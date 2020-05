Lubisz orzechy? To może się stać, jeśli będziesz jeść ich zbyt dużo

Wiesz już, że orzechy są niezwykle zdrowe. Ta chrupiąca przekąska wiąże się z lepszym zdrowiem serca, niższym poziomem cholesterolu, a nawet utratą masy ciała.

– Korzyści ze spożywania orzechów zdecydowanie przewyższają wszelkie inne wady – mówi dietetyk Jerlyn Jones, rzecznik Akademii Żywienia i Dietetyki.

Orzechy są bogate w białko, błonnik, zdrowe tłuszcze, witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Pomagają zwiększyć poziom twojej energii, a nawet mogą przyczynić się do wydłużenia twojego życia. Ponadto są wręcz stworzone do samodzielnego jedzenia, warto też dołączać je do różnych potraw –dlatego nigdy nie powinieneś czuć się źle, sięgając po garść tych pysznych super-przekąsek. Ale mimo ich dobrych właściwości istnieje też kilka potencjalnych obaw związanych z ich nadmiernym spożywaniem.

Są zdrowe, ale...

Jones ostrzega, że ​​łatwo jest zjeść zbyt dużo orzechów, szczególnie dlatego, że jest to produkt łatwy do zjedzenia. Większość z nas nie przestrzega zalecanej dziennej porcji – a zaledwie garść jest dobrym przybliżeniem takiej właściwej porcji (około 1/4 szklanki).

Czy zdrowe jest codzienne spożywanie orzechów? Jak najbardziej może być – ale istnieją trzy możliwe skutki „przedawkowania”, które mogą negatywnie wpłynąć na twoje zdrowie. O czym zatem powinieneś pamiętać?

Możesz przytyć

Ponieważ orzechy są tak bogate w substancje odżywcze, mogą pomóc w osiągnięciu celów związanych z odchudzaniem – ale jest tu pewne zastrzeżenie: dotyczy to tylko spożywania umiarkowanej liczby orzechów. Zjedz więcej niż zalecana garść, a możesz zacząć przybierać na wadze.

To dlatego, że orzechy mają wysoką gęstość kaloryczną, co oznacza, że ​​zawierają więcej energii na gram niż wiele innych produktów spożywczych (możesz za to podziękować wszystkim zdrowym tłuszczom!). Na przykład garść migdałów zawiera około 180 kalorii – więc jeśli zaledwie podwoisz tę porcję, otrzymujesz aż 360 kalorii w tej przekąsce. Może to spowodować zwiększenie masy ciała, jeśli nie weźmiesz pod uwagę kalorii spożywanych przez cały dzień.

Zatem jeśli kochasz orzechy i po prostu dopasujesz te dodatkowe kalorie do zbilansowanej diety, nie powinieneś mieć zbyt wielu problemów. Na przykład, jeśli masz niskokaloryczną sałatkę i chcesz posypać ją orzechami, ponieważ inaczej nie będzie sycąca, dodaj je, aby urozmaicić posiłek. Ale nie przesadzaj!

Mogą wystąpić problemy z gazami, wzdęciami i trawieniem

Jeśli kiedykolwiek po zjedzeniu orzechów czułeś się opuchnięty lub wzdęty, nie jesteś sam. Jest to powszechny efekt uboczny dzięki związkom zawartym w orzechach zwanym fitynianami i garbnikami, które utrudniają ich trawienie. A spożywanie zbyt dużej ilości tłuszczu, który w orzechach występuje w dużej ilości, w krótkim czasie może prowadzić do biegunki.

Jak zapobiec tym nieprzyjemnym problemom? Trzymaj się zalecanej dziennej porcji lub wybierz kiełki orzechów. Te już zaczęły przekształcać się w rośliny, co ułatwia ich trawienie. Ponadto w rzadkich przypadkach zbyt wiele orzechów brazylijskich może powodować zatrucie selenem.

Orzechy brazylijskie są naturalnie bogate w selen – sześć do ośmiu orzechów zawiera prawie 10-krotność zalecanej dziennej ilości selenu (55 mikrogramów). Zatrucie selenem może powodować łamliwość paznokci, nieświeży oddech, a nawet wywoływać bóle mięśni i stawów.

– Jeśli jesz minimalne ilości orzechów brazylijskich, nie musisz się martwić o zbyt duży poziom selenu w twoim ciele – mówi Jones. Zaleca się spożywanie do czterech orzechów brazylijskich dziennie, a być może nawet zmniejszenie ich spożycia do czterech co drugi dzień.

Rozwiązaniem wszystkich tych problemów jest po prostu kontrola liczby spożywanych orzechów. Jeśli masz tendencję do bezmyślnego podjadania, Jones zaleca uprzednie porcjowanie orzechów, abyś mógł dokładnie wiedzieć, ile spożyjesz ich za jednym razem.