrobienia umieszczona w widocznym miejscu. Pomyśl o tym, żeby więcej się ruszać, a mniej siedzieć. Eksperci zalecają co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności tygodniowo – na przykład po 30 minut przez 5 dni w tygodniu.

