Ten zdrowy produkt może być przyczyną tycia. Zalecany jest na diecie odchudzającej

Zdrowe jedzenie pomaga szybciej osiągnąć cele dotyczące odchudzania. Jedną z tych zdrowych przekąsek, które zawsze zyskują aprobatę społeczności naukowej, są orzechy. Ale co, jeśli twój nawyk jedzenia orzechów faktycznie ma odwrotny skutek, powodując przybieranie na wadze? Niestety orzechy mogą powodować, że przybierasz na wadze zamiast ją tracić. A to znaczy, że nie spożywasz ich we właściwy sposób.

Dlaczego orzechy powodują przyrost masy ciała?

Rozpatrzmy to krok po kroku. Według dietetyk Jerlyn Jones, rzecznik Akademii Żywienia i Dietetyki oraz właścicielki The Lifestyle Dietitian, problem z orzechami polega na tym, że bardzo łatwo jest zjeść ich o garść za dużo. Orzechy pomagają utrzymać energię, ponieważ są wypełnione białkiem, witaminami, błonnikiem i zdrowymi tłuszczami. Jones wyjaśnia, że ważne jest, aby pamiętać o tym, ile jesz ich codziennie, ponieważ właściwa porcja to 1/4 szklanki, którą można łatwo przekroczyć.

Jeśli zauważysz, że zjadasz orzechy garść po garści, ignorując prawidłowy rozmiar porcji, możesz zacząć przybierać na wadze, a przez to minimalizować wszystkie pozytywne korzyści zdrowotne, które czerpiesz z jedzenia orzechów. Orzechy są bogate w kalorie, więc im więcej ich jesz, tym więcej kalorii dostarczasz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Twoja zdrowa przekąska właśnie zmieniła się w problematyczną na twoich oczach.

Jak uniknąć przybierania na wadze mimo jedzenia orzechów?

Teraz, zanim pójdziesz dalej i będziesz trzymać się z dala od orzechów na zawsze, mamy rozwiązanie. Musisz tylko mieć pewność, że dokonujesz mądrzejszych wyborów, to wszystko!

Jeśli chcesz dodać orzechy do porannej owsianki lub zmieszać je z sałatką, aby była bardziej sycącym posiłkiem, śmiało. Ponownie pamiętaj o liczbie orzechów, które jesz w ciągu dnia, aby nie przekroczyć zalecanego limitu. Jeśli planujesz jeść orzechy włoskie, migdały lub orzechy brazylijskie jako przekąskę w ciągu dnia, być może zapewni ci to regularność posiłków. Nie jedz orzechów, które są pokryte cukrem czy solą, ponieważ pozbawia je to również ich naturalnych korzyści.

Jak wszystko inne, orzechy spożywane z umiarem są doskonałym dodatkiem do twojej diety. Tylko pamiętaj, by nie przesadzać. W przeciwnym razie możesz nigdy nie zobaczyć płaskiego brzucha, nad którym tak ciężko pracujesz.